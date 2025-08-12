Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti

Akcie společnosti (INTC) v úterý před otevřením burzy poskočily o více než tři procenta poté, co se generální ředitel Lip-Bu Tan setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který minulý týden vyzval Tana k rezignaci.
Po schůzce Trump na Truth Social napsal, že se setkal s Tanem spolu s ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. „Setkání bylo velmi zajímavé,“ napsal prezident a dodal: „Jeho úspěch a vzestup jsou úžasným příběhem.“
Trump uvedl, že Tan a jeho kabinet s ním budou „trávit čas“ a „přinášet mu návrhy“ v příštím týdnu, aniž by upřesnil témata, která budou projednávána.
rovněž vydal prohlášení, v němž potvrdil, že se Tan s Trumpem setkali, a uvedl, že vedli „upřímnou a konstruktivní diskusi o závazku společnosti posílit vedoucí postavení USA v oblasti technologie a výroby“.
Akcie u v pondělí během dne vzrostly o 3,5 procenta, když se začaly šířit zprávy o schůzce. Poté, co Trump v pondělí večer zveřejnil svůj příspěvek, akcie v poobchodních hodinách dále vzrostly o 2,8 procenta.
Wall Street Journal o víkendu s odvoláním na nejmenované zdroje informoval, že Tan se měl v pondělí setkat s Trumpem, aby mu vysvětlil své osobní a profesní zázemí a navrhl způsoby, jak mohou a vláda spolupracovat.
Výzva k rezignaci
Minulý týden Trump v příspěvku na Truth Social vyzval Tana k rezignaci, a to jen několik minut poté, co Fox Business informoval o nedávné kritice republikánského senátora Toma Cottona vůči generálnímu řediteli kvůli jeho vazbám na Čínu. V dopise u Cotton vyjádřil „obavy o bezpečnost a integritu činnosti společnosti Intel“ vzhledem k Tanovým investicím do čínských podniků prostřednictvím jeho venture kapitálové společnosti Walden International.
Trump ve svém příspěvku minulý čtvrtek napsal: „Generální ředitel společnosti INTEL je ve velkém KONFLIKTU a musí okamžitě rezignovat.“
Tan na to reagoval tvrzením, že zprávy o jeho kariéře obsahují dezinformace. „O mých minulých funkcích koluje mnoho dezinformací... Chci, aby bylo naprosto jasné: za více než 40 let v tomto odvětví jsem navázal vztahy po celém světě a v rámci našeho rozmanitého ekosystému – a vždy jsem jednal v souladu s nejvyššími právními a etickými standardy,“ napsal Tan v memorandu zaměstnancům.
také vydal vlastní prohlášení v návaznosti na Trumpovy komentáře, ve kterém zdůraznil svůj závazek „prosazovat národní a ekonomické bezpečnostní zájmy USA“ a realizovat investice „v souladu s prezidentovou agendou America First“, včetně domácí výroby polovodičů.
Tan byl jmenován generálním ředitelem Intelu v březnu, kdy převzal funkci po svém předchůdci Patu Gelsingerovi, který byl loni odvolán představenstvem. Společnost se snaží zastavit ztráty ve výrobním segmentu, znovu získat podíl na trhu v oblasti tradičních počítačových čipů a vyvinout strategii pro umělou inteligenci.
Investoři Tanovo jmenování uvítali a akcie společnosti po oznámení této zprávy vzrostly až o 15 procent. Analytici z Wall Streetu, stejně jako několik současných a bývalých vedoucích pracovníků a zaměstnanců, viděli v Tanovi nejlepší možnost, jak úspěšně obrátit kormidlo této problémové společnosti.
Díky pondělnímu růstu akcií Intelu se jejich hodnota v tomto roce zvýšila o téměř čtyři procenta, což je méně než u jiných výrobců čipů, jako jsou nebo Advanced Micro Devices (AMD), jejichž akcie v roce 2025 vzrostly přibližně o 36 procent, respektive 47 procent. Letošní růst akcií Intelu následuje po 60procentním poklesu v roce 2024.
Zdroj: Yahoo Finance