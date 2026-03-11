Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem

11.03.2026 7:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i provozního zisku EBITDA. Za výsledky stojí především zakázky v obranném průmyslu, nové projekty v automobilovém sektoru a také akviziční expanze v Evropě - firma založila novou obrannou společnost v Polsku a dokončuje akvizici v Itálii. Podle zakladatele a šéfa společnosti Artura Gevorkyana podnik vstupuje do další fáze růstu, která může vést i k pozitivní revizi dlouhodobého výhledu hospodaření.



Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:

00:00:12 Výsledky za 4Q 2025
00:01:41 Čísla ve srovnání s očekáváním
00:03:42 Založení GEVORKYAN Force Defence v Polsku
00:05:51 Přínos obranného sektoru a dalších sektorů
00:06:59 Vliv cen energií na byznys
00:08:39 Akvizice v Itálii
00:11:24 Případné další M&A
00:13:12 Výhled na období 2026-2029
00:15:24 Trendy pro letošní rok
00:16:38 Program zaměstnaneckých akcií

Společnost Gevorkyan, která se specializuje na práškovou metalurgii, zveřejnila výsledky za rok 2025 s dvouciferným růstem jak na úrovni tržeb, tak provozního zisku EBITDA. Firma tak pokračuje v růstové trajektorii. Zakladatel a generální ředitel společnosti Artur Gevorkyan připomíná, že růst přišel navzdory turbulentnímu geopolitickému prostředí posledních let. „Oproti době, kdy jsme vstupovali na burzu, má firma dnes dvojnásobnou EBITDA a letos bude mít i dvojnásobné tržby,“ uvedl Gevorkyan. „A to vše v době, kdy svět prošel válkou, energetickou krizí a dalšími geopolitickými otřesy.“ Podle něj je důležité, že firma vyrábí „hmatatelné výrobky“, které mají stabilní poptávku napříč průmyslovými odvětvími.

Obranný průmysl jako hlavní motor růstu

Jedním z hlavních faktorů růstu je obranný sektor, který v Evropě zažívá silnou poptávku. Gevorkyan proto rozšiřuje své aktivity právě v této oblasti. Firma nedávno založila novou společnost Gevorkyan Defence Force Poland v technologickém parku v Krakově. Tento krok má podle vedení strategický význam. „V obranném průmyslu musíte být domácí dodavatel. Know-how nikdo nechce riskovat mimo vlastní zemi,“ vysvětluje Gevorkyan.

Polsko je podle něj nejen rychle rostoucím obranným trhem, ale zároveň zemí s výrazně většími investicemi do armády. Společnost už má navázanou spolupráci s místními vojenskými institucemi a očekává, že nové projekty přinesou další zakázky. Kromě klasické munice se firma zaměřuje také na nové produkty, například takzvané frangible střely, které se při zásahu cíle rozpadnou a minimalizují riziko odrazu. „Ještě před dvěma lety jsme museli výrobcům vysvětlovat, co to je. Dnes už ročně kupují třeba deset milionů kusů,“ říká Gevorkyan.

Automotive také přináší nové zakázky

Vedle obranného průmyslu přispěl k růstu také automobilový sektor, který je tradiční oblastí podnikání firmy. Přestože některé starší projekty v automotive podle vedení firmy poklesly, nové zakázky tento výpadek více než kompenzovaly. Podle Gevorkyana je to mimo jiné důsledek snahy evropských výrobců omezit závislost na dodavatelích z Asie. „Zákazníci chtějí být méně závislí na asijských dodavatelích a hledají evropské partnery,“ uvedl.

Akvizice v Itálii jako přístup k velkým průmyslovým zákazníkům

Druhým významným tématem posledního období je expanze prostřednictvím akvizic. Gevorkyan dokončuje převzetí společnosti v Itálii, která dodává komponenty pro průmyslové značky jako Lombardini, Ducati, Piaggio, Bosch či Rheinmetall. Právě Itálie je podle vedení firmy dlouhodobě důležitým centrem práškové metalurgie. „V Itálii je více než deset firem v našem oboru. Jsou to většinou rodinné podniky s vysokou technickou úrovní,“ vysvětluje Gevorkyan.

Získaná společnost dosahuje tržeb kolem 10 až 12 milionů eur ročně. Gevorkyan ale věří, že díky technologickým investicím a širšímu portfoliu zákazníků může tento objem výrazně růst. „Vidíme potenciál minimálně na trojnásobek současných tržeb,“ říká.

Strategií firmy je také efektivně využít existující výrobní kapacity. Některé produkty tak mohou být nadále vyráběny v Itálii, aby nebylo nutné investovat do nových strojů.

Další akvizice nejsou vyloučeny

Expanze v Evropě nemusí končit Itálií. Firma podle Gevorkyana analyzuje i další potenciální cíle. „Akvizice neděláme jen kvůli číslům. Hledáme za tím smysl,“ zdůrazňuje CEO. 

