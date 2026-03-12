Hledat v komentářích

Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč

Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč

12.03.2026 11:19
Autor: Cuong Manh Le, Patria Finance

Společnost ČEZ dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky za 4Q25, které mírně zaostaly za tržními odhady. EBITDA zisk klesl o 9 % y/y na 33,9 mld.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


