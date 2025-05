Jednání s EU podle Trumpa nikam nevedou, chce clo 50 procent. Akcie klesají

Americký prezident Donald Trump doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Napsal to dnes v příspěvku na síti Truth Social. Jednání s EU jsou podle něj velmi obtížná a nikam nevedou. Pokud budou produkty vyrobené či sestavené v USA, clo se na ně nebude vztahovat, dodal. Evropská komise (EK) uvedla, že se k clům nebude vyjadřovat, dokud se neuskuteční telefonát mezi unijním šéfem obchodu a obchodním zástupcem USA, informuje agentura Reuters. Telefonát je plánovaný na 17:00 SELČ.



Trump napsal, že EU vznikla především proto, aby v obchodě využívala výhod, které jí umožňují Spojené státy. Kritizoval silné obchodní bariéry, daň z přidané hodnoty (DPH), nepřiměřené sankce vůči firmám, nepeněžní bariéry, měnové manipulace a nespravedlivé žaloby proti americkým společnostem. To vše podle něj přispívá k obchodnímu deficitu USA se zeměmi EU, který přesahuje ročně 250 miliard dolarů (5,5 bilionu Kč). Toto číslo podle Trumpa Spojené státy považují za zcela nepřijatelné.



Trump na začátku dubna představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA. Na dovoz výrobků z EU zavedl clo 20 procent. Den po začátku platnosti cel však s okamžitou platností na 90 dní snížil většině zemí tzv. reciproční sazbu na deset procent. Prezident uvedl, že v této pauze chce zemím umožnit uzavřít s USA dvoustranné dohody.



Evropská komise v reakci na to oznámila, že EU o 90 dní odloží platnost protiopatření proti americkým clům, která měla začít platit 15. dubna. Mělo jít o 25procentní clo na širokou škálu vývozu z USA, včetně sójových bobů, kukuřice, rýže, mandlí, pomerančového džusu, brusinek, tabáku, železa, oceli, hliníku, některých lodí a vozidel, textilu a určitých oděvů a různých typů make-upu.



Trump už dříve oznámil cla na hliník a ocel a 25procentní clo na dovoz automobilů.

Evropské akcie po Trumpově vyjádření ke clům výrazně klesají, hlavně automobilky



Evropské akcie prudce klesají. Reagují tak na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, že doporučí zavést od 1. června na zboží z Evropské unie clo 50 procent. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před 15:00 SELČ odepisoval téměř dvě procenta a nacházel se pod 540 body. Výrazně oslabují akcie automobilek a bankovních institucí, ty ztrácejí více než tři procenta.



"Je to výrazná eskalace obchodního napětí," řekl agentuře Reuters ekonom společnosti Berenbeg Holger Schmieding. "U Trumpa člověk nikdy neví, ale tohle by byla velká eskalace. EU by musela reagovat. Je to něco, co by skutečně poškodilo americkou i evropskou ekonomiku," dodal.



Akciový trh ve Frankfurtu nad Mohanem ztrácel více než například trh v Londýně. Frankfurtský index DAX odepisoval asi 2,3 procenta zhruba na 23.450 bodů, londýnský index FTSE 100 pak ztrácel 1,2 procenta a pohyboval se v blízkosti 8630 bodů.



Očekávání investorů, že cla se nepříznivě odrazí na hospodářském růstu v eurozóně, mimo jiné posiluje názory, že Evropská centrální banka (ECB) bude muset snížit úrokové sazby. To prakticky okamžitě ovlivnilo výnosy státních dluhopisů zemí eurozóny, které prudce klesly. Euro pak smazalo část zisků vůči dolaru.

Nedaří se ani americkým akciím, tíží je také cla na Apple

Akcie ve Spojených státech zahájily dnešní obchodování poklesem. Reagují na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa směrem k Evropské unii a k firmě , že na ně uvalí vysoká cla.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, krátce po začátku obchodování ztrácel asi 1,1 procenta na 41.395 bodů. Širší index S&P 500 odepisoval také asi 1,1 procenta a pohyboval se blízko 5770 bodů. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vykazoval pokles o 1,4 procenta na 18.665 bodů.



Americké technologické firmě šéf Bílého domu pohrozil 25procentním clem, pokud firma nepřesune výrobu svých přístrojů do Spojených států. Teď vyrábí hlavně v Číně a rozšiřuje výrobu v Indii. Akcie Applu otevřely se ztrátou téměř čtyři procenta, později odepisovaly asi 2,5 procenta. Ztrácí i většina firem s velkou tržní kapitalizací, jako je či .



Index kolísavosti trhu VIX, který sestavuje chicagská burza CBOE a kterému se také přezdívá indikátor strachu, prudce zpevnil a dostal se na více než dvoutýdenní maximum. Krátce po začátku obchodování vykazoval růst asi o 24 procent přibližně na 25 bodů.