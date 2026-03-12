Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?

ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?

12.03.2026 7:25, aktualizováno: 12.3. 7:46
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Energetická skupina ČEZ, klíčový akciový titul pražské burzy, dosáhla za rok 2025 provozního zisku před odpisy (EBITDA) 137 miliard korun. Čistý zisk dosáhl 27,4 miliardy korun, očištěný čistý zisk, určující návrh dividendy, pak 28,1 miliardy korun. "Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 na akcii, to znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 mld. ," uvádí firma spolu s celoročnímu výsledky. Pro rok 2026 Skupina ČEZ očekává EBITDA 103–108 mld. a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 mld. .

„Hospodářské výsledky potvrzují stabilitu Skupiny ČEZ i v období pokračující transformace energetiky. Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 TWh. Mírně jsme také překonali naše očekávání ohledně výše EBITDA i čistého zisku 2025,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Grafika: Hlavní výsledky ČEZ za rok 2025

ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?

Provozní výnosy za loňský rok dosáhly 333,4 mld. , meziročně o 3 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 137,0 mld. , meziročně o 0,4 mld. méně. "Negativně působilo meziroční snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren," shrnuje ČEZ

Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 1,7 mld. na 27,4 mld. , příčinou byly především vyšší odpisy o 13,1 mld. hlavně vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a vlivem zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024.

Hodnoty EBITDA i očištěného čistého zisku za rok 2025 naplnily očekávání firmy, vyslovené 11. 11. 2025. Platnou dividendovou politikou je 60 až 80 % očištěného konsolidovaného čistého zisku.

Investice (CAPEX) dosáhly 56,1 mld. , jsou tedy na obdobné úrovni jako v roce 2024. Navíc dalších 5,8 mld. investic šlo z dotací především na posílení distribučních sítí. 

Již 91 procent provozního zisku před odpisy (EBITDA) Skupině ČEZ pocházelo v roce 2025 z bezemisních činností. Emisní intenzita CO2e při výrobě elektřiny a tepla za rok 2025 dosáhla 0,24 t CO2e/MWh, což představuje meziroční pokles o 9 % a znamená splnění emisního cíle VIZE 2030 pro rok 2025. Emise SO2, resp. NOx klesly o 17 %, resp. o 7 %. 

Rostla výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ vyrobil v jaderných zdrojích rekordních 32,1 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2,4 TWh více. 

Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce vloni meziročně vzrostla o 1,3 % na 34,1 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 7 % na 63,3 TWh. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům společnosti ČEZ Prodej meziročně vzrostla o 1 %, v případě dodávek zemního plynu jde o nárůst o 13 procent. 

Výhled pro letošek: Nižší ceny i marže u elektřiny, lepší u plynu

Výhled pro rok 2026 zakotvuje EBITDA 103-108 miliardy korun, tedy výrazně pod 137 miliardami roku 2025. U výhledu pro zisk 37-31 miliard korun je realitou loňského roku 28,1 miliardy korun.

Podle ČEZ mezi klíčové meziroční vlivy pro letošní výhled patři nižší realizační ceny elektřiny včetně dopadu zajištění kurzu se silou negativních 18 až 22 miliard korun, negativní vliv odstávek jaderných elektráren s dopadem 4 až 5 miliard korun nebo nižší marže z prodeje komodit koncovým zákazníkům. Na "plusové" straně jsou vyšší marže v distribuci plynu a začlenění Gas Distribution do konsolidace k 15. lednu 2026 i konec učinnosti daně z neočekávaných zisků s koncem roku 2025.

Grafika: Výhled hospodaření ČEZ pro rok 2026

ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?

Výhled stojí na předpokladech výroby elektřiny 43 až 45 TWh, průměrné realizační ceně 103 až 108 EUR/MWh a průměrné pořizovací ceně povolenek 78 až 80 EUR/t.

Návazně na zveřejněné výsledky přineseme komentář analytiků Patria Finance a další informace z tiskové konference generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, finančního ředitele Martina Nováka a ředitele divize obchod a strategie Pavla Cyraniho.

 
 

Čtěte více:

Očekávání před výsledky ČEZ: Nižší ceny elektřiny stlačí zisk, klíčový bude výhled
11.03.2026 12:14
Očekávání před výsledky ČEZ: Nižší ceny elektřiny stlačí zisk, klíčový bude výhled
ČEZ zítra před otevřením trhu zveřejní výsledky za 4. kvartál 2025. An...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.03.2026
8:54ČEZ zveřejnil opatrný výhled, ropa skočila zpět nad 100 USD a napětí v Íránu udržují neustále se měnící vyjádření Trumpa  
7:25ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?
11.03.2026
21:14Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla  
17:19Cyklický návrat hodnotových akcií a jejich strukturální úpadek
17:16IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
15:37Groupon zklamal na zisku, tržbách i výhledu pro rok 2026  
14:40KKCG Financing a.s.: Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu
14:25Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
14:10Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů
14:00Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla  
12:25ČNB může ropný šok přečkat bez zvyšování sazeb, myslí si člen rady Kubíček  
12:18Von der Leyenová: EU musí modernizovat ETS a snížit ceny energií. Návrat k ruským zdrojům by ale byl chybou
12:14Očekávání před výsledky ČEZ: Nižší ceny elektřiny stlačí zisk, klíčový bude výhled  
11:52Nadšení vyprchalo a akcie klesají, přestože ropa zůstává pod stovkou  
11:01Zisk majitele obchodů s oděvy Zara byl loni rekordní, vzrostl o šest procent
10:37Oracle překvapil silnými výsledky, zvýšil výhled a akcie v pre-marketu rostou o 10 %  
10:22Rheinmetall hlásí rekordní tržby i zisk a letos čeká zdvojnásobení zakázek. Trh přesto výsledky zklamaly
10:04Nintendo má nový hit. Herní simulace života Pokémonů je horkým zbožím, akcie prudce rostou
8:52ČEZ zítra oznámí výsledky, IEA navrhuje rekordní uvolnění rezerv a Oracle pohání tržby z AI  
8:47Rozbřesk: Koruna se zasekla v okolí 24,40 EUR/CZK, americká únorová inflace ve stínu ropy

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
13:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět