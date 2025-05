Traders Talk: Trump rozbouřil trhy, Colt potěšil výsledky a UnitedHealth v problémech

Tento týden na trzích byl ve znamení rostoucích výnosů amerických dluhopisů po snížení ratingu od Moody’s a nervozity kolem nových celních hrozeb Donalda Trumpa vůči EU a Applu. Trhy zareagovaly propadem, zejména technologické akcie. Výrazně ztrácela i pojišťovna kvůli sérii negativních zpráv. Na pražské burze se naopak dařilo akciím Coltu po zveřejnění solidních výsledků.





frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Patria Podcasts · UnitedHealth v problémech" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Trump rozbouřil trhy, Colt potěšil výsledky a v problémech

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:00:00:19 Americké dluhopisy po snížení ratingu Moody’s00:02:41 Cla na EU00:04:10 Potenciální cla na Apple00:05:25 Pokles na UnitedHealth00:07:57 Události na pražské burzeTento týden začal reakcí na snížení ratingu na americký dluh od Moody’s. “V pondělí to investoři ještě tak nějak úspěšně přecházeli. Až do středy, kdy byla aukce na dluhopisech ve Spojených státech, a v ten okamžik vyrostly například třicetileté dluhopisy Spojených států nad 5 % na dlouholetá maxima,” komentuje makléř Patria Finance Jaromír Strnad. Tomu všemu podle něj nepomáhá ani politika Donalda Trumpa, který tento týden představil projekt vesmírné obrany za 175 miliard dolarů Vliv na trhy měl ale Donald Trump zejména dnes, když de facto připomněl Evropské unii, že od 1. června bude platit padesátiprocentní cla na dovoz zboží z EU do USA. “Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Okamžitě potom se dostal německý DAX do minusu takřka 2,5 %,” doplňuje makléř s tím, že ze sektorů nejvíce odepisují technologie.Následně vyšla zpráva, že pokud se nebudou iPhony vyrábět ve Spojených státech, tak na produkty Applu bude uplatněno pětadvacetiprocentní clo. “Akcie na to okamžitě zareagovaly čtyřprocentním propadem, teď aktuálně jsme minus 3 %,” ilustruje Strnad.Na americkém trhu má však špatný týden ještě jiná akcie, a to pojišťovna . Za tímto poklesem nebyla jen jedna zpráva, ale několik zpráv - odchod CEO, vyšetřování ze strany amerického ministerstva spravedlnosti a nekalé praktiky, kdy pojišťovna prý platila pečovatelským domům za to, že omezí péči jejich pacientů. Akcie klesly z maxim nad 400 USD až k 250 USD Mezitím na pražské burze máme poslední dny před ex-date u akcií a . A v tomto týdnu oznámil výsledky zbrojař Colt. “Výsledky dopadly dobře, takže ta reakce je pozitivní,” uvádí Strnad. Cílové ceny na tuto akcii jsou kolem 800 - 830 korun a stále má tedy i prostor pro růst.