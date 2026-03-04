Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím

Zatímco svět se v poslední době spíše obává, že umělá inteligence začne brát lidem práci, tak Evropská centrální banka (ECB) přišla s poněkud kontrariánským přístupem: rostoucí využívání AI ze strany firem může v eurozóně některá pracovní místa vytvářet, než aby je likvidovalo. Alespoň v nejbližší době.
Ekonomové, experti z oboru či investoři diskutují, zda by AI brzy mohla připravit bílé límečky o práci. Tuto tezi nepřímo podporuje například i nedávná studie německého institutu Ifo, jež zjistila, že více než čtvrtina německých firem očekává, že adopce AI povede v příštích pěti letech k propouštění.
Průzkum ECB o přístupu podniků k financování AI však zjistil opak, a sice že u společností významně využívajících AI pravděpodobně v blízké době (jednoho roku) dojde spíše k tomu, že přijmou nové zaměstnance.
„Jinými slovy, firmy zaměřené na AI mají v průměru tendenci spíše najímat než propouštět,“ píšou na blogu ECB Laura Lebastardová a David Sondermann, ekonomové banky. V závěru textu je ovšem upozornění, že „názory vyjádřené v každém blogovém příspěvku jsou názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory ECB a Eurosystému“.
Ekonomové ve své analýze pracovali s výsledky průzkumu ECB v přístupu podniků k financování (SAFE) ve druhém a čtvrtém čtvrtletí roku 2025. Z průzkumu vyplynulo, že dvě třetiny z 3 500 zúčastněných firem uvedly, že jejich zaměstnanci používají AI, přičemž mezi velikostmi firmy jsou významné rozdíly: téměř 90 procent podniků s 250 a více zaměstnanci používá AI, zatímco u těch, které mají méně než deset zaměstnanců, to je 60 procent.
Zdroj: ECB
Naopak do AI technologií investuje pouze čtvrtina evropských firem, což ukazuje na zásadní poznatek: „firmy nemusí nutně investovat do AI, aby mohly AI technologie využívat. Díky dostupným online nástrojům je vstupní bariéra pro používání AI nízká, což umožňuje široké přijetí i mezi menšími firmami,“ uvádí Lebastardová a Sondermann.
Firmy, které plánují investovat do AI, mají také větší pravděpodobnost pozitivních očekávání ohledně budoucího růstu zaměstnanosti. „To platí bez ohledu na úroveň plánovaných investic do AI a naznačuje, že je také nepravděpodobné, že by v příštím roce došlo k pozastavení náboru kvůli investicím do AI technologií,“ píšou dále autoři.
Celkově data z průzkumu tak naznačují, že účinky AI na zaměstnanost jsou v současnosti stále pozitivní, konstatují autoři, z jejichž závěrů nicméně také vyplývá, že výhled by mohl být jiný, pokud by se zaměřili na dlouhodobý horizont. Většina pochmurnějších průzkumů totiž pokrývá právě delší horizonty než ECB. Prognóza se tak podle autorů může změnit, jakmile AI začne výrazně měnit výrobní procesy.