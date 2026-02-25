Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?

Americké akcie se už několik měsíců pohybují v bočním trendu a trhy rozkolísávají zprávy kolem umělé inteligence. Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka jde spíše o fázi konsolidace po silné rally. V takovém prostředí je podle něj klíčová selektivita. V aktuálním vydání Traders Talk proto rozebírá konkrétní úrovně pro nákup Mety, , Netflixu a Amazonu a vysvětluje, proč výsledky Nvidie mohou rozhodnout o dalším směru celého technologického sektoru.
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:20 Technická analýza Nasdaq 100
00:02:57 Meta Platforms
00:04:02 Microsoft
00:05:18 Netflix
00:07:42 Amazon
00:08:16 Výsledky Nvidie
00:10:21 Výsledky a pražská burza
Nasdaq v bočním trendu
Americké trhy tento týden rozkolísaly události kolem umělé inteligence – od zpráv o aktivitách společnosti Anthropic až po negativní scénáře vývoje trhu práce od Citrini Research. Po prvotním výprodeji ale indexy část ztrát umazaly. Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka je však širší obrázek klidnější, než by se mohlo zdát. „Od září minulého roku se pohybujeme v bočním trendu, v takzvané range. Nasdaq se drží mezi 24 a 26 tisíci body a v tomhle rozmezí se vrací tam a zpátky,“ říká Vlček.
Dlouhodobý směr je podle něj stále rostoucí, krátkodobě je ale trh „zamčený“ v pásmu a i momentum výrazně oslabilo. „Nejsme v žádném bear marketu, ale ani v žádném velkém bull marketu. Je potřeba být velmi selektivní a dost často je pro dlouhodobého investora nejlepší varianta nedělat nic,“ dodává.
Po prudkých růstech tak přichází fáze stagnace, a právě ta může podle Vlčka předcházet korekci. „Tyhle dlouhodobější boční trendy po velkých růstech dost často vyústí v nějakou korekci,“ upozorňuje a odkazuje na pohyb u jednotlivých technologických titulů i o 20–25 %. Právě tyto situace ale Vlček nevnímá primárně jako hrozbu, nýbrž jako příležitost. „Když vidím, že firma 20 let roste, funguje, rostou jí revenues a čísla, tak spíš hledám, kde se dá následně dokupovat.“
Meta nejlevnější z Magnificent Seven
První konkrétní titul, na který se Vlček zaměřuje, je Meta Platforms. Podle něj firma nadále generuje silné zisky, ale trh ji oceňuje relativně konzervativně. „Podle ukazatelů jako Forward P/E je Meta nejlevnější z velkého techu, z Magnificent Seven,“ podotýká.
Za zajímavou dlouhodobou úroveň považuje pásmo kolem 600 dolarů. „Úrovně kolem 600 jsou určitě dlouhodobě zajímavé. Pokud by byla možnost nakupovat pod 600, bylo by to ještě lepší, ale už teď to podle mě stojí za postupné tvoření pozice.“ Doporučuje rozložit nákupy v čase – například na několik tranší nebo pravidelně každý měsíc – místo jednorázového vstupu.
20% pokles jako příležitost
Druhým favoritem makléře je . Právě zde Vlček vidí kombinaci diverzifikovaného byznysu a silné pozice v AI infrastruktuře. „Ta obrovská kapitalizace a široce diverzifikovaný byznys je pro mě lákadlem. A pokles o 20–25 % od historických maxim se za posledních pět let stal několikrát – a vždycky se to do roka vrátilo zpět.“
Zmiňuje technickou úroveň kolem 335 dolarů jako případnou další nákupní zónu. „Je dobré stanovit si pásmo, ne jednu úroveň. Nedat tam všechno najednou a pak koukat, jak to padá o dalších 10 nebo 15 %.“
Pravidelné cashflow a návykovost Netflixu
Netflixu v poslední době oslabil mimo jiné kvůli nejistotě kolem akvizičních jednání (Warner Bros. vs konkurenční Paramount). Podle něj má ale několik strukturálních výhod. „Ta pravidelnost cashflow je extrémně zajímavá. Ne taková závislost na AI a ne taková závislost na dodavatelích,“ říká.
Vlček připouští, že při výrazném poklesu příjmů domácností by předplatné mohlo být mezi prvními škrtanými položkami. Na druhé straně ale upozorňuje na silnou návykovost služby. Za zajímavou vstupní úroveň označuje zhruba 75 dolarů.
Slabý rok Amazonu
Čtvrtým sledovaným titulem je . Ten podle Vlčka loni zaostal za širším indexem Nasdaq , přestože samotný index přidal kolem 20 %. „Amazon měl minulý rok výkonnost jen kolem 4–5 %. A pak přišly výsledky, které ho poslaly ještě níže. Teď je na velmi zajímavých úrovních.“ Právě slabší výkonnost vůči trhu může podle něj vytvářet příležitost, pokud se fundament nezhoršuje strukturálně.
určí směr
Klíčovou událostí týdne jsou výsledky Nvidie. Ta se stejně jako Nasdaq pohybuje v bočním trendu, což je dáno její mamutí kapitalizací, která táhne Nasdaq s sebou. Trh aktuálně nacenil zhruba 5% pohyb akcie po výsledcích. Podle Vlčka je ale třeba brát implikovanou volatilitu s rezervou a upozorňuje, že ani pohyb o 10 procent není vyloučený. Výsledky Nvidie tak mohou rozhodnout, zda se Nasdaq z aktuálního pásma vymaní směrem nahoru – nebo zda přijde korekce.
a cyklický český trh
Na domácím parketu se řeší i zítřejší výsledky . „Pro mě už není evropská banka jako zajímavá. Nabídla velmi vysoké desítky procent návratnosti, ale už tam nevidím dobrý poměr rizika k výnosu.“
Také varuje před cykličností bank a obecně pražského trhu. „Tohle není dlouhodobě udržitelný růst. Jsou to trhy, kde rok dva proběhne obrovská expanze a pak se deset let neděje nic.“ Z pražské burzy zmiňuje jako zajímavější jména například Colt, případně Doosan, pokud má investor volné korunové prostředky.