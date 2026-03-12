Hledat v komentářích

Detail - video

Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny

12.03.2026 16:22
Autor: Redakce, Patria.cz

Energetická skupina ČEZ uzavřela rok 2025 se stabilním provozním ziskem EBITDA 137 miliard korun a očištěným čistým ziskem 28,1 miliardy korun, tedy lehce nad úrovní loňského výhledu. Management současně naznačil možnou dividendu v intervalu 31 až 42 korun na akcii. Výhled na rok 2026 už je ale opatrnější: firma čeká citelný pokles EBITDA kvůli vývoji cel elektřiny i sezónně méně příznivému harmonogramu odstávek jaderných elektráren. Čistý očištěný zisk ale díky konci mimořádné daně bude udržen nebo dokonce poroste? Jaké klíčové vlivy budou podepsány pod vývojem EBITDA i zisku? Co čekat od dlouhodobého vývoje cen elektřiny? Obrátil se definitivně trend v její spotřebě a díky čemu? Jak ČEZ pracuje s aktuálním vývojem nejen na trhu cen komodit kvůli Íránu? Nejen na to v rozhovoru pro Patria.cz odpovídají generální ředitel Daniel Beneš, finanční ředitel Martin Novák a šéf strategie a prodeje Pavel Cyrani.

Patria Podcasts · ČEZ loni udržel EBITDA na 137 miliardách, letos čeká pokles. Čistý zisk má ale odolat" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Rozhovory: ČEZ loni udržel EBITDA na 137 miliardách, letos čeká pokles. Čistý zisk má ale odolat

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:

00:00:04 Základní přehled hospodaření v roce 2025
00:00:34 Rostoucí bezemisní produkce
00:01:01 Výhled hospodaření na rok 2026
00:02:50 Shrnutí CEO Daniela Beneše
00:05:35 Finanční výsledky roku 2025
00:06:42 Hlavní příčiny změny EBITDA
00:10:02 Hlavní příčiny změny čistého zisku
00:11:24 Výroba elektřiny a zajištění v letech 2026-2029
00:12:23 Shrnutí CFO Martina Nováka
00:15:54 Rostoucí spotřeba elektřiny
00:16:26 Výhled na trhy a vliv války na Blízkém východě na ČEZ
00:17:33 Strategické priority pro rok 2026
00:20:19 Shrnutí místopředsedy představenstva Pavla Cyrani

Stabilní EBITDA, lehce vyšší čistý zisk

ČEZ poslal investorům v zásadě dvojí zprávu - stabilní výsledky za rok 2025 a zároveň střízlivější výhled na letošek. Z pohledu akcionářů je podstatné, že obě sdělení se navzájem nevylučují. Zatímco provozní zisk má letos podle firmy citelně oslabit, dividendová kapacita zůstává díky očištěnému zisku a konci daně z mimořádných zisků relativně robustní.

Generální ředitel Daniel Beneš označil čísla za rok 2025 za velmi dobrá. EBITDA dosáhla 137 miliard korun a dostala se na horní hranici dříve komunikovaného rozpětí. Očištěný čistý zisk, z něhož se odvíjí dividenda, činil 28,1 miliardy korun a skončil lehce nad plánem. Při stále platné dividendové politice, která počítá s výplatou 60 až 80 procent očištěného čistého zisku, to podle managementu implikuje možnou dividendu v rozmezí 31 až 42 korun na akcii.

Pokles cen elektřiny versus rekordní jádro

Velmi silným bodem loňského roku byla výroba. ČEZ vyzdvihl rekordních 32 terawatthodin bezemisní elektřiny z jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Výrazně tomu pomohl osmnáctiměsíční palivový cyklus, který snížil počet odstávek. Bezemisní aktivity se navíc na provozním zisku před odpisy podílely z 91 procent.

Finanční ředitel Martin Novák pak rozebral, proč EBITDA meziročně prakticky stagnovala, i když se pod povrchem odehrály výrazné pohyby. Největší negativní vliv měl pokles cen elektřiny, který podle firmy znamenal zásah téměř 16 miliard korun. Tento tlak ale zčásti kompenzovala rekordní jaderná výroba. Slabší byl také trading, kde se nižší volatilita propsala do slabších marží, a dolů šel i příspěvek těžby.

