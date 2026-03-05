Hledat v komentářích

Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů

Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů

05.03.2026 10:09
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čipový výrobce Broadcom zveřejnil ve středu hospodářské výsledky. Hlavní pozornost na sebe ale strhl jeho generální ředitel Hock Tan tvrzením, že společnost očekává, že její tržby z prodeje AI čipů překročí v příštím roce hranici 100 miliard dolarů. To by představovalo významný průnik na trh, kterému v současnosti zcela dominuje Nvidia.

„Máme jasnou viditelnost (tj. jistotu), že tohoto milníku dosáhneme v roce 2027,“ řekl sebevědomě Tan během konferenčního hovoru s analytiky. „Rovněž jsme si k tomu zajistili dodavatelský řetězec, který je k tomu nezbytný,“ dodal.

Pro aktuální čtvrtletí Broadcom počítá s tržbami z prodejů AI čipů ve výši 10,7 miliardy dolarů, dosažení roční úrovně 100 miliard by tedy znamenalo obrovský skok, upozorňuje agentura Bloomberg s tím, že loni firma vygenerovala z prodeje AI čipů „jen“ 20 miliard dolarů.

Akcie Broadcomu po komentářích Tana posílily. V aftermarketu si připisovaly kolem čtyř procent, v dnešním premarketu dokonce více než pět procent.

Co se týče výsledků za první fiskální čtvrtletí (končící 1. února), tak tržby vzrostly meziročně o 29 procent na 19,3 miliardy dolarů, což bylo v souladu s odhady analytiků. Upravený zisk na akcii činil 2,05 dolaru (meziročně +28 %) při očekávání o dva centy níže.

Samotné příjmy z AI se více než zdvojnásobily na 8,4 miliardy dolarů, rychleji, než Broadcom očekával. Růst byl „poháněn silnou poptávkou po zakázkových AI akcelerátorech a AI síťových produktech,“ řekl Tan.

Broadcom také zveřejnil lepší než očekávaný výhled: tržby ve druhém fiskálním čtvrtletí (končícím 3. května) mají činit zhruba 22 miliard dolarů, zatímco analytici čekali v průměru 20,5 miliardy, píše Bloomberg. Firma také oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě až 10 miliard dolarů.

Ačkoliv Nvidia stále zůstává největším výrobcem akcelerátorů neboli čipů, které pomáhají trénovat a provozovat AI modely, tak Broadcom se pozicuje jako alternativa s vlastními zakázkově vyráběnými polovodiči. AI čipy Broadcomu navíc zahrnují jak akcelerátory, tak i síťové čipy. Hodnota Broadcomu v posledních letech díky tomu prudce stoupla, protože firmě přibývají zakázky od OpenAI nebo Anthropicu. Vyhlídky podniku navíc podpořil rostoucí zájem o TPU čipy od Googlu, které Broadcom pomáhá vyvíjet.

Přesto, i pokud Broadcom svůj cíl pro rok 2027 splní, tak Nvidia by jej stále měla v AI příjmech výrazně převyšovat. Společnost s aktuálně největší tržní kapitalizací na světě má ve stejném roce dosáhnout 333 miliard dolarů z AI datových center.

 

