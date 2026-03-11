GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem

Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i provozního zisku EBITDA. Za výsledky stojí především zakázky v obranném průmyslu, nové projekty v automobilovém sektoru a také akviziční expanze v Evropě - firma založila novou obrannou společnost v Polsku a dokončuje akvizici v Itálii. Podle zakladatele a šéfa společnosti Artura Gevorkyana podnik vstupuje do další fáze růstu, která může vést i k pozitivní revizi dlouhodobého výhledu hospodaření.
Obsah:
00:00:12 Výsledky za 4Q 2025
00:01:41 Čísla ve srovnání s očekáváním
00:03:42 Založení GEVORKYAN Force Defence v Polsku
00:05:51 Přínos obranného sektoru a dalších sektorů
00:06:59 Vliv cen energií na byznys
00:08:39 Akvizice v Itálii
00:11:24 Případné další M&A
00:13:12 Výhled na období 2026-2029
00:15:24 Trendy pro letošní rok
00:16:38 Program zaměstnaneckých akcií
Společnost Gevorkyan, která se specializuje na práškovou metalurgii, zveřejnila výsledky za rok 2025 s dvouciferným růstem jak na úrovni tržeb, tak provozního zisku EBITDA. Firma tak pokračuje v růstové trajektorii. Zakladatel a generální ředitel společnosti Artur Gevorkyan připomíná, že růst přišel navzdory turbulentnímu geopolitickému prostředí posledních let. „Oproti době, kdy jsme vstupovali na burzu, má firma dnes dvojnásobnou EBITDA a letos bude mít i dvojnásobné tržby,“ uvedl Gevorkyan. „A to vše v době, kdy svět prošel válkou, energetickou krizí a dalšími geopolitickými otřesy.“ Podle něj je důležité, že firma vyrábí „hmatatelné výrobky“, které mají stabilní poptávku napříč průmyslovými odvětvími.
Obranný průmysl jako hlavní motor růstu
Jedním z hlavních faktorů růstu je obranný sektor, který v Evropě zažívá silnou poptávku. Gevorkyan proto rozšiřuje své aktivity právě v této oblasti. Firma nedávno založila novou společnost Gevorkyan Defence Force Poland v technologickém parku v Krakově. Tento krok má podle vedení strategický význam. „V obranném průmyslu musíte být domácí dodavatel. Know-how nikdo nechce riskovat mimo vlastní zemi,“ vysvětluje Gevorkyan.
Polsko je podle něj nejen rychle rostoucím obranným trhem, ale zároveň zemí s výrazně většími investicemi do armády. Společnost už má navázanou spolupráci s místními vojenskými institucemi a očekává, že nové projekty přinesou další zakázky. Kromě klasické munice se firma zaměřuje také na nové produkty, například takzvané frangible střely, které se při zásahu cíle rozpadnou a minimalizují riziko odrazu. „Ještě před dvěma lety jsme museli výrobcům vysvětlovat, co to je. Dnes už ročně kupují třeba deset milionů kusů,“ říká Gevorkyan.
Automotive také přináší nové zakázky
Vedle obranného průmyslu přispěl k růstu také automobilový sektor, který je tradiční oblastí podnikání firmy. Přestože některé starší projekty v automotive podle vedení firmy poklesly, nové zakázky tento výpadek více než kompenzovaly. Podle Gevorkyana je to mimo jiné důsledek snahy evropských výrobců omezit závislost na dodavatelích z Asie. „Zákazníci chtějí být méně závislí na asijských dodavatelích a hledají evropské partnery,“ uvedl.
Akvizice v Itálii jako přístup k velkým průmyslovým zákazníkům
Druhým významným tématem posledního období je expanze prostřednictvím akvizic. Gevorkyan dokončuje převzetí společnosti v Itálii, která dodává komponenty pro průmyslové značky jako Lombardini, Ducati, Piaggio, Bosch či . Právě Itálie je podle vedení firmy dlouhodobě důležitým centrem práškové metalurgie. „V Itálii je více než deset firem v našem oboru. Jsou to většinou rodinné podniky s vysokou technickou úrovní,“ vysvětluje Gevorkyan.
Získaná společnost dosahuje tržeb kolem 10 až 12 milionů eur ročně. Gevorkyan ale věří, že díky technologickým investicím a širšímu portfoliu zákazníků může tento objem výrazně růst. „Vidíme potenciál minimálně na trojnásobek současných tržeb,“ říká.
Strategií firmy je také efektivně využít existující výrobní kapacity. Některé produkty tak mohou být nadále vyráběny v Itálii, aby nebylo nutné investovat do nových strojů.
Další akvizice nejsou vyloučeny
Expanze v Evropě nemusí končit Itálií. Firma podle Gevorkyana analyzuje i další potenciální cíle. „Akvizice neděláme jen kvůli číslům. Hledáme za tím smysl,“ zdůrazňuje CEO.
V Itálii už podle něj probíhá předběžné právní a finanční prověřování dalších dvou společností. Strategií firmy je přitom kombinovat silné stránky jednotlivých podniků – například obchodní týmy, technologické know-how nebo strategickou polohu vůči zákazníkům. Vedle Itálie firma zkoumá příležitosti také ve Francii.
Energie nejsou pro firmu problém
Energetická krize, která zasáhla evropský průmysl, podle vedení Gevorkyanu neměla na podnik zásadní dopad. Firma totiž dlouhodobě využívá fixované kontrakty na energie a zároveň investovala do vlastní energetické infrastruktury. „My jsme nikdy nekupovali energie na spotu. Může to vypadat konzervativně, ale dlouhodobě se to vyplácí,“ domnívá se Gevorkyan. Společnost navíc vyrábí část energetických vstupů sama – například vodík z vody nebo dusík ze vzduchu.
Nové projekty: medicína i balistická ochrana
Vedle obranného průmyslu a automotive vidí firma nové příležitosti i v dalších segmentech. Například z Polska přicházejí nové projekty pro medicínu nebo v oblasti balistické ochrany techniky a osob. Pro společnost jde o nové technologické oblasti, které mohou do budoucna významně rozšířit její produktové portfolio.
Vyšší výhled?
Silné výsledky a nové projekty podle vedení společnosti otevírají prostor pro revizi dlouhodobého výhledu. Ten aktuálně počítá s tržbami mezi 94 až 115 miliony eur v roce 2026 a růstem až na 122 až 160 milionů eur v roce 2029. EBITDA by měla ve stejném období dosáhnout 33 až 40 milionů eur, respektive až 42 až 60 milionů eur.
Podle Gevorkyana by se struktura zakázek mohla změnit, ale celkový směr vývoje firmy zůstává pozitivní. „Můžu s ještě větší jistotou potvrdit, že projekce, které dáváme, budou splněny,“ uvedl.
Zaměstnanci jako akcionáři
Součástí strategie firmy je také zaměstnanecký akciový program. Společnost nabídla pracovníkům možnost získat zvýhodněné akcie. Cílem je podle zakladatele firmy posílit pocit spoluvlastnictví. „Pro mě bylo logické uzavřít kruh a říct lidem: tuto firmu jsme vybudovali společně,“ vysvětluje Gevorkyan. Program podle něj pomáhá vytvářet kulturu „my“, která je pro dlouhodobý rozvoj firmy zásadní.