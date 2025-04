Odejde Powell?

Mohamed El-Erian na Bloombergu hovořil o posledních komentářích ze strany amerického prezidenta Trumpa směrem k Jay Powellovi, který stojí v čele americké centrální banky. K tomu ekonom přidal svůj pohled na dění v ekonomice a na monetární politiku. Trumpova kritika mířená na Powella podle něj není překvapivá s ohledem na to, že prezident je již nějaký čas nespokojen s tím, jak Fed nastavuje monetární politiku.



El-Erian řekl, že jen Trump sám ví, co přesně mínil svými slovy mířenými na Powella. Ten přitom ve svém posledním projevu podle ekonoma vinil ze všech problémů americké ekonomiky vládu a její politiku. K tomu El-Erian řekl, že Trumpovy útoky jsou brány jako atak na nezávislost Fedu. Podle ekonoma se ale dá na situaci dívat i z jiného pohledu: Neměl by Powell odstoupit proto, aby byla nezávislost Fedu zachována?



Na Bloombergu na takovou úvahu namítli, že pokud by Powell nyní odstoupil, byť ve snaze omezit útoky na centrální banku, bylo by to vnímáno jako narušení její nezávislosti. El-Erian se ale domnívá, že Kevin Warsh ze současného vedení Fedu by byl dobrou náhradou a trhy by ji přijali dobře. „Má zkušenosti, rozumí ekonomice… Trhy by na něj hleděly s důvěrou, jako na osobu, která není v konfliktu s Bílým domem.“ K tomu ekonom poukázal na případy, kdy pod politickým tlakem dříve odešli někteří lidé z vedení centrální banky. „Jde o velmi citlivou věc a rozhodování a jsem rád, že jej nemusím činit já,“ dodal.







Trump psal na sociální síti o tom, že „ukončení Powella mělo proběhnout již dávno“, podle ekonoma jde o velmi silný výraz. Zmínil k tomu, že v květnu příštího roku by končilo Powellovo funkční období a jeho poslední slova týkající se vlivu vládní politiky „šla daleko za to, co říkal dříve a Bílý dům to podráždilo“. Katerina Simonetti z pak považuje současné dění za další v řadě negativních komentářů od Trumpa směrem k Powellovi. Z hlediska trhů jde o informační šum. Podle investorky Powell ve funkci zůstane až do konce období a letos nedojde k žádnému snížení sazeb. Simonetti míní, že Fed potřebuje více času, aby viděl, jak se vyvíjí situace kolem cel a jejich dopadu na ekonomiku.







Mick Mulvaney, který dříve pracoval pro Trumpa, na CNBC uvedl, že dluhopisové trhy by reagovaly negativně v případě, že by prezident učinil nějaké razantnější kroky směrem k Powellovi. Připomněl, že podle některých z Trumpových lidí by mělo odvolání Powella z čela Fedu solidní právní základ. Neplatilo by to ale u snahy o jeho úplný odchod z vedení centrální banky. „Pokud se Trump o něco pokusí, půjde to k soudu,“ a Powell by i tak pravděpodobně zůstal po celou dobu svého funkčního období.







Nezávislost Fedu se podle experta probírá již dlouho. Jak ale bylo uvedeno, nějaká razantnější akce ze strany prezidenta by se pravděpodobně setkala s intenzivní negativní reakcí trhů. K tomu Mulvaney připomněl, že vláda musí refinancovat velký objem dluhopisů a její jednání a politika by tak měly brát tento fakt hodně v úvahu. Pokud by totiž dluhopisové trhy reagovaly prudkým růstem výnosů, refinancování by bylo složitější.



Zdroj: Bloomberg, CNBC