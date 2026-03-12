ČEZ dosáhl zisku, který dává prostor dividendě až 42 korun na akcii. S jakými čísly počítá výhled pro letošek?

Energetická skupina , klíčový akciový titul pražské burzy, dosáhla za rok 2025 provozního zisku před odpisy (EBITDA) 137 miliard korun. Čistý zisk dosáhl 27,4 miliardy korun, očištěný čistý zisk, určující návrh dividendy, pak 28,1 miliardy korun. "Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, to znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 mld. Kč," uvádí firma spolu s celoročnímu výsledky. Pro rok 2026 Skupina očekává EBITDA 103–108 mld. Kč a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 mld. Kč.
„Hospodářské výsledky potvrzují stabilitu Skupiny i v období pokračující transformace energetiky. Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 TWh. Mírně jsme také překonali naše očekávání ohledně výše EBITDA i čistého zisku 2025,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.
Grafika: Hlavní výsledky ČEZ za rok 2025
Provozní výnosy za loňský rok dosáhly 333,4 mld. Kč, meziročně o 3 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 137,0 mld. Kč, meziročně o 0,4 mld. Kč méně. "Negativně působilo meziroční snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny od září 2024, výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren," shrnuje .
Čistý zisk Skupiny meziročně klesl o 1,7 mld. Kč na 27,4 mld. Kč, příčinou byly především vyšší odpisy o 13,1 mld. Kč hlavně vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny a vlivem zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024.
Hodnoty EBITDA i očištěného čistého zisku za rok 2025 naplnily očekávání firmy, vyslovené 11. 11. 2025. Platnou dividendovou politikou je 60 až 80 % očištěného konsolidovaného čistého zisku.
Investice (CAPEX) dosáhly 56,1 mld. Kč, jsou tedy na obdobné úrovni jako v roce 2024. Navíc dalších 5,8 mld. Kč investic šlo z dotací především na posílení distribučních sítí.
Již 91 procent provozního zisku před odpisy (EBITDA) Skupině pocházelo v roce 2025 z bezemisních činností. Emisní intenzita CO2e při výrobě elektřiny a tepla za rok 2025 dosáhla 0,24 t CO2e/MWh, což představuje meziroční pokles o 9 % a znamená splnění emisního cíle VIZE 2030 pro rok 2025. Emise SO2, resp. NOx klesly o 17 %, resp. o 7 %.
Rostla výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 vyrobil v jaderných zdrojích rekordních 32,1 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2,4 TWh více.
Spotřeba elektřiny v distribučním území Distribuce vloni meziročně vzrostla o 1,3 % na 34,1 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 7 % na 63,3 TWh. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům společnosti Prodej meziročně vzrostla o 1 %, v případě dodávek zemního plynu jde o nárůst o 13 procent.
Výhled pro letošek: Nižší ceny i marže u elektřiny, lepší u plynu
Výhled pro rok 2026 zakotvuje EBITDA 103-108 miliardy korun, tedy výrazně pod 137 miliardami roku 2025. U výhledu pro zisk 37-31 miliard korun je realitou loňského roku 28,1 miliardy korun.
Podle ČEZ mezi klíčové meziroční vlivy pro letošní výhled patři nižší realizační ceny elektřiny včetně dopadu zajištění kurzu se silou negativních 18 až 22 miliard korun, negativní vliv odstávek jaderných elektráren s dopadem 4 až 5 miliard korun nebo nižší marže z prodeje komodit koncovým zákazníkům. Na "plusové" straně jsou vyšší marže v distribuci plynu a začlenění Gas Distribution do konsolidace k 15. lednu 2026 i konec učinnosti daně z neočekávaných zisků s koncem roku 2025.
Grafika: Výhled hospodaření ČEZ pro rok 2026
Výhled stojí na předpokladech výroby elektřiny 43 až 45 TWh, průměrné realizační ceně 103 až 108 EUR/MWh a průměrné pořizovací ceně povolenek 78 až 80 EUR/t.
Návazně na zveřejněné výsledky přineseme komentář analytiků Patria Finance a další informace z tiskové konference generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, finančního ředitele Martina Nováka a ředitele divize obchod a strategie Pavla Cyraniho.