Jaromír Strnad: Broadcom čipovým černým koněm a vyklesané ASML

Americký Fed zasedne 18. prosince a trh již kalkuluje se snížením sazeb o čtvrt procentního bodu. Kromě samotného rozhodnutí o výši sazeb bude klíčový také výhled na měnovou politiku v příštím roce. Nyní jsou v trhu neceněna tři standardní snížení sazeb, uvádí makléř Patria Finance Jaromír Strnad. Zhlédněte aktuální video nebo se zaposlouchejte do podcastu:

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Mezitím na amerických trzích rostou technologické akcie, a to i díky dnešnímu růstu akcií Broadcom, polovodičové společnosti, která včera po uzavření trhu představila své výsledky. V těch se ukázala být čipovým černým koněm a konkurentem , když oznámila boom poptávky po svých AI produktech.Naopak další konkurent , AMD , výrazně propadl až k ceně 130 dolarů , odkud se ale již několikrát odrazil směrem nahoru. Mohlo tak jít o dobrou příležitost pro vstup do pozice pro dlouhodobého investora, domnívá se makléř Jaromír Strnad.Dalším tipem makléře je tradiční energetika , která by mohla těžit i z podpory Trumpovy politiky.V Evropě Strnad sleduje také výrobce čipových strojů , který si letos zapsal největší pokles za 25 let, což podle makléře představuje lákavou úroveň vzhledem k pouhému odložení investic Intelu do nové továrny na čipy.Na pražské burze upozorňuje na investiční tip Patrie v podobě akcií Colt CZ, který je podle něj akcií typu “buy and hold” bez měnového rizika.