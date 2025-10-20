Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly

Německá společnost Marine Systems (TKMS), která vznikla vyčleněním z průmyslového konglomerátu , zažívá silný debut na burze ve Frankfurtu. Akcie výrobce ponorek a námořní obranné techniky otevřely pondělní obchodování na 60 eurech za kus, což firmu ocenilo na přibližně 3,8 miliardy eur. Hned v prvních minutách obchodování ale vzrostly až na 75,01 eura za akcii.
Tržní hodnota TKMS se odhadovala na 2,7 až 4 miliardy eur v závislosti na oceňovacím násobku, uvedli ještě před debutem firmy na burze analytici Bloomberg Intelligence.
Oddělení TKMS je nejnovějším krokem mateřské společnosti (TKA) ve snaze zjednodušit svou strukturu a využít celosvětově rostoucí poptávky v obranném sektoru. V rámci odštěpení si TKA ponechal 51procentní podíl v TKMS, přičemž zbytek byl rozdělen mezi jeho investory. Ti obdrželi jednu akcii TKMS za každých 20 akcií TKA.
I proto akcie TKA otevřely v pondělí o více než 20 procent níže na 9,69 eura za akcii.
TKMS debutuje v době, kdy Německo plánuje navýšit roční výdaje na obranu na více než 160 miliard eur do roku 2029. Vyšší výdaje na zbrojení ale a pozadí války na Ukrajině plánuje řada evropských zemí, což vedlo k prudkému růstu akcií obranných společností. Evropský obranný index agentury Bloomberg letos vzrostl o téměř 79 procent, přičemž největším vítězem je německý kolos , jehož akcie od začátku roku vzrostly už o 180 procent.
Příležitost pro TKMS tak spočívá ve zhoršující se bezpečnostní situaci, která by mohla zvýšit poptávku po jejích ponorkách, válečných lodích a podvodních senzorech. Společnost podle prezentace pro investory předpokládá, že její dostupný trh do roku 2033 vzroste přibližně o osm procent na 61 miliard eur.
Nicméně evropské vyzbrojování je zaměřené především na pozemní a leteckou sílu, protože používání dronů na Ukrajině odhalilo zranitelnosti velkých válečných lodí. Jen málokdo tak očekává nárůst objednávek na nové fregaty nebo ponorky, upozorňuje Bloomberg.
Ani německý plán námořních zakázek nepočítá s žádným větším rozšířením flotily ponorek nebo velkých hladinových plavidel. Místo toho se zaměřuje na modernizaci stávajícího a nového zařízení. Přesto počet nevyřízených objednávek TKMS vzrostl na více než 18 miliard eur.
