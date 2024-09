Víkendář: Damodaran o Applu, Berkshire Hathaway a koncentraci investic

Aswath Damodaran hovořil na CNBC o investiční tezi, podle které u Applu přichází nový cyklus nákupů mobilních telefonů. Podle profesora je ale stále firmou „středního věku“. Má totiž za sebou fázi rychlejšího růstu, do které se dostala s nástupem chytrých telefonů. Krátkodobě jí mohou k vyššímu tempu růstu pomáhat nové modely iPhonů, ale nejde o nic, co by celkově měnilo profil firmy.



Damodaran kdysi nazval největší továrnou na peníze. Nyní ale poukazuje na to, že firma se přesouvá směrem ke službám a poptávka po jejích telefonech už generuje pouze jednociferná tempa růstu. K tomu dodal, že on sám vlastní iPhone 12 a nemá ani nejmenší potřebu dívat se na iPhone 16, protože „ten nepředstavuje dostatečně velký rozdíl“. Podle profesora přitom iPhony generují asi 70 % hodnoty celé společnosti.



U akcií Applu tedy investoři mohou „žít od jednoho modelu iPhonu k dalšímu“, otázka ale může také být, zda celý trh s chytrými mobilními telefony nezačne klesat. Na to, aby služby nahradily prodeje chytrých telefonů a udržely vyšší tempa růstu, by musely „dramaticky narůst“. sice v oblasti služeb využívá svého ekosystému, ale stále je daleko od toho, aby tato oblast nějakým výrazným způsobem eliminovala vývoj u iPhonů.



Apple akcionářům v posledních deseti letech vrátil více než 600 miliard dolarů, a to souvisí se zmíněnou „největší továrnou na peníze“. K tomu Damodaran dodal, že se mu líbí právě jako takový stroj na peníze, ale ne jako „generátor růstu“. Valuace firmy přitom podle experta nejsou nijak výrazně přehnané. Prodeje akcií Applu ze strany pak Damodaran nevnímá jako známku předraženosti tohoto titulu. Buffettova firma spíše snižovala podíl těchto akcií na celkových aktivech, protože jeho výše byla příliš veliká a mohla už sama o sobě představovat přílišné riziko.



Na CNBC v uvedené souvislosti zmínili i slova Charlieho Mungera, podle kterých nebylo dobré dávat „vejce do různých košíků“ tak, aby se minimalizovalo riziko. Lepší bylo „dát je do jednoho košíku a dávat na ně velký pozor“. Munger tedy podle podobných prohlášení nebyl velkým zastáncem diverzifikovaných portfolií a věřil spíše v jejich vyšší koncentraci. Damodaran k tomu ale řekl, že se Mungera kdysi ptal, zda by prodal třetinu akcií v portfoliu a dal je do jednoho jediného titulu. Munger mu na tuto otázku prý odpověděl negativně.



Na otázku týkající se Intelu expert uvedl, že jde také o stárnoucí společnost, ale její trh, na rozdíl od některých jiných, roste. Z toho těží NVIDIA, ale Intelu se nepodařilo „stát se druhou NVIDIÍ“.



Zdroj: CNBC