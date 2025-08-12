Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR

12.08.2025 18:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení sazeb. Trump v celní válce s Čínou na poslední chvíli oddálil platnost vysokých cel. Na Wall Street hýbou náladami výsledky AMD, Uberu a Duolinga. Na domácí scéně reportoval ČEZ a spekuluje se o IPO CSG. A do toho přišlo nečekané smíření Donalda Trumpa se šéfem Intelu. Zaposlouchejte se do aktuálního Týdenního výhledu.


Inflace v USA a vyhlídky na snížení sazeb

Americká inflace zůstala v červenci na úrovni 2,7 %, přičemž jádrová vzrostla na 3,1 %. „Očekávalo se zrychlení na 2,8 %, takže jsme dostali pozitivní zprávu,“ uvedl analytik Jakub Blaha. Dluhopisový trh na ni okamžitě reagoval růstem výnosů a oslabením dolaru, ale efekt rychle vyprchal.

Klíčovou otázkou je reakce FEDu: „Trh nyní zaceňuje téměř stoprocentní pravděpodobnost snížení sazeb v září a celkem zhruba 2,5 snížení do konce roku,“ doplnil Blaha. K tomuto očekávání přispěla i předchozí slabší čísla z amerického trhu práce.

Cla, zlato a čipy

Donald Trump na poslední chvíli odložil zavedení nových cel na čínský dovoz o 90 dní, takže sazby zůstávají na 30 %. Peking reagoval obdobně a nezvýšil clo na americké zboží nad současných 10 %. Trhy ale zůstaly chladné. „Dnes už podobné zprávy nikoho nepřekvapí, reakce je minimální,“ komentoval Blaha. Ulevilo se ale Švýcarsku – podle Trumpova prohlášení na sociální síti Truth Social nebude zlato podléhat clu.

Velký ohlas vyvolalo i povolení exportu některých čipů od NVIDIA a AMD do Číny, ovšem s povinností odvést americké vládě 15 % tržeb z těchto dodávek. Podle Blahy má toto rozhodnutí „spíše neutrální až mírně pozitivní vliv, protože z původně nulových exportů se alespoň něco otevřelo, byť s nízkou marží“. Optimismus však krotí nově vydané čínské doporučení nepoužívat čipy H20 od Nvidie z bezpečnostních důvodů.

Výsledky firem: od AMD, přes Uber, po Duolingo

AMD reportovalo čísla víceméně v souladu s očekáváním analytiků – tržby nad odhady, upravený zisk jen o cent níže, ale trh reagoval poklesem. „Očekávání byla přestřelená, investoři čekali zlom, který se nekonal,“ řekl Blaha. Výhled na další kvartály zůstává solidní, zejména u nových produktů pro datacentra.

Uber představil meziroční růst tržeb o 18 %, ale akcie po výsledcích kolísaly. Podle Blahy trh u téhto akcie hodně reaguje na narativ. "Pořád je tu obava, že autonomní vozidla by mohla byznys model Uberu narušit" a navíc Uber je jednou z firem, které co slíbí, to dodají.

Velké překvapení přineslo Duolingo – tržby +41 %, denní aktivní uživatelé +40 %. Navzdory obavám z přílišného spoléhání se na AI firma doručila silná čísla. „CEO věří, že do pěti let bude aplikace stejně efektivní jako soukromý lektor,“ uvedl Bláha. S Uberem podle něj tuto firmu pojí právě tržní narativ - u Uberu se investoři bojí autonomních vozidel, u Duolinga vývoje v umělé inteligenci.

Domácí scéna: ČEZ a možné IPO zbrojařské skupiny

ČEZ ve druhém kvartálu zvýšil zisk EBITDA o 7,2 % na 30,9 miliardy , mírně nad odhady. Upravený čistý zisk ale klesl o 46,7 % kvůli vyšší daňové sazbě a odpisům, než se očekávalo. Společnost nicméně zvýšila celoroční výhled EBITDA na 132–137 miliard . Patria hodnotí výsledky neutrálně a doporučení držet ponechává.

Spekulace se točí kolem možného IPO CSG Michala Strnada, které by se mohlo uskutečnit v Amsterdamu s duální kotací v Praze. Valuace by mohla dosáhnout 30 miliard eur. Firma v roce 2024 získala 43 % tržeb z Ukrajiny a stejný podíl z ostatních zemí Evropy.

