Německá zbrojovka vykázala za loňský rok rekordní tržby i provozní zisk, když těžila z vysoké poptávky po vojenské technice v souvislosti s konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků. Společnost zároveň oznámila ambiciózní výhled – v roce 2026 plánuje zvýšit tržby až o 45 %, více než zdvojnásobit objem zakázek a zvýšit provozní marži. se zároveň definitivně stahuje z civilního byznysu a soustředí se výhradně na obranný sektor. Firma navrhne dividendu 11,50 eura na akcii. Akcie klesají o 5 %.
Největší německá zbrojovka za loňský rok zvýšila konsolidované tržby o 29 procent nad 9,9 miliardy eur, provozní zisk se zvýšil o 33 procent nad 1,84 miliardy eur. V obou případech jsou to rekordní hodnoty, oznámila dnes firma ve své výsledkové zprávě. Výsledky zaostaly za odhady analytiků, firma ale na letošní rok počítá se zrychlením růstu tržeb na 45 procent. těží z válečných konfliktů, hlavně na Ukrajině a v Íránu, uvedla agentura Reuters.
Rheinmetall nabídl k prodeji své civilní automobilové aktivity a nyní se bude soustředit výhradně na poskytování systémů pro ozbrojené síly na zemi, ve vzduchu, ve vesmíru a nově také na moři. Firma uvedla, že je nevyhnutelné, aby státy více utrácely za doplnění zásob střel a za protivzdušnou obranu v souvislosti s válkou na Blízkém východě. uvedl, že je v dobré pozici pomoci doplnit zásoby amerických střel.
Konflikt na Blízkém východě se vyostřil poslední únorový den, kdy vojska Spojených států a Izraele zaútočila na Írán. Kromě toho už pátým rokem pokračuje invaze ruských vojsk na Ukrajinu. uvedl, že silný růstový impuls přichází také z dalších zemí NATO, včetně Německa, stejně jako z Ukrajiny.
Německá zbrojovka očekává, že objem zakázek se letos více než zdvojnásobí a dosáhne zhruba 135 miliard eur. V loňském roce činil 63,8 miliardy eur, což byl rekord. "Napjatá bezpečnostní situace podtrhuje slibnou pozici skupiny,“ uvedl .
Na letošní rok firma očekává tržby v rozmezí 14 miliard až 14,5 miliardy eur. Analytici v průzkumu společnosti Vara dosud čekali tržby kolem 14,1 miliardy eur. Oznámený odhad je příznivější než předběžný výhled tržeb, který činil zhruba 13,6 miliardy eur. O tomto čísle mluvilo vedení firmy v únoru při hovoru s investory, uvedli analytici investiční společnosti Berenberg. Výsledkem byl tehdy propad ceny akcií . Dnes dopoledne akcie po zveřejnění výsledků odepisovaly téměř pět procent na 1573 eur.
Rheinmetall zároveň letos očekává provozní marži kolem 19 procent, což je mírně nad loňskou hodnotou 18,5 procenta. Firma bere v úvahu konsolidační efekty a náklady holdingové struktury.
Společnost díky lepšímu hospodaření navrhne na květnové valné hromadě akcionářů vyplatit z hospodaření loňského roku dividendu 11,50 eura na akcii. V předchozím roce vyplatila 8,10 eura na akcii.