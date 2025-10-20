Hledat v komentářích

Nejnovější video  

PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu

20.10.2025 17:05, aktualizováno: 20.10. 17:05
Autor: Research, Patria Finance

Výsledková sezóna se rozjela a bude nás zásobovat množstvím informací. Shutdown v zámoří pokračuje, ale i přesto má vyjít inflační report odložený z minulého týdne.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Váš názor
Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
