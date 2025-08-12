Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR

Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení sazeb. Trump v celní válce s Čínou na poslední chvíli oddálil platnost vysokých cel. Na Wall Street hýbou náladami výsledky AMD, Uberu a Duolinga. Na domácí scéně reportoval a spekuluje se o IPO CSG. A do toho přišlo nečekané smíření Donalda Trumpa se šéfem Intelu. Zaposlouchejte se do aktuálního Týdenního výhledu.
Inflace v USA a vyhlídky na snížení sazeb
Americká inflace zůstala v červenci na úrovni 2,7 %, přičemž jádrová vzrostla na 3,1 %. „Očekávalo se zrychlení na 2,8 %, takže jsme dostali pozitivní zprávu,“ uvedl analytik Jakub Blaha. Dluhopisový trh na ni okamžitě reagoval růstem výnosů a oslabením dolaru, ale efekt rychle vyprchal.
Klíčovou otázkou je reakce FEDu: „Trh nyní zaceňuje téměř stoprocentní pravděpodobnost snížení sazeb v září a celkem zhruba 2,5 snížení do konce roku,“ doplnil Blaha. K tomuto očekávání přispěla i předchozí slabší čísla z amerického trhu práce.
Cla, zlato a čipy
Donald Trump na poslední chvíli odložil zavedení nových cel na čínský dovoz o 90 dní, takže sazby zůstávají na 30 %. Peking reagoval obdobně a nezvýšil clo na americké zboží nad současných 10 %. Trhy ale zůstaly chladné. „Dnes už podobné zprávy nikoho nepřekvapí, reakce je minimální,“ komentoval Blaha. Ulevilo se ale Švýcarsku – podle Trumpova prohlášení na sociální síti Truth Social nebude zlato podléhat clu.
Velký ohlas vyvolalo i povolení exportu některých čipů od NVIDIA a AMD do Číny, ovšem s povinností odvést americké vládě 15 % tržeb z těchto dodávek. Podle Blahy má toto rozhodnutí „spíše neutrální až mírně pozitivní vliv, protože z původně nulových exportů se alespoň něco otevřelo, byť s nízkou marží“. Optimismus však krotí nově vydané čínské doporučení nepoužívat čipy H20 od Nvidie z bezpečnostních důvodů.
Výsledky firem: od AMD, přes Uber, po Duolingo
AMD reportovalo čísla víceméně v souladu s očekáváním analytiků – tržby nad odhady, upravený zisk jen o cent níže, ale trh reagoval poklesem. „Očekávání byla přestřelená, investoři čekali zlom, který se nekonal,“ řekl Blaha. Výhled na další kvartály zůstává solidní, zejména u nových produktů pro datacentra.
Uber představil meziroční růst tržeb o 18 %, ale akcie po výsledcích kolísaly. Podle Blahy trh u téhto akcie hodně reaguje na narativ. "Pořád je tu obava, že autonomní vozidla by mohla byznys model Uberu narušit" a navíc Uber je jednou z firem, které co slíbí, to dodají.
Velké překvapení přineslo Duolingo – tržby +41 %, denní aktivní uživatelé +40 %. Navzdory obavám z přílišného spoléhání se na AI firma doručila silná čísla. „CEO věří, že do pěti let bude aplikace stejně efektivní jako soukromý lektor,“ uvedl Bláha. S Uberem podle něj tuto firmu pojí právě tržní narativ - u Uberu se investoři bojí autonomních vozidel, u Duolinga vývoje v umělé inteligenci.
Domácí scéna: a možné IPO zbrojařské skupiny
ČEZ ve druhém kvartálu zvýšil zisk EBITDA o 7,2 % na 30,9 miliardy Kč, mírně nad odhady. Upravený čistý zisk ale klesl o 46,7 % kvůli vyšší daňové sazbě a odpisům, než se očekávalo. Společnost nicméně zvýšila celoroční výhled EBITDA na 132–137 miliard Kč. Patria hodnotí výsledky neutrálně a doporučení držet ponechává.
Spekulace se točí kolem možného IPO CSG Michala Strnada, které by se mohlo uskutečnit v Amsterdamu s duální kotací v Praze. Valuace by mohla dosáhnout 30 miliard eur. Firma v roce 2024 získala 43 % tržeb z Ukrajiny a stejný podíl z ostatních zemí Evropy.
Perlička na konec: Trump a šéf Intelu
Donald Trump nedávno vyzval CEO Intelu k rezignaci, načež se s ním osobně sešel a po schůzce ho označil za „úžasný příběh úspěchu“. Podle Blahy jde o další příklad, kdy Trump nyní navštěvuje CEO velkých firem, kterým předtím vyhrožoval – netradiční praxe, která dává vzniknout nečekaným obratům. Akcie Intelu po schůzce lehce narostly.