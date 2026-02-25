Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?

25.02.2026 16:40
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké akcie se už několik měsíců pohybují v bočním trendu a trhy rozkolísávají zprávy kolem umělé inteligence. Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka jde spíše o fázi konsolidace po silné rally. V takovém prostředí je podle něj klíčová selektivita. V aktuálním vydání Traders Talk proto rozebírá konkrétní úrovně pro nákup Mety, Microsoftu, Netflixu a Amazonu a vysvětluje, proč výsledky Nvidie mohou rozhodnout o dalším směru celého technologického sektoru.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz. 

Obsah:
00:00:20 Technická analýza Nasdaq 100
00:02:57 Meta Platforms
00:04:02 Microsoft
00:05:18 Netflix
00:07:42 Amazon
00:08:16 Výsledky Nvidie
00:10:21 Výsledky Erste a pražská burza

Nasdaq v bočním trendu
Americké trhy tento týden rozkolísaly události kolem umělé inteligence – od zpráv o aktivitách společnosti Anthropic až po negativní scénáře vývoje trhu práce od Citrini Research. Po prvotním výprodeji ale indexy část ztrát umazaly. Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka je však širší obrázek klidnější, než by se mohlo zdát. „Od září minulého roku se pohybujeme v bočním trendu, v takzvané range. Nasdaq se drží mezi 24 a 26 tisíci body a v tomhle rozmezí se vrací tam a zpátky,“ říká Vlček.

Dlouhodobý směr je podle něj stále rostoucí, krátkodobě je ale trh „zamčený“ v pásmu a i momentum výrazně oslabilo. „Nejsme v žádném bear marketu, ale ani v žádném velkém bull marketu. Je potřeba být velmi selektivní a dost často je pro dlouhodobého investora nejlepší varianta nedělat nic,“ dodává.

Po prudkých růstech tak přichází fáze stagnace, a právě ta může podle Vlčka předcházet korekci. „Tyhle dlouhodobější boční trendy po velkých růstech dost často vyústí v nějakou korekci,“ upozorňuje a odkazuje na pohyb u jednotlivých technologických titulů i o 20–25 %. Právě tyto situace ale Vlček nevnímá primárně jako hrozbu, nýbrž jako příležitost. „Když vidím, že firma 20 let roste, funguje, rostou jí revenues a čísla, tak spíš hledám, kde se dá následně dokupovat.“

Meta nejlevnější z Magnificent Seven

První konkrétní titul, na který se Vlček zaměřuje, je Meta Platforms. Podle něj firma nadále generuje silné zisky, ale trh ji oceňuje relativně konzervativně. „Podle ukazatelů jako Forward P/E je Meta nejlevnější z velkého techu, z Magnificent Seven,“ podotýká.

Za zajímavou dlouhodobou úroveň považuje pásmo kolem 600 dolarů. „Úrovně kolem 600 jsou určitě dlouhodobě zajímavé. Pokud by byla možnost nakupovat pod 600, bylo by to ještě lepší, ale už teď to podle mě stojí za postupné tvoření pozice.“ Doporučuje rozložit nákupy v čase – například na několik tranší nebo pravidelně každý měsíc – místo jednorázového vstupu.

Microsoft 20% pokles jako příležitost

Druhým favoritem makléře je Microsoft. Právě zde Vlček vidí kombinaci diverzifikovaného byznysu a silné pozice v AI infrastruktuře. „Ta obrovská kapitalizace a široce diverzifikovaný byznys je pro mě lákadlem. A pokles o 20–25 % od historických maxim se za posledních pět let stal několikrát – a vždycky se to do roka vrátilo zpět.“

Zmiňuje technickou úroveň kolem 335 dolarů jako případnou další nákupní zónu. „Je dobré stanovit si pásmo, ne jednu úroveň. Nedat tam všechno najednou a pak koukat, jak to padá o dalších 10 nebo 15 %.“

Pravidelné cashflow a návykovost Netflixu 

Netflixu v poslední době oslabil mimo jiné kvůli nejistotě kolem akvizičních jednání (Warner Bros. vs konkurenční Paramount). Podle něj má ale Netflix několik strukturálních výhod. „Ta pravidelnost cashflow je extrémně zajímavá. Ne taková závislost na AI a ne taková závislost na dodavatelích,“ říká.

Vlček připouští, že při výrazném poklesu příjmů domácností by předplatné mohlo být mezi prvními škrtanými položkami. Na druhé straně ale upozorňuje na silnou návykovost služby. Za zajímavou vstupní úroveň označuje zhruba 75 dolarů.

Slabý rok Amazonu

Čtvrtým sledovaným titulem je Amazon. Ten podle Vlčka loni zaostal za širším indexem Nasdaq , přestože samotný index přidal kolem 20 %. „Amazon měl minulý rok výkonnost jen kolem 4–5 %. A pak přišly výsledky, které ho poslaly ještě níže. Teď je na velmi zajímavých úrovních.“ Právě slabší výkonnost vůči trhu může podle něj vytvářet příležitost, pokud se fundament nezhoršuje strukturálně.

Nvidia určí směr

Klíčovou událostí týdne jsou výsledky Nvidie. Ta se stejně jako Nasdaq pohybuje v bočním trendu, což je dáno její mamutí kapitalizací, která táhne Nasdaq s sebou. Trh aktuálně nacenil zhruba 5% pohyb akcie po výsledcích. Podle Vlčka je ale třeba brát implikovanou volatilitu s rezervou a upozorňuje, že ani pohyb o 10 procent není vyloučený. Výsledky Nvidie tak mohou rozhodnout, zda se Nasdaq z aktuálního pásma vymaní směrem nahoru – nebo zda přijde korekce.

Erste a cyklický český trh

Na domácím parketu se řeší i zítřejší výsledky Erste. „Pro mě už není evropská banka jako Erste zajímavá. Nabídla velmi vysoké desítky procent návratnosti, ale už tam nevidím dobrý poměr rizika k výnosu.“

Také varuje před cykličností bank a obecně pražského trhu. „Tohle není dlouhodobě udržitelný růst. Jsou to trhy, kde rok dva proběhne obrovská expanze a pak se deset let neděje nic.“ Z pražské burzy zmiňuje jako zajímavější jména například Colt, případně Doosan, pokud má investor volné korunové prostředky.


Čtěte více:

Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy
24.02.2026 15:41
Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy
Umělá inteligence může podle analýzy Citrini Research způsobit v příšt...
Technologické tituly táhly růst akcií
24.02.2026 22:01
Technologické tituly táhly růst akcií
Americké akcie dnes posílily díky silné rally technologických firem, k...
Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
25.02.2026 10:00
Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
Paramount Skydance možná přebila nabídku Netflixu, když po jednáních s...
Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu
25.02.2026 11:16
Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu
Erste Group zítra ráno před otevřením trhu zveřejní své výsledky za čt...
Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
25.02.2026 14:02
Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
Tradiční vrchol výsledkové sezony přijde dnes po zavření burzy, kdy čí...
Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady
25.02.2026 15:15
Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady
Mercado Libre (Investiční tipy) zakončilo rok výrazným růstem tržeb, z...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
25.02.2026 16:40
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost? (552x)
Americké akcie se už několik měsíců pohybují v bočním trendu a trhy ro...
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie
23.02.2026 16:57, aktualizováno: 23.2. 16:57
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie (2928x)  
Trhy čekají na středeční čísla Nvidie, která mohou určit sentiment na ...
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
23.02.2026 11:03, aktualizováno: 23.2. 11:03
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu (6402x)
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58, aktualizováno: 16.2. 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí (3708x)  
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
13.02.2026 12:38
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit (5374x)
Americké trhy mají za sebou slabší týden po kombinaci silných dat z tr...
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
09.02.2026 17:52, aktualizováno: 9.2. 17:52
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI (4643x)  
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské...
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus (2533x)
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
06.02.2026 14:02
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí (3913x)
Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovo...
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu
02.02.2026 17:09, aktualizováno: 2.2. 17:09
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu (4958x)  
První únorový týden na trzích začínáme v negativním módu, když klíčový...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31, aktualizováno: 28.1. 12:50
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá (9963x)
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech
26.01.2026 16:58, aktualizováno: 26.1. 16:58
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech (4227x)  
Spekulace o koordinované intervenci BoJ a Fedu posílily japonský jen, ...
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
23.01.2026 9:53, aktualizováno: 23.1. 18:05
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB (3624x)
Se startem nového roku přichází také nový díl Makrokompasu. Dnes si hl...
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
20.01.2026 17:11
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky (9397x)
Pražská burza zažila nejrušnější den letošního roku, který přinesl hne...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře