Firmy ExxonMobil a Chevron mají za druhé čtvrtletí nejnižší zisk za čtyři roky

Americké ropné společnosti ExxonMobil a vykázaly ve druhém čtvrtletí nejnižší zisk za čtyři roky. Na vině je zejména pokles cen ropy v reakci na zvyšování těžby, k němuž začal přistupovat kartel OPEC+. Firmě ExxonMobil klesl zisk o 23,4 procenta na 7,08 miliardy USD (152,5 miliardy Kč), zisk společnosti se propadl o 42,7 procenta na 2,49 miliardy USD (53,6 miliardy Kč). Podniky to oznámily v dnešních tiskových zprávách. Zisky obou firem však překonaly očekávání analytiků.



Exxon vytvořil zisk na akcii 1,64 dolaru, zatímco analytici podle společnosti LSGE čekali zisk 1,56 dolaru na akcii, uvedla agentura Reuters. Výnosy podle dnešního sdělení společnosti klesly na 81,51 miliardy USD z 93,06 miliardy USD před rokem, a zaostaly tak za očekáváním. Těžba ropy a zemního plynu stoupla na 4,6 milionu barelů ropného ekvivalentu denně a byla nejvyšší za druhé čtvrtletí od sloučení firem a Mobil před více než 25 lety.



Upravený zisk Chevronu pak ve čtvrtletí dosáhl 1,77 dolaru na akcii, zatímco analytici počítali se ziskem 1,7 USD na akcii. Výnosy klesly o 12,4 procenta na 44,82 miliardy USD. Celková globální produkce stoupla na 3,4 milionu barelů ropného ekvivalentu denně z 3,3 milionu ve stejném období loni, oznámila společnost.



Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se ve druhém čtvrtletí rozhodla zvyšovat těžbu. To způsobilo pokles ceny ropy Brent ve čtvrtletí o 11 procent. K poklesu cen ropy ale přispěla i globální cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zvýšila se tak pravděpodobnost zpomalení růstu globální ekonomiky, což by se mohlo negativně promítnout do poptávky po ropě.