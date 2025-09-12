Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video  

Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?

12.09.2025 6:34
Autor: Jan Bureš, Patria Finance

Evropa se s Donaldem Trumpem po několika měsících jednání dohodla na reciproční celní sazbě na úrovni 15 %, platné pro dovoz naprosté většiny evropského zboží do USA.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?
12.09.2025 6:34
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější? (477x)  
Evropa se s Donaldem Trumpem po několika měsících jednání dohodla na r...
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost?
10.09.2025 14:50
Traders Talk: Trhy čekají na inflační data, dolar oslabuje, zlato posiluje. Kde hledat příležitost? (1849x)
Trhy čekají na inflační data a drží se maxim, dolar oslabuje, zlato...
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem
10.09.2025 10:00, aktualizováno: 10.9. 13:04
FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem (1202x)  
Třaskavé téma amerických cel a případných dopadů na Česko od 10:00 živ...
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500
08.09.2025 18:09, aktualizováno: 8.9. 18:09
PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500 (3411x)  
Minulý týden si uzmula velkou část pozornosti investorů makrodata, kte...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice (4662x)  
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
25.08.2025 18:03
MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat (4671x)
Česko se vrací mezi nejšťastnější země světa, veřejný sektor plánuje r...
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě (4294x)
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28, aktualizováno: 18.8. 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze (3405x)
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
12.08.2025 18:48
Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR (4324x)
Americká inflace se drží nízko, a tak je Fed pod tlakem ke snížení s...
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká
06.08.2025 13:25
Traders Talk: Trhy otřásla makrodata. Palantir překvapil výsledky, AMD ztrácí a ČEZ na čísla teprve čeká (4716x)
Trhy zažily turbulentní týden plný překvapení – náladu investorů ovliv...
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma
04.08.2025 19:20, aktualizováno: 4.8. 19:20
Týdenní výhled: Většina cel vstupuje v platnost, v řešení Rusko a farma (3873x)  
Tento týden nás čeká opět velké množství firemních výsledků, vedle nic...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu (4620x)
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá
28.07.2025 17:33
Týdenní výhled: Obchodní dohoda není výhra, ale snižuje napětí. Fed sazby ponechá (3215x)  
Zpráva, se kterou vstupujeme do nového týdne, je oznámení obchodní doh...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře