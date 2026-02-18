Hledat v komentářích

PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu

18.02.2026 16:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sektoru a s ní i investiční strategie. Zatímco trh zpochybňuje návratnost rekordních kapitálových výdajů hyperscalerů, analytici Patria Finance hledají příležitosti tam, kam tyto peníze skutečně tečou. V Analytickém radaru představuje Branislav Soták tři konkrétní Investiční tipy a vysvětluje, proč může být sázka na „AI infrastrukturu“ rozumnější než přímá expozice na samotné technologické giganty.


Obsah:
00:00:36 Rotace z technologií a strach z capexů
00:03:13 Návratnost investic do AI
00:05:33 Riziko defaultu
00:12:50 Je pozdě sázet na energetiku?
00:17:10 Tip #1: IFRA
00:20:14 Tip #2: NVT
00:24:47 Tip #3: AIXA
00:34:14 Plánované změny v tipech

AI CapEx mění pravidla trhu

Letošní rok přinesl na trzích „otočku“. Po předchozích dvou letech dominance AI témat přichází rotace z technologií. „Trh rotuje v podstatě kamkoli jinam, jen ne do AI,“ říká analytik Braňo Soták.

Problém je podle něj v kombinaci tří věcí: rekordní výše plánovaných investic, jejich nejisté návratnost a budoucím tlaku na profitabilitu kvůli odpisům. „Dostáváme se do sfér plánovaných kapitálových výdajů, které jsme nikdy v historii neviděli,“ říká Soták.

Podle něj zatím velký tech tlak ustává nákladovou disciplínou a účetními kroky, ale investoři už jsou v tomhle ohledu citlivější než dřív. Analytik také upozorňuje i na to, že se technologické firmy snaží náraz odpisů mírnit prodlužováním odhadované životnosti hardwaru. „Absolutní výše odpisů se rozprostře na delší období,“ vysvětluje.

Pořád není jasné, kolik obří investice přinesou

Investoři se podle Sotáka čím dál více ptají, zda je přínos AI investic skutečně úměrný rekordním nákladům. Jejich tempo se totiž může posunout až k bilionu dolarů ročně. „Na konci tohoto roku, začátku budoucího roku, bychom se mohli dostat k anualizovanému tempu… bilionu dolarů ročně,“ dodává.

A tady přichází klíčová část jeho investiční teze: velká část peněz nepoteče jen do „serverů“, ale i do okolní infrastruktury. „Zhruba polovina investic směřuje do serverů… a ten zbytek do přilehlých sektorů – pozemky, beton, stavby datacenter, chlazení, klimatizace, přenosová síť…“ vyjmenovává Soták.

„Slon v porcelánu“ jménem OpenAI

Jaká je šance, že firmy nebudou schopny za takto vysoké investice zaplatit? „OpenAI je slon v porcelánu, který mi na celém cyklu vadí,“ podotýká Soták a zmiňuje, že oznámené „dealy“ často nejsou právně tvrdé závazky, ale že jde o jakési přísliby rozprostřené do více let. I tak ale jejich nominální objem působí extrémně.

„Nominální honodta těch… závazků je 1,4 bilionu dolarů. A to je pro OpenAI… až moc,“ upozorňuje.

Soták připomíná, že pokud by OpenAI své sliby nenaplnil, dopad by nebyl izolovaný – mohl by zasáhnout celý sektor. Jako příklad uvádí efekt na AMD po oznámení dohody s OpenAI. „Nebýt dohody s OpenAI, tak pravděpodobně tradujeme na akciích AMD o poznání níže,“ říká.

Dále přidává ilustrativní paradox na příkladu Oracle: OpenAI slibuje velké platby za kapacitu, do které ale musí sám investovat, a OpenAI ty peníze na ni nemá.

Velký tech přestává být „capital light“

Ale na rozdíl od OpenAI velký tech potřebné finance má, ale stejně se jejich profil mění. V krajním scénáři mohou investice začít požírat většinu provozního cash flow. „Je dost možné, že někdy okolo roku 2027–2028 "sežere" CapEx u velkého techu až zhruba 70 % provozního cashflow,“ varuje analytik.

A to je zásadní změna oproti minulosti: „Historicky to byl capital light obchodní model… a v této chvíli to už nutně nemusí platit,“ dodává.

Přiznává, že nemá takovou viditelnost jako vedení firem, ale osobně by čekal, že takto vysoké šeky se nepodepisují bez vidiny návratnosti. „Šeky jsou tak obrovské, že pokud by za tím nebyla návratnost… firmy by se spíše držely zpět, nedělaly by to,“ říká.

Kam teče capex

Klíčové je, že Patria v této analýze nestaví investiční tezi na tom, zda AI investice budou „super profitabilní“. „Stačí, že se ty peníze proinvestují. Nemusí se nutně proinvestovat profitabilně. My stojíme… na straně, kam ten capex poteče, ne odkud poteče,“ shrnuje.

První tip: IFRA

Prvním tipem je ETF od iShares (ticker IFRA), které představuje sázku na americkou infrastrukturu napříč utilitami, energetikou i průmyslem. Výhodou je diverzifikace a nízké poplatky. „Investor kupuje širokou diverzifikaci… s 0,30% roční nákladovostí,“ zmiňuje Soták.

Důležitý je i politický vítr v zádech. Nová americká administrativa podporuje investice zvyšující soběstačnost USA – energetiku, přenosové sítě i AI infrastrukturu. „Je ochotná podpořit jakékoli odvětví… které zvyšuje americkou soběstačnost… energetiku, umělou inteligenci, přenosové sítě,“ říká.

Toto ETF podle něj také výrazně překonává S&P 500. „Oproti indexu S&P 500 bylo toto ETF… lepší až o 11 procentuálních bodů,“ uvádí.

Druhý tip: Nvent Electric (NVT)

Druhým tipem je „konkrétní jméno“ - Nvent Electric. Tato firma dodává prvky pro přenos a rozvod elektřiny, ochranu sítí, řešení pro datacentra. Soták vysvětluje, že jde o „short cycle“ průmyslový titul – s kratšími dodacími lhůtami než například výrobci turbín. A právě krátké cykly teď narážejí na úzká hrdla.

„Obyčejné transformátory… byly dodávané v řádu týdnů až měsíců… momentálně… směřují až ke dvěma rokům,“ podotýká.

Z pohledu byznysu je důležité, že 20 % tržeb jde z datacenter a 20 % z utilit – tedy ze dvou segmentů, které mají růst. Soták zmiňuje také výhled na více než 60% růst objednávek a odhad růstu tržeb kolem 17–18 %.

Navíce se Nvent obchoduje „za poloviční cenu“ oproti GE Vernova. „Nvent Electric obchoduje zhruba s polovičním PE anebo EV/EBITDA… v porovnaní s GE Vernova,“ říká.

Třetí tip: Aixtron (AIXA)

Třetí tip je „druhou derivací“. Aby tato sázka vyšla, musí se prosadit i konkrétní technologický směr. Logika je jasná: datacentra nejsou jen drahá na výstavbu, ale i extrémně drahá na provoz. Efektivita tedy začne hrát stále větší roli i ve vnitřní infrastruktuře a napájecích sítích.

„Čím vyšší proud protéká v síti, tím víc se síť zahřívá… a tím větší jsou energetické ztráty,“ popisuje analytik. Proto se začíná hovořit o přesunu směrem k vyššímu napětí (800V architektura) a s tím související potřebě materiálů/komponent, které zvládnou vyšší efektivitu a teploty. Zmiňuje zejména polovodičové sloučeniny typu nitridu galia, které umožňují nižší ztráty a mají menší nároky na chlazení.

Aixtron je podle něj jedním z klíčových hráčů pro tento trend, protože dodává zařízení, která tyto vrstvy nanášejí na křemíkový substrát. „Aixtron… dokáže vyrábět systémy… které nanášají… tenké vrstvy… z polovodičových sloučenin… které umožňuji efektivnější fungování,“ vysvětluje. Součástí této investiční teze je i posun k optickým propojením uvnitř AI datacenter místo mědi.

Soták ale otevřeně říká, že tohle není „typické doporučení“ postavené jen na cash flow a valuaci. „Je to spíše sázka na to, že ta technologie se bude prosazovat… a trh to ocení velkoryseji,“ shrnuje.

Co dál s Investičními tipy

Když přibyly tři tipy, plánuje Patria něco zavřít? Soták říká, že ano, ale nechce dělat ukvapené kroky bez zohlednění celku. „Zatím konkrétní jména nemám,“ přiznává Soták.

Zároveň zmiňuje dva promarněné momenty. Jedním je Regeneron, který do tipů nezařadil včas, druhým je Reddit, kde byl velký zisk, ale Patria ho zatím neuzavřela, a tedy zisk nerealizovala. Reddit pak spadl výrazně z vrcholu.

„Reddit… měl asi 180% výnos… a stále nám to bylo málo… Teď je od vrcholu asi o 50 % níže,“ přiznává.

A jako titul, u kterého zvažuje „vyskočení se ctí“, zmiňuje i Pepsico.