Perlička na konec: Trump a šéf Intelu

Donald Trump nedávno vyzval CEO Intelu k rezignaci, načež se s ním osobně sešel a po schůzce ho označil za „úžasný příběh úspěchu“. Podle Blahy jde o další příklad, kdy Trump nyní navštěvuje CEO velkých firem, kterým předtím vyhrožoval – netradiční praxe, která dává vzniknout nečekaným obratům. Akcie Intelu po schůzce lehce narostly.


Čtěte více:

Týdenní výhled: Americká inflace má mírně narůst, Maloobchodní tržby napoví o stavu US spotřebitele
11.08.2025 13:05
Týdenní výhled: Americká inflace má mírně narůst, Maloobchodní tržby napoví o stavu US spotřebitele
Neodbytné téma cel není zdaleka uzavřené, na trhy však dopadá už velmi...
Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
12.08.2025 9:05
Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
USA a Čína se dohodly na prodloužení celního příměří o dalších 90 dní....
Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
12.08.2025 14:35
Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
Dohoda Bílého domu s výrobci čipů Nvidia a AMD o tom, že firmy budou ...
Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
12.08.2025 12:36
Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
Akcie společnosti Intel (INTC) v úterý před otevřením burzy poskočily ...
Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
12.08.2025 15:12
Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červ...
Trhy reagují na data americké inflace pozitivně
12.08.2025 17:00
Trhy reagují na data americké inflace pozitivně
Americké trhy dnes reagují na pozitivní zprávy. Míra inflace v USA za...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (161x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4039x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma
04.08.2025 19:20, aktualizováno: 4.8. 19:20
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma (3369x)  
Tento týden nás čeká opět velké množství firemních výsledků, vedle nic...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu (4325x)
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá
28.07.2025 17:33
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá (2909x)  
Zpráva, se kterou vstupujeme do nového týdne, je oznámení obchodní doh...
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat
25.07.2025 14:09
Traders Talk: Alphabet září, Tesla zklamala a 3+1 akcie, které teď sledovat (3774x)
Napětí kolem celní politiky Donalda Trumpa, oslabující dolar a nejist...
Týdenní výhled + podcast: ECB sazby nezmění, výsledky Alphabet nebo Tesla a nová meme akcie Opendoor
21.07.2025 19:20, aktualizováno: 21.7. 19:14
Týdenní výhled + podcast: ECB sazby nezmění, výsledky Alphabet nebo Tesla a nová meme akcie Opendoor (2858x)  
Začínající týden bude hlavně o firemních zprávách, neboť nás čeká dalš...
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17.07.2025 17:23
Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance (3145x)
Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil poměrně nečekaně cla...
Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí
14.07.2025 13:31, aktualizováno: 14.7. 16:08
Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí (2144x)  
Startuje výsledková sezóna za 2Q, přičemž od úterka začnou chodit čísl...
Traders Talk: Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a ČEZ přikovaný k 1200 Kč
08.07.2025 16:09
Traders Talk: Apple ztrácí klíčové mozky, Komerčka obrací trend a ČEZ přikovaný k 1200 Kč (5235x)
Co říká technická analýza na vývoj indexu S&P 500, proč Reddit zn...
Týdenní výhled: Vyprší odklad cel a trhy jsou možná až příliš v klidu
07.07.2025 12:24, aktualizováno: 7.7. 15:37
Týdenní výhled: Vyprší odklad cel a trhy jsou možná až příliš v klidu (1837x)  
Tento týden se investoři soustředí na středu 9. července, kdy vyprší o...
Škola není továrna na znalosti. MakroMixér s Radkem Sáblíkem, který boří stereotypy českého školství
07.07.2025 10:38
Škola není továrna na znalosti. MakroMixér s Radkem Sáblíkem, který boří stereotypy českého školství (3288x)
Jak vypadá škola, kde studenti nejsou objekty, ale partnery ve vzděláv...
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí
04.07.2025 16:23
Analytický radar: Proč už se trhy nebojí Trumpa a kam s penězi v druhém pololetí (5627x)
Jaké klíčové události otřásly trhy v první polovině roku a co nás čeká...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře