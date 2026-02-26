Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání

Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání

26.02.2026 15:59
Autor: Redakce, Patria.cz

SpaceX plánuje vytvořit orbitální cloud o milionu satelitů a připravuje se na možné bilionové IPO. Mezitím ale jeho dominance na poli satelitní komunikace vstupuje do období zátěžové zkoušky, píše na stránkách Reuters Jennifer Johnsonová. Konkurence v čele s Amazonem a čínskými státními projekty rychle sílí, politická rizika narůstají a sloučení s prodělečnou xAI zvyšuje tlak na rychlou monetizaci Starlinku. Současné ohromující valuace navíc implikují budoucí zisky, které bude extrémně náročné naplnit.
SpaceX plánuje vypustit na oběžnou dráhu milion satelitů, které budou sloužit jako distribuované cloudové servery ve vesmíru. Tato orbitální datová centra údajně budou využívat energii slunce ke zpracování úloh umělé inteligence. Musk navíc tvrdí, že k tomu bude potřebovat továrnu na satelity na Měsíci, a nepochybně také spoustu hotovosti – a to v době, kdy přichází na řadu potenciální primární veřejná nabídka akcií SpaceX.

SpaceX je dnes ve své podstatě ziskovou společností v oblasti satelitní komunikace a raket s velkým náskokem před potenciálními konkurenty. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje obeznámené s touto problematikou uvedla, že tato skupina loni vygenerovala zisk EBITDA ve výši přibližně 8 miliard dolarů z tržeb ve výši 15 až 16 miliard dolarů. Z toho se Starlink, divize pro satelitní širokopásmové připojení, podílel na celkových tržbách 50 % až 80 %, přičemž implikovaná skupinová marže zhruba 50 % je působivá. Satelitní připojení je však doplňkem konvenčních sítí a poptávka po těchto službách pochází od lidí a z míst, kam se telekomunikační společnosti jinak obtížně dostanou.

1

Konkurence Starlinku ale sílí. Amazon.com nedávno získal zelenou od americké Federální komunikační komise k vytvoření vlastní sítě přibližně 4 500 satelitů a celá flotila by měla být v provozu do roku 2029. Čína mezitím vyvíjí dvě vlastní sítě na nízké oběžné dráze Země - jednu pro vládní a bezpečnostní účely a druhou zaměřenou na mezinárodní zákazníky.

SpaceX tak vstoupí na burzu v době, kdy sice bude mít faktický monopol v oblasti satelitní komunikace, ale její bohatí konkurenti mají schopnosti a zdroje, aby Muskovu výhodu vyčerpali. Čínské vesmírné úsilí podporují různé státní subjekty, což by mělo zvýšit jeho šance na úspěch. A Amazon navrhuje své uživatelské terminály s cílem nízkých výrobních nákladů. Pokud tyto úspory přenese na zákazníky, a tím podstřelí ceny Starlinku, mohl by získat jeho místo na trhu.

Muskovy nedávné politické pletenice způsobily, že si některé vlády a armády už nejsou jisté, jestli se na Starlink mohou dlouhodobě spolehnout. Reuters v únoru 2025 napsala, že Američané při vyjednávání s Ukrajinou použili jako vyjednávací nástroj přístup ke Starlinku. Musk to sice popřel, ale celá situace znepokojila evropské spojence Ukrajiny. Ti teď hledají vlastní, nezávislou alternativu k této satelitní síti.

Za tímto účelem Francie loni v létě investovala 1,6 miliardy dolarů do společnosti Eutelsat Communications, provozovatele OneWeb, a stala se tak největším akcionářem ve skupině, která má na nízké oběžné dráze Země přibližně 600 satelitů. Německo a Itálie také projevily zájem o vybudování vlastních sítí pro bezpečnou vládní a vojenskou komunikaci. Pokud by nadále vnímaly Muska a USA jako spolehlivé partnery, nemusely by přitom o takových opatřeních ani uvažovat.

Dominanci Starlinku by mohly ohrozit také vnitřní problémy. Nedávná fúze Muskovy společnosti xAI se SpaceX s sebou nese nová regulační a finanční rizika. Podle Bloombergu vykázala xAI za tři měsíce do konce září 2025 čistou ztrátu ve výši 1,5 miliardy dolarů, zatímco za prvních devět měsíců roku spotřebovala přibližně 8 miliard dolarů v hotovosti. Růst tržeb a zisku ve společnosti Starlink je tak pro sloučenou skupinu ještě důležitější. A mezitím několik jurisdikcí vyšetřuje chatbota Grok, který na sociální síti X produkoval a šířil sexuálně explicitní obrázky.

Všechen povyk kolem společnosti a omezené finanční informace ztěžují její ocenění. Pro ilustraci předpokládejme, že 70 % nedávné hodnoty SpaceX z fúze ve výši 1 bilionu dolarů můžeme připsat společnosti Starlink, což zhruba odpovídá jejímu příspěvku k tržbám. To by znamenalo, že ocenění satelitní divize je přibližně 700 miliard dolarů.

Analytici společnosti Quilty Space odhadují, že Starlink by letos mohl dosáhnout tržeb zhruba 16 miliard dolarů a EBITDA 11 miliard dolarů. Při hodnotě podniku 700 miliard dolarů by to znamenalo násobek tržeb z předběžných prodejů 44x a násobek EBITDA 64x. To je na podobné úrovni jako ocenění turbulentně rostoucí společnosti Palantir Technologies ve výši 42x tržeb z roku 2026 a 72x EBITDA z roku 2026. Nachází se tak v úplně jiné stratosféře oproti jednociferným násobkům společností Eutelsat a telekomunikačních skupin, jako jsou T-Mobile a Verizon Communications.

Je sice pravda, že starší komunikační skupiny ve srovnání se Starlinkem téměř nerostou, což ospravedlňuje část valuace. Ale i tak je těžké promítnout tyto násobky na výsledky firmy. Po započítání výhledu se Palantir obchoduje za necelý 18x EBITDA z roku 2030. Aplikace stejného násobku na Starlink by znamenala, že satelitní jednotka SpaceX musí v daném roce vyprodukovat 39 miliard dolarů na zisku EBITDA, aby ospravedlnila současnou předpokládanou hodnotu této divize ve výši 700 miliard dolarů.

2

Dlouholetý býk na SpaceX Morgan Stanley si myslí, že tržby Starlinku by mohly do roku 2030 dosáhnout téměř 50 miliard dolarů, což by při použití 50% marže znamenalo 25 miliard dolarů EBITDA. To je sice působivé, ale zdaleka ne tolik, kolik je započteno v současném ocenění. I kdyby tak Musk uskutečnil bilionové IPO, nebude to zárukou hladkého průběhu.

 

Čtěte více:

SpaceX plánuje IPO na červen. Od investorů chce získat 50 miliard dolarů při valuaci 1,5 bilionu
28.01.2026 9:19
SpaceX plánuje IPO na červen. Od investorů chce získat 50 miliard dolarů při valuaci 1,5 bilionu
Vstup SpaceX na burzu, které bude dost možná největším IPO v historii,...
Fúze Muskova impéria před IPO: SpaceX zvažuje fúzi s Teslou nebo xAI
30.01.2026 9:04
Fúze Muskova impéria před IPO: SpaceX zvažuje fúzi s Teslou nebo xAI
SpaceX podle informací agentury Bloomberg jedná o možné fúzi s Teslou ...
SpaceX a xAI údajně jednají o fúzi. Musk chce spojit rakety a umělou inteligenci
02.02.2026 13:23
SpaceX a xAI údajně jednají o fúzi. Musk chce spojit rakety a umělou inteligenci
Muskovy společnoti SpaceX a xAI údajně jednají o sloučení, které by pr...
SpaceX před plánovaným IPO pohltila další firmu Elona Muska xAI
03.02.2026 9:22
SpaceX před plánovaným IPO pohltila další firmu Elona Muska xAI
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila dal...
Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
17.02.2026 13:31
Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
SpaceX a její dceřiná společnost xAI soutěží v novém, utajovaném soutě...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.02.2026
17:40Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  
11:14Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
10:12Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
9:16Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně  
9:02Erste Group ve 4Q překonala očekávání díky silným výnosům
9:01Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
8:50Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě  
25.02.2026
23:07Nvidia potvrzuje svou dominanci v AI a vydává silný výhled výrazně nad konsenzem
22:11Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia  
17:53Vydělávají technologické společnosti „příliš“? A co jejich zisky říkají o dalším vývoji akcií?
16:57Italská zbrojovka Leonardo loni zvýšila zisk, vyzývá k větší spolupráci v Evropě
16:40Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět