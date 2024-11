František Kronus: Nuda na trzích, pravděpodobnost Santa Rally a menší restrikce pro čipy

Akciové trhy přešlapují na místě, což nyní ještě zdůraznily svátky Díkůvzdání v USA, uvádí makléř Patria Finance František Kronus. Po širokém nárůstu, který následoval po zvolení Donalda Trumpa, si investoři nyní vybírají oddechový čas a odhadují, co s sebou přinese inaugurace zvoleného prezidenta. Ten se vyjádřil, že začne implementovat nové politiky ihned po svém dosazení. Jednou z otázek, na jejíž zodpovězení investoři vyčkávají, je otázka restrikcí na vývozy čipů do Číny. Čerstvé zprávy o připravovaných opatřeních však nejsou tak tvrdé, jak se někteří obávali, a tak na to konto posilují např. akcie evropské .



Mohou se investoři těšit na předvánoční Santa Rally? Makléř Kronus si to nemyslí, ale nevylučuje ani pozitivní překvapení. Sám čeká, že vlnu volatility na trzích spustí až lednová inaugurace Donalda Trumpa. Co do té doby radí investorům? Zhlédněte aktuální video.