V Itálii už podle něj probíhá předběžné právní a finanční prověřování dalších dvou společností. Strategií firmy je přitom kombinovat silné stránky jednotlivých podniků – například obchodní týmy, technologické know-how nebo strategickou polohu vůči zákazníkům. Vedle Itálie firma zkoumá příležitosti také ve Francii.

Energie nejsou pro firmu problém

Energetická krize, která zasáhla evropský průmysl, podle vedení Gevorkyanu neměla na podnik zásadní dopad. Firma totiž dlouhodobě využívá fixované kontrakty na energie a zároveň investovala do vlastní energetické infrastruktury. „My jsme nikdy nekupovali energie na spotu. Může to vypadat konzervativně, ale dlouhodobě se to vyplácí,“ domnívá se Gevorkyan. Společnost navíc vyrábí část energetických vstupů sama – například vodík z vody nebo dusík ze vzduchu.

Nové projekty: medicína i balistická ochrana

Vedle obranného průmyslu a automotive vidí firma nové příležitosti i v dalších segmentech. Například z Polska přicházejí nové projekty pro medicínu nebo v oblasti balistické ochrany techniky a osob. Pro společnost jde o nové technologické oblasti, které mohou do budoucna významně rozšířit její produktové portfolio.

Vyšší výhled?

Silné výsledky a nové projekty podle vedení společnosti otevírají prostor pro revizi dlouhodobého výhledu. Ten aktuálně počítá s tržbami mezi 94 až 115 miliony eur v roce 2026 a růstem až na 122 až 160 milionů eur v roce 2029. EBITDA by měla ve stejném období dosáhnout 33 až 40 milionů eur, respektive až 42 až 60 milionů eur.

Podle Gevorkyana by se struktura zakázek mohla změnit, ale celkový směr vývoje firmy zůstává pozitivní. „Můžu s ještě větší jistotou potvrdit, že projekce, které dáváme, budou splněny,“ uvedl.

Zaměstnanci jako akcionáři

Součástí strategie firmy je také zaměstnanecký akciový program. Společnost nabídla pracovníkům možnost získat zvýhodněné akcie. Cílem je podle zakladatele firmy posílit pocit spoluvlastnictví. „Pro mě bylo logické uzavřít kruh a říct lidem: tuto firmu jsme vybudovali společně,“ vysvětluje Gevorkyan. Program podle něj pomáhá vytvářet kulturu „my“, která je pro dlouhodobý rozvoj firmy zásadní.

 

Čtěte více:

GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
17.09.2025 9:25
GEVORKYAN hlásí za první letošní pololetí dvouciferný růst a ambiciózní výhled do roku 2030
GEVORKYAN oznamuje své výsledky za první pololetí letošního roku a zár...
GEVORKYAN v prvních 9 měsících pokračuje v růstu tržeb i zisku, potvrzuje výhled
19.11.2025 8:21
GEVORKYAN v prvních 9 měsících pokračuje v růstu tržeb i zisku, potvrzuje výhled
GEVORKYAN vykázal za prvních devět měsíců roku 2025 tržby přes 63,5 mi...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
Gevorkyan dvociferně roste. Výsledky i akvizice v Itálii pohnou výhledem do roku 2029
10.03.2026 8:40
Gevorkyan dvociferně roste. Výsledky i akvizice v Itálii pohnou výhledem do roku 2029
Společnost Gevorkyan, lídr v oblasti práškové metalurgie, jejíž akcie ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem
11.03.2026 7:49
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem (706x)
Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i pro...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně
09.03.2026 17:35, aktualizováno: 9.3. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně (2612x)  
Finanční trhy vstupují do nového týdne s rostoucí nervozitou, kterou d...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ (6831x)  
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
25.02.2026 16:40
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost? (5523x)
Americké akcie se už několik měsíců pohybují v bočním trendu a trhy ro...
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie
23.02.2026 16:57, aktualizováno: 23.2. 16:57
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie (3981x)  
Trhy čekají na středeční čísla Nvidie, která mohou určit sentiment na ...
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
23.02.2026 11:03, aktualizováno: 23.2. 11:03
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu (7509x)
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58, aktualizováno: 16.2. 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí (3926x)  
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
13.02.2026 12:38
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit (5668x)
Americké trhy mají za sebou slabší týden po kombinaci silných dat z tr...
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
09.02.2026 17:52, aktualizováno: 9.2. 17:52
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI (4826x)  
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské...
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus (3311x)
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
06.02.2026 14:02
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí (4159x)
Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovo...
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu
02.02.2026 17:09, aktualizováno: 2.2. 17:09
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu (5185x)  
První únorový týden na trzích začínáme v negativním módu, když klíčový...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31, aktualizováno: 28.1. 12:50
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá (11260x)
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře