Santa rally začne možná už tento týden, domnívá se Rubner z Goldman Sachs

Tradiční Santa rally podle obchodníka Scotta Rubnera možná začne ještě před adventem a posune index S&P 500 až na 6200 bodů.



Retailová euforie zrychluje u akcií i kryptoměn, právě když akcie míří do své nejlepší obchodní sezóny roku. Roste také firemní poptávka po zpětných odkupech, což přispívá k důvodům, proč by rally mohla začít už v nadcházejících dnech, uvedl Rubner v pátečním komentáři pro klienty. „Nemyslím si, že by se ve čtvrtek jedla krůta a pak se shortoval S&P ," napsal.





Konsolidační fáze, kterou jsme mohli pozorovat celý minulý týden, je typická, dodal. Americké akcie zaznamenaly největší tříměsíční příliv od roku 2021 a za listopad pravděpodobně budou mít největší měsíční přírůstky v historii, domnívá se Rubner.



Index S&P 500 si od prezidentských voleb 5. listopadu připsal 3,2 %, zatímco index Russell 2000 vyskočil o 6,5 %. Ve volebním roce se rally podle Rubnera obvykle protáhne do ledna a odezní krátce před dnem inaugurace.



"Historicky následují po dobrých letech pro americké akcie ještě lepší roky a v lednu se kapitál historicky umisťuje z největší základny aktiv," řekl. "Vsadil jsem si Vánoční loterii na opci na SPX s realizační cenou 7000 bodů."



Zdroj: Bloomberg