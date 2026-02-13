Hledat v komentářích

Detail - video

Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit

13.02.2026 12:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy mají za sebou slabší týden po kombinaci silných dat z trhu práce a pokračující rotace z technologických titulů do defenzivnějších sektorů. V novém díle podcastu Traders Talk makléř Patria Finance Jaromír Strnad vysvětluje, proč peníze proudí do zlata, ropných infrastrukturních firem či lodní dopravy, a zároveň nabízí své tipy na investiční příležitosti.

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
 
Obsah:
00:00:18 Silný trh práce snižuje vyhlídky uvolňování Fedem
00:03:14 Rotace na trzích v USA pokračuje
00:05:15 Microsoft jako sázka na obrat
00:06:50 Tvrdý trest pro Adyen
00:08:14 CSG vs Colt CZ

Silný trh práce, slabší nálada

Zatímco začátek týdne se nesl spíše ve znamení pohybu do strany, následně indexy zamířily níže. Podle Jaromíra Strnada přišla první rána už ze strany makrodat. „Trh práce a zaměstnanost byly poměrně silné. Přibylo 130 tisíc pracovních míst, očekávalo se 65 tisíc. Nezaměstnanost byla nižší o desetinu procentního bodu a hodinová mzda rostla výrazněji,“ popisuje situaci. Silná data z trhu práce sice svědčí o robustní ekonomice, zároveň ale snižují pravděpodobnost rychlého uvolňování měnové politiky.

Investoři proto nyní budou sledovat především inflaci, zejména jádrovou složku. „Trhy by raději viděly nižší čísla. Očekává se meziroční inflace kolem 2,5 procenta, meziměsíčně 0,3 procenta. Hodně sledovaná bude i jádrová inflace,“ dodává Strnad. Pokud by inflační čísla byla nižší, otevřelo by to prostor pro snižování sazeb Fedu, a to by mohlo trhy povzbudit. Zatím však převládá opatrnost.

Zároveň ještě probíhá výsledková sezóna. Čísla samotná nejsou špatná, ale investoři řeší návratnost obřích investic. „Ty výsledky nevypadají zle. Kdyby přišly loni v jiném tržním prostředí, všechno by bylo růžové. Dnes si ale investoři kladou otázku, jestli se tak výrazné navyšování kapitálových výdajů vyplatí a zda to nebude sahat do marží,“ vysvětluje makléř. Právě vyšší capex je podle něj důvodem, proč akcie společností jako Google, Amazon či Microsoft v posledních týdnech oslabují. To, co loni vyvolávalo nadšení, dnes budí opatrnost.

Rotace pokračuje

Nadále pokračuje rotace od technologických titulů do defenzivnějších sektorů. „Ne že by se investoři úplně schovávali, ale hledají bezpečnější přístav,“ říká Strnad. Tradičním bezpečným přístavem býval americký dolar, aktuálně však větší pozornost přitahuje zlato. Zájem roste také o společnosti z průmyslového indexu Dow Jones .

Vedle zlata upozorňuje makléř i na firmy navázané na ropnou infrastrukturu. Nejde přímo o těžaře, ale o společnosti, které ropu přepravují nebo budují potrubní sítě. „Daří se společnostem jako Kinder Morgan nebo Halliburton,“ říká.

V kontextu geopolitického napětí na Blízkém východě zmiňuje také rejdařskou společnost Frontline. „Při opětovném vyvolání konfliktu mezi Izraelem a Íránem Frontline výrazně rostla. Pokud by napětí pokračovalo, mohlo by jí to pomoci,“ dodává.

Vyklesaný obr jako příležitost

Přestože dochází k odlivu z technologií, Strnad přichází s investičním tipem právě z tohoto sektoru – Microsoftem. „Microsoft je z mého pohledu dlouhodobě zajímavý,“ vysvětluje. Akcie této společnosti klesly zhruba o 30 procent od svých maxim. Důvodem jsou především zmiňované vyšší kapitálové výdaje a celkový odliv kapitálu z technologických titulů.

„Za posledních deset let jsme podobnou situaci u Microsoftu viděli čtyřikrát. Náš analytik zjistil, že k vrcholům se cena vracela v průměru za 11,3 měsíce,“ říká Strnad. Také technicky je titul podle RSI indikátoru přeprodaný, což může signalizovat blížící se obrat.

Tvrdý trest pro Adyen

Z evropských trhů zaujala prudká reakce investorů na výsledky nizozemské platební společnosti Adyen. Firma oznámila dobré výsledky, ale mírně zhoršila výhled. „Za to přišel jednoduše trest,“ komentuje Strnad téměř dvacetiprocentní propad akcií. Zda jde o příležitost, podle něj ukáže až další vývoj. Investorům nicméně doporučuje opatrnost. „Možná bych si počkal na změnu trendu. A pokud už vstupovat nyní, tak po částech,“ radí. Platební sektor podle něj aktuálně prochází složitějším obdobím, což dokládá i vývoj u PayPalu.

IPO efekt vyprchal, CSG pod 30 eury

Na pražské burze doznívá efekt IPO Czechoslovak Group. Po silném zájmu a počátečnímu optimismu se akcie stáhly pod hranici 30 eur. „IPO hype je pryč. Situace ve světě se mírně mění, napětí kolem některých regionů polevuje,“ říká Strnad. Odkazuje na analýzu Patria Finance, ve které Michal Křikava stanovil cílovou cenu 33 eur a doporučení „hold“.

„Pod 30 eury to může být zajímavé, ale počkal bych si na uklidnění situace,“ dodává makléř. Zajímavostí je i lepší rating dluhopisů CSG od agentury Moody’s, což potvrzuje finanční stabilitu společnosti.

Colt jaké méně mediální, ale stabilnější příběh

Vedle CSG stojí na pražské burze také zbrojař Colt CZ. Podle Strnada jde o odlišný investiční příběh. „Colt tu má historii. Není to jen o válce, ale o dodávkách pro policejní sbory a další složky,“ vysvětluje. Průměrná dvanáctiměsíční cílová cena analytiků se přitom pohybuje kolem 936 korun, což naznačuje větší potenciál.

 
 