Plné začlenění Gasnetu

Proti tomu ale stála silnější distribuce a zákaznické segmenty. Významným faktorem bylo plné meziroční zapojení GasNetu do výsledků, protože v roce 2024 se tato akvizice promítla jen za část roku. Distribuci pomohly vyšší povolené výnosy díky dřívějším investicím do sítě, pozitivně působil i prodej energií a ESCO služby. Právě tady je vidět trend, na který management upozorňuje delší dobu - váha zákaznických a distribučních segmentů v rámci skupiny roste. Zatímco výrobní segmenty meziročně oslabily, distribuce a prodej ziskově výrazně posílily.

Na úrovni čistého zisku byly hlavní brzdou vyšší odpisy, které vzrostly o více než 13 miliard korun. Za tím stojí celoroční konsolidace GasNetu a také zrychlené odepisování uhelných elektráren, které reflektuje jejich zkrácenou ekonomickou životnost. K tomu se přidaly vyšší úrokové náklady spojené s vyšším zadlužením po akvizici GasNetu, kurzové vlivy a přecenění derivátů. Naopak pomohla nižší daňová zátěž.

Letos slabší EBITDA, ale lehce vyšší čistý zisk

Z hlediska výhledu na rok 2026 ČEZ očekává EBITDA v pásmu 103 až 108 miliard korun, což znamená výrazný meziroční pokles. Hlavním důvodem mají být nižší realizační ceny elektřiny, včetně kurzového vlivu, jejichž dopad firma vyčíslila na 18 až 22 miliard korun do EBITDA. Negativně se má projevit i rozdílný harmonogram plánovaných odstávek jaderných elektráren. Jinými slovy - to, co loni pomohlo, se letos propíše negativně.

Současně ale firma čeká očištěný čistý zisk v intervalu 27 až 31 miliard korun, tedy spíše stabilitu až mírný růst proti roku 2025. Důvodem je především konec daně z neočekávaných zisků. I při slabším provozním roce nemusí být tak citelný dopad do čistého zisku, a tím ani do výplaty dividend, jak by samotný pokles EBITDA naznačoval.

Trh započítává krátkodobý vliv konfliktu na Blízkém východě

Jak dopadá aktuální volatilita na energetických trzích na ČEZ? K 31. prosinci 2025 měl ČEZ na rok 2026 prodáno 87 procent elektřiny za průměrnou cenu 95 eur za MWh. Firma ale očekává, že díky doprodeji zbývající části produkce, částečně i přes spotové a pikové obchody, dosáhne výsledná realizační cena na 103 až 108 eur za MWh. Současně má nakoupené emisní povolenky v intervalu 78 až 80 eur za tunu. To potvrzuje, že skupina dál těží z relativně disciplinované zajišťovací strategie, která tlumí výkyvy trhu, ale zároveň neeliminuje trend nižších forwardových cen pro příští roky.

Spotřeba elektřiny opět roste

Zajímavý obrat přišel i u poptávky. Místopředseda představenstva Pavel Cyrani uvedl, že v České republice v roce 2025 po energetické krizi poprvé vzrostla spotřeba elektřiny, a to o 1,8 procenta. Část růstu šla sice na vrub chladnějšímu počasí, ale firma už vidí i strukturální faktory: elektrifikaci, tepelná čerpadla nebo oživení průmyslu. Pro ČEZ je to důležitý argument ve prospěch masivních investic do distribučních sítí a nových připojení.

Strategický výhled na rok 2026

Pokud jde o strategické priority, firma zůstává v zásadě na známé trajektorii. Chce dál držet vysokou výrobu z jádra, rozvíjet obnovitelné zdroje a bateriová úložiště, pokračovat v transformaci teplárenství a připravovat nové plynové záložní zdroje pro kapacitní aukce. Vedle toho zdůrazňuje pokračující práce na malém modulárním reaktoru v Temelíně i podporu projektu nových bloků Dukovany 5 a 6. A na distribuční straně plánuje další vysoké investice do elektrických i plynových sítí a rozšiřování chytrého měření.

Rok 2025 byl robustní, rok 2026 bude provozně slabší, ale ne ve smyslu zhoršení fundamentu firmy. Spíš jde o návrat k nižším tržním cenám elektřiny, normálnějšímu prostředí a jinému rozložení výrobních odstávek.

 

 
 
 

