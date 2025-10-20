Hledat v komentářích

Detail - články
BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu

20.10.2025 11:46
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie BNP Paribas se propadly o více než 10 procent poté, co americká porota uznala banku odpovědnou za spolufinancování genocidy v Súdánu. Verdikt může vést až k miliardovým nárokům, což vyvolává tlak na mimosoudní vyrovnání. Spolu s poklesem ratingu Francie od agentury S&P tak čelí francouzský bankovní sektor zvýšené nejistotě a tržnímu tlaku.

Akcie BNP Paribas klesají přes 10 procent poté, co tato banka prohrála soudní spor, který by podle analytiků mohl vést k tučnému vyrovnání. Klesají i další francouzské banky – Societe Generale o 2,5 % a Credit Agricole o 3,2 %.

bnp paribas

Důvodem je verdikt americké poroty, která BNP Paribas uznala odpovědnou za spolufinancování genocidy v Súdánu. Tři žalobci, kteří nyní žijí v USA, získali odškodnění ve výši 20,5 milionu dolarů. Celkem se žaloba týká až 23 000 osob a může vést k dalším miliardovým nárokům, píše Bloomberg.

Podle právníků žalobců banka poskytla súdánskému režimu „bianko šek“, který umožnil financování "kampaně smrti a ničení". BNP Paribas se brání a tvrdí, že verdikt je chybný a plánuje se odvolat, dodává Bloomberg.

Další tlak na francouzské banky přineslo snížení ratingu Francie agenturou S&P Global Ratings z AA- na A+. Tím země přišla o dvojité A u dvou ze tří hlavních ratingových agentur během jediného měsíce. Důvodem je rostoucí veřejný dluh, politická nestabilita a pomalé tempo fiskální konsolidace. S&P očekává, že dluh Francie vzroste ze 112 % HDP na 121 % do roku 2028.

 

