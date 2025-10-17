Hledat v komentářích

Detail - články
Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají

Když se objeví jeden šváb... Zions a Western Alliance hlásí úvěrový podvod, banky padají

17.10.2025 9:13
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americké regionální banky čelí dalším otřesům. Zions Bancorp a Western Alliance Bancorp oznámily ztráty způsobené úvěrovým podvodem, což vyvolalo největší propad bankovního indexu od dubna a připomnělo investorům krizi z roku 2023. Nervozita na Wall Street roste, zatímco analytici varují před možnými systémovými dopady a Jamie Dimon přirovnává situaci k švábům: „Když uvidíte jednoho, pravděpodobně jich je víc“.

V sektoru amerických regionálních bank se objevují další trhliny. Tentokrát pokles přišel poté, co Zions Bancorp a Western Alliance Bancorp oznámily, že se staly oběťmi podvodu při poskytování úvěrů fondům investujícím do problémových komerčních hypoték.

Ve srovnání s krachem First Brands Group a Tricolor Holdings se ztráty, které zveřejnily regionální banky Zions Bancorp a Western Alliance Bancorp, zdají být malé — v řádu desítek milionů dolarů, nikoli miliard. Přesto však dvě po sobě jdoucí odhalení úvěrového podvodu znovu rozvířila debatu na Wall Street o tom, zda éra volného kapitálu nepřinese tvrdé důsledky jak pro banky, tak pro nebankovní instituce.

V případě Zions a Western Alliance byli údajnými pachateli stejní investoři: fondy napojené na Andrewa Stupina a Geralda Marcila, kteří si půjčili peníze na nákup problémových komerčních hypotečních úvěrů. Žaloba od Zions odhalila, že její plně vlastněná divize California Bank & Trust poskytla těmto subjektům 60 milionů dolarů, a vyšetřování ukázalo, že mnohé z těchto úvěrů a nemovitostí byly převedeny na jiné entity. Tato obvinění právní zástupce Stupina a Marcila označil za „důrazně odmítaná“.

Velké banky jako JPMorgan dokážou takové ztráty poměrně snadno absorbovat, ale pro regionální banky jsou tyto částky mnohem znepokojivější — některé z nich se samy potýkaly s krizí ještě před třemi lety. Akcie Zions klesly o 13 %, což byl největší propad za posledních šest měsíců, poté co oznámila odpis 50 milionů dolarů z úvěru poskytnutého divizí California Bank & Trust. Western Alliance Bancorp se propadla o 11 % poté, co uvedla, že půjčila peníze stejným dlužníkům.

Reakce akciových investorů v sektoru regionálních bank na sebe nenechala čekat. Index S&P Regional Banks Select Industry se ve čtvrtek propadl o 6,3 %, což je jeho nejhorší pokles od dubnového výprodeje vyvolaného celními opatřeními. 74 největších amerických bank přišlo ve čtvrtek o více než 100 miliard dolarů tržní hodnoty. „Jde o odvětví, kde investoři — zejména ti noví — mají tendenci nejdřív prodávat a až pak se ptát,“ uvedli analytici JPMorgan. Přesto se analytici Anthony Elian a Michael Pietrini ptají, proč se všechny tyto „jednorázové“ úvěrové události objevují v tak krátkém časovém období.

Jamie Dimon, generální ředitel JPMorgan, v úterý (tj. ještě před poslední vlnou odhalení) varoval investory, že se pravděpodobně objeví další úvěrové problémy. „Když uvidíte jednoho švába, pravděpodobně jich bude víc,“ řekl Dimon po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí, kdy jeho banka oznámila odpis 170 milionů dolarů kvůli Tricolor. „Každý by na tohle měl být připraven.“

Přesto se objevily náznaky, že vedení bank věří, že je tento problém pod kontrolou. Částky, které si banky v třetím čtvrtletí vyčlenily na krytí budoucích špatných úvěrů, byly totiž relativně nízké. Zatímco JPMorgan zvýšila rezervu na 3,4 miliardy dolarů, jejích pět nejbližších konkurentů dohromady vyčlenilo nejméně za poslední dva roky. Jedna z nich, Morgan Stanley, nevyčlenila vůbec nic.

Dopad na náladu investorů

Pro investory to byl zatím nejjasnější důkaz nervozity, která v posledních týdnech sužuje Wall Street, i když index S&P 500 se stále drží blízko historických maxim. A vzhledem k tomu, jak rychle se problémy na úvěrových trzích a v bankovním sektoru mohou rozšířit do celé ekonomiky, může čtvrteční výprodej akcií velkých i malých bank negativně ovlivnit ochotu investorů riskovat — zvlášť v době, kdy čelí zhoršujícím se obchodním vztahům mezi USA a Čínou a vleklému vládnímu rozpočtovému patu, který ochromil přístup k důležitým ekonomickým datům.

„Momentálně mě víc než dopad na rozvahy regionálních bank znepokojuje dopad na náladu investorů,“ uvedl Michael Bailey, ředitel výzkumu ve společnosti Fulton Breakefield Broenniman.

„Zatím to vypadá jako izolované případy, ale když jich je dost, lidé začnou hledat další,“ řekl Mike Mayo, výkonný ředitel ve Wells Fargo. „Na trhu, kde panovala taková euforie, není moc prostoru pro chyby — právě v dobrých časech vznikají špatné úvěry. Myslím, že dnes vítězí opatrnost nad optimismem.“

Přesto solidní výsledky mnoha největších bank z Wall Street v posledních dnech investorům zatím dávají důvod k optimismu — alespoň prozatím. „U největších bank vidíte dostatečnou míru diverzifikace, která jim umožňuje absorbovat problémy tohoto typu,“ řekl Mike Mayo z Wells Fargo. „Na druhou stranu menší banky mají při výskytu problémů mnohem menší prostor pro chybu.“



 

Váš názor
  • Přidat názor
     
    17.10.2025 10:47

    ERSTE: "tak já vám teda o to jedno euro slezu, abyste neřekli..."
    Berounskej
  • Přidat názor
    Jasný signál k nákupu KB
    17.10.2025 10:06

    a jiných zdravých bank
    Ticino
    • Přidat názor
      Re: Jasný signál k nákupu KB
      17.10.2025 10:14

      fakt? se mnou nepocitej :p
      Ai-kun
