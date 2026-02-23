Hledat v komentářích

Detail - video  

PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie

23.02.2026 16:57, aktualizováno: 23.2. 16:57
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Trhy čekají na středeční čísla Nvidie, která mohou určit sentiment na celý týden. Zároveň sledujeme prudký propad akcií Novo Nordisk po slabších klinických datech, stupňující se boj o převzetí Warner Bros.

Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
20.02.2026 16:11
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
Rozsáhlá globální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou nezáko...
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
23.02.2026 9:01
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
Podstatný nárůst nejistoty v obchodní politice je zpět. Nejvyšší soud ...
Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů
23.02.2026 10:07
Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů
Nově oznámená globální cla ve výši 15 procent, která prezident Donald ...
Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
23.02.2026 11:24
Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
Akcie Novo Nordisku dnes výrazně oslabují. Dopoledne ztrácely kolem 11...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    23.02.2026 19:13

    30 dolarů, to se tedy nepředají.
    Orangutan
