Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?

Globální trhy v červenci zaznamenaly zisky. Ty podpořilo uvolnění obchodních napětí, odolné zisky podniků a selektivní podpora politiky. Evropské a britské akcie se zotavily slabému růstu a přetrvávající inflaci navzdory, zatímco USA překonaly očekávání díky silným datům k HDP a optimismu ohledně daňové reformy. Trhy v asijsko – pacifickém regionu sílily, vedenou Čínou, Japonskem a Jižní Koreou, ale Indie zaostávala. Rozvíjející se trhy vykázaly smíšené výsledky, přičemž akcie zemí ASEANu vzrostly díky obchodním dohodám. Brazílie se potýkala s obavami z inflace a s geopolitickým napětím. Trhy s nástroji s pevným výnosem poklesly, protože jestřábí komentáře centrálních bank zatížily státní dluhopisy. Korporátní dluhopisy přinesly ale pozitivní výnosy.
Evropa
Evropské akciové trhy se v červenci zotavily a částečně vyrovnaly ztráty z června. Růst táhly silné zisky ve finančním sektoru a rostoucí ceny ropy, což podpořilo energetické akcie. Naopak technologický sektor zaostával kvůli slabším výsledkům za druhé čtvrtletí. Z makro pohledu se růst HDP eurozóny prudce zpomalil na pouhých 0,1 % mezikvartálně. Německo a Itálie také zaznamenaly pokles. Španělsko vyniklo robustním růstem, zatímco Francie překvapila mírným zlepšením.
Inflace se udržela na 2% cíli Evropské centrální banky, podporována nižšími náklady na energii a silnějším eurem. ECB ponechala úrokové sazby beze změny a zaujala opatrný postoj vzhledem k přetrvávajícímu globálnímu obchodnímu napětí. Klíčovým vývojem byla obchodní dohoda mezi EU a USA, která stanovila celní sazbu o 15 % vyšší, než se očekávalo. Zatímco v některých odvětvích, jako je automobilový průmysl, došlo ke snížení cel, EU se zavázala k významným strategickým nákupům a investicím v USA, což odráží pragmatický politický kompromis v náročných podmínkách.
Spojené království
Britské akcie zakončily červenec v pozitivním duchu, když index FTSE 100 překonal hranici 9 000 bodů, a to díky silným firemním ziskům. Celkově to však v ekonomice bylo náročnější. Britská inflace v červnu nečekaně vzrostla na 3,6 % v důsledku vyšších nákladů na pohonné hmoty a dopravu. Vzrostla i jádrová inflace, což navzdory zpomalení růstu zvýšilo tlak na Bank of England. Ekonomika se znovu propadla. Podmínky na trhu práce se zhoršily, nezaměstnanost vzrostla na 4,7 % a počet volných pracovních míst klesl, což spolu s pomalejším růstem mezd signalizuje ochlazení trhu práce a posiluje očekávání snížení úrokových sazeb v průběhu tohoto roku.
USA
Americké akciové trhy v červenci posílily a překonaly světové protějšky, protože optimismus ohledně daňové reformy a uvolnění obchodních napětí zlepšil náladu investorů. Zisky měly širokou základnu, v čele s technologickým sektorem, který nadále těžil ze silné poptávky související s umělou inteligencí. Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla anualizovaným tempem 3 %, čímž překonala očekávání, a to díky příznivé dynamice obchodu.
Slabá data o zaměstnanosti a přetrvávající inflace, která vzrostla na 2,7 %, však podpořily spekulace trhu o zásahu Federálního rezervního systému v září. Ačkoli Fed úrokové sazby nezměnil, nesouhlasné hlasy a opatrné komentáře signalizovaly rostoucí tlak na jejich snížení. Navzdory smíšeným ukazatelům se zlepšila důvěra spotřebitelů a aktivita v sektoru služeb, což posílilo názor, že oživení je, ale nerovnoměrné.
Asie
Akcie v asijsko-pacifickém regionu zakončily červenec v kladných číslech, i když výkonnost jednotlivých trhů se lišila. Zisky v Číně, Japonsku a Jižní Koreji byly poháněny optimismem v případě obchodních jednání a také silným technologickým sektorem. Čínské akcie vzrostly, protože úřady se zavázaly omezit nadměrnou konkurenci na trhu a podpořit modernizaci průmyslu, a to i přes přetrvávající deflační tlaky.
Japonsko těží z nové obchodní dohody mezi USA a Japonskem a ze silných firemních zisků, i když politická nejistota tlumí sentiment. Jižní Korea posílila díky reformám v oblasti správy a řízení společností a získání významné zakázky na polovodiče společností Samsung.
Pokrok zaznamenal také Tchaj-wan, tažený technologickým sektorem a obnovitelnými zdroji energie.
Rozvíjející se trhy
Akcie rozvíjejících se trhů v červenci zaznamenaly zisky, které byly podpořeny silným výkonem trhů ASEAN. Thajsko, Indonésie a Singapur posílily díky dohodnutým obchodním dohodám, robustním ziskům a podpůrným politickým opatřením, včetně snížení úrokových sazeb a lepších než očekávaných údajů o HDP. Zájezdy čínských turistů a optimismus ohledně obchodních jednání s USA dále zlepšily sentiment v Thajsku.
Naproti tomu brazilské trhy oslabily, protože eskalující napětí s USA a překvapivý růst inflace oslabily důvěru investorů.
Turecké akcie posílily po snížení úrokových sazeb centrální bankou a obnoveném závazku k dezinflaci, přičemž široký růst zaznamenaly finanční, průmyslové a spotřebitelské sektory.
Indie zaznamenala mírný pokles, který byl způsoben slabými finančními výsledky a přetrvávající nejistotou v oblasti obchodu, ačkoli automobilový sektor těžil z nové obchodní dohody mezi Velkou Británií a Indií.
Dluhopisy
Úrokové sazby zůstaly stabilní jak v USA, tak v eurozóně, nicméně vládní dluhopisy oslabily, protože jestřábí komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella a prezidentky ECB Christine Lagardeové vedly investory k tomu, aby přehodnotili pravděpodobnost krátkodobého snížení sazeb.
Americké státní dluhopisy, německé bundy a britské gilts zaznamenaly za uplynulý měsíc negativní výnosy. Americká ekonomika prokázala odolnost a ve druhém čtvrtletí rostla anualizovaným tempem 3 %, zatímco inflace vzrostla na 2,7 %. Nová obchodní dohoda mezi USA a EU zavedla 15% dovozní clo na většinu zboží z EU, přičemž Brusel učinil většinu ústupků.
Ve Velké Británii inflace v červnu vzrostla na 3,6 %, ale vzhledem k poklesu ekonomiky a známkám oslabení trhu práce trhy zůstávají přesvědčeny, že Bank of England v srpnu sazby sníží. Trhy s podnikovými dluhopisy přinesly pozitivní zisky, které byly taženy vysokým výnosem a podporovány silnou poptávkou investorů.