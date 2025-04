Trump popřel záměr odvolat šéfa Fedu Powella, trhy se radují

Americký prezident Donald Trump v úterý popřel, že by chtěl odvolat šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Podle agentur to řekl novinářům v Oválné pracovně Bílého domu. Trump v posledních dnech Powella opakovaně kritizoval za to, že Fed na posledních měnových zasedáních nesnižoval úrokové sazby.



"Nemám v úmyslu ho vyhodit," řekl podle agentury Reuters Trump. "Chtěl bych, aby byl trochu aktivnější, pokud jde o jeho vizi snižování úrokových sazeb,“ dodal. Powellovo druhé funkční období končí v květnu příštího roku.

Zmírnění napětí ohledně vedu pomohlo k uklidnění trhů. Futures indexu S&P 500 rostou o 1,9 procenta, technologický Nasdaq pak před otevřením trhů roste o 2,2 %. Obchodování na newyorské burze začíná v 15:30 SELČ. Daří se také Evropě, index Stoxx 600 přidává 1,7 %, německý DAX pak posiluje dokonce o 2,5 %. Pražský index PX za evropskými protějšky zaostává, roste o 0,7 %. Posiluje také dolar, na páru s eurem si připisuje 0,3 %.

"Ukazuje to, že kolem tohoto prezidenta existují určité bezpečnostní prvky," řekl listu Financial Times výkonný ředitel správce fondů SLC Management Dec Mullarkey s tím, že by za změnou kurzu mohl být vliv ministra financí Scotta Bessenta. "Je zřejmé, že další lidé (s Trumpem) mluvili a vysvětlili mu, že (odvolání Powella) by způsobilo obrovské kolísání trhů. Bessent uznává, že je třeba zachovat integritu trhů," uvedl Mullarkey.



Trump v pondělí potřetí za necelý týden kritizoval Powella za to, že Fed zatím nepřikročil k dalšímu snížení úrokových sazeb. Server CNBC napsal, že Trumpovy útoky vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky.



"Vzhledem k tomu, že náklady na energie výrazně klesly, ceny potravin (včetně Bidenovy vaječné katastrofy!) jsou podstatně nižší a většina ostatních věcí má klesající tendenci, neexistuje prakticky žádná inflace," napsal na začátku týdne Trump, který na Powella poněkolikáté odkázal slovy "pan Moc Pozdě".



Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v březnu zpomalilo na 2,4 procenta z 2,8 procenta v únoru. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od loňského září, nicméně stále je nad dvouprocentním cílem centrálních bankéřů. Ceny vajec v USA současně dosáhly rekordu 6,23 dolaru (137 Kč) za tucet, tedy 12 kusů. Děje se tak i přes pokles velkoobchodních cen a ústup ptačí chřipky na farmách, uvedla už dříve agentura AP.



"Powell jednal vždycky 'Pozdě', s výjimkou období voleb, kdy snižoval sazby, aby pomohl ke zvolení ospalému Joeovi Bidenovi, později Kamale (Harrisové, Trumpově demokratické protikandidátce po Bidenově odstoupení - pozn. red.). Jak to dopadlo?" dodal Trump.



Trump Powella kritizoval také minulý týden ve čtvrtek. "Nejsem s ním spokojen. Když budu chtít, aby odtamtud odešel, tak odejde opravdu rychle, to mi věřte," řekl Trump. Jeho ekonomický poradce Kevin Hassett následně v pátek uvedl, že Bílý dům zkoumá, za jakých okolností by Trump mohl Powella odvolat.



Na začátku dubna Trump na sociální síti Truth Social na Powellowu adresu uvedl, že teď je "dokonalý" čas na snížení sazeb. Šéfa Fedu zároveň nařkl, že s tímto krokem otálí.