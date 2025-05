Perly týdne: Googlu a Applu se změnily časy

Gene Munster z Deepwater Asset Management hovoří o dalším vývoji v Googlu a Applu. Tedy o dvou společnostech, které doposud neměly výraznou konkurenci, ale AI to mění. Bloomberg poukazuje na rostoucí rozpočtové deficity Číny a americký reshoring, Elon Musk hovoří o obrovské poptávce po robotech.



Čína stimuluje a rostou její rozpočtové deficity: Bloomberg poukazuje na rozšiřování čínského rozpočtového deficitu. Schodek se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o více než 50 % a „je to dosud nejjasnější důkaz toho, že Peking zařadil vyšší rychlostní stupeň při zavádění plánované fiskální stimulace.“ Jde o snahu pomoci ekonomice překonat dopad vnějších šoků, tedy zejména amerických cel. Ta „u většiny čínského zboží vzrostla v dubnu na neúnosně vysokou úroveň 145 %“, pak se Spojené státy a Čína „dohodly na příměří“.



Reshoring: Bloomberg ukazuje, kolik firem na amerických akciových trzích hovořilo během komentářů ke čtvrtletním výsledkům o reshoringu. Tedy přesunu aktivit zpět do USA. Pozornost tomuto tématu byla minimální ještě v roce 2021.Vrcholila v roce 2023 s tím, že následný útlum byl prudce zvrácen politikou současné vlády a počet firem hovořících o reshoringu dosahuje nových maxim:





Zdroj: X





Poptávka po robotech: Elon Musk v rozhovoru pro CNBC řekl, že poptávka po humanoidních robotech bude obrovská, „kdo by nechtěl svého vlastního R2 – D2.“ Muskovým cílem je přitom vyrábět v roce 2030 1 milion robotů ročně. Bude to vyžadovat hodně počítačových zdrojů a trénování na datech. Pokud by ale robot Tesly Optimus byl schopen třeba sledovat videa na Youtube, toto učení by probíhalo i tímto způsobem. Mohl by se tak například jednoduše učit, jak dělat některé úkoly.



Optimus je nyní trénován za pomocí lidí, kteří na sobě mají speciální obleky a kteří robota svými vlastními pohyby a činnostmi učí vykonávat potřebné úkoly. V tuto chvíli jde o základní činnosti, jako je zvedání věcí ze země či otevírání dveří. Cílem je učit robota, aby si hrál podobně jako malé děti a tím se učil různým činnostem. Na to vše je podle Muska potřeba ještě nějaký pokrok v technologické oblasti, ale toho je možné dosáhnout „v několika následujících letech“.





a AI: Gene Munster z Deepwater Asset Management uvedl na CNBC, že komentáře Googlu naznačují, že změny v oblasti vyhledávání probíhají rychleji, než se čekalo. na to reaguje „AI módem“. Tedy tím, že výsledky vyhledávání jsou u Googlu pomocí umělé inteligence shrnuty do krátkého přehledu. Podle investora chápe, „že je nyní hodně v sázce.“ Munster ale následně hovořil o společnostech jako či Kodak, které čelily velkým tržním tlakům a konkurenci ze strany nových hráčů a technologií. Jejich postupný ústup do pozadí ale trval dlouhou řadu let a podle Munstera to může být podobné i s Googlem a tradičním vyhledáváním.



Munster si myslí, že má na jednu stranu velmi silnou značku, řada lidí jej má v oblibě a jsou na něj zvyklí a není radno tuto společnost odepisovat. Na druhou stranu ale investor věří, že firma pravděpodobně musí na poli umělé inteligence udělat více než doposud, tak, aby mohla dlouhodobě konkurovat jiným modelům AI. Trochu jiný pohled pak na CNBC prezentoval Mark Mahaney z ISI. Podle něj je zmíněný AI mód, tedy shrnutí výsledků vyhledávání za pomoci AI, velmi užitečný nástroj.



Pro je podle experta rizikem větší využívání generativních modelů umělé inteligence, ale podle tohoto analytika ne tak velkým, jak se obecně tvrdí. Výsledky průzkumu společnosti ISI přitom potvrzují, že zatím na tomto poli k žádným velkým změnám nedochází. Rozhodující je přitom nakonec to, jak efektivně dokáže pracovat s reklamou – jejím množstvím a výběrem.



K tomu Mahaney dodal, že Alphabet není jen , ale také cloud, Youtube a Waymo a celek má podle něj mnohem větší hodnotu, než jakou nyní odráží cena akcie této společnosti. CNBC k tomu ukázala rozdělení tržeb společnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku – asi tři čtvrtiny jsou generovány vyhledáváním:







Mahaney řekl, že pokud se potvrdí Muskova slova o ohromném potenciálu trhu s robotaxíky, není důvod, proč by Waymo z takového trhu netěžila. V takovém případě by hodnota Wayma byla mnohem vyšší, než jakou jí nyní přiřazují investoři a jaká je odražena v ceně akcie. Jinak řečeno, „Googlu nyní není připisováno to, co je připisováno Tesle ve vztahu k robotaxíkům.“ I proto se investor domnívá, že v akciích Googlu je doposud nerozpoznaná hodnota, přispívat k tomu mohou i zmíněné obavy z toho, jak se bude vyvíjet oblast vyhledávání a umělé inteligence.



Munster pak v jiném rozhovoru pro CNBC komentoval současné dění kolem Applu. Mimo jiné uvedl, že a mají společné to, že doposud tyto firmy nečelily nějakému většímu tlaku ze strany konkurence. Umělá inteligence to ale mění, v případě Applu se o tom nyní hovoří ve vztahu k OpenAI. Konkrétně k její ohlášené akvizici společnosti, kterou založil bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Cílem má být produkce hardwaru pro umělou inteligenci.



Na CNBC se diskutovalo o tom, že má stále obrovskou základnu uživatelů a je ve své oblasti významnou platformou. I tak je ale aktuální vývoj pro tuto firmu „budíčkem“, jeho současný ředitel je přitom „ředitelem pro doby míru“. Ale momentálně je namístě, aby jednal tak, že se mu rodí výrazná konkurence.