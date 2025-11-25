Hledat v komentářích

Detail - články
Doosan Škoda Power poklesly tržby i zisk, podepsala ale nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu

Doosan Škoda Power poklesly tržby i zisk, podepsala ale nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu

25.11.2025 9:02, aktualizováno: 25.11. 11:26
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Společnost Doosan Škoda Power dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za období 3 čtvrtletí končící 24. zářím 2025. Tržby firmy dosáhly 3 602,6 mil. , meziročně o 8,6 % méně. Zisk EBITDA dosáhl výše 271,4 mil. , což je o 32,4 % méně než za stejné období roku 2024. Společnost také podepsala nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu a navýšila tak backlog k 24.9.2025 na hodnotu 13 mld. . Akcie firmy na výsledky bezprostředně reagovaly poklesem až o 8 %, v průběhu dopoledního obchodování ale velkou část ztrát umazávají.

Čistý zisk po zdanění dosáhl k třetímu čtvrtletí roku 2025 celkem 156,6 mil. , což je o 55,9 % méně než za srovnatelné období v roce 2024. Nižší čistý zisk byl vedle snížení provozního zisku způsoben zejména snížením finančních výnosů, které ovlivnilo ukončení poskytovaných půjček a snížené tržní úrokové sazby oproti minulému období.

Skupina byla podle svých slov úspěšná v oblasti získávání nových zakázek, když za první 3 čtvrtletí roku 2025 získala nové zakázky v hodnotě přesahující 7,5 miliardy CZK, čímž došlo k navýšení backlogu ke konci 3. čtvrtletí na hodnotu 13 miliard CZK. Klíčové bylo vítězství ve výběrovém řízení na výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín.

„Společnost se v dosavadním průběhu roku 2025 musela vypořádat s řadou výzev v souvislosti se vstupem na Burzu cenných papírů Praha. Bohužel musela také čelit zpoždění v rozhodování některých projektů, což negativně ovlivnilo objem realizovaných tržeb v aktuálním období. Zároveň věnovala velké úsilí pro získání klíčových zakázek v České republice, kde si chce udržet pozici nejvýznamnějšího partnera pro energetický sektor. Doosan byla za toto úsilí odměněna vítězstvím v tendru na výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín,“ uvedl předseda představenstva Doosan Škoda Power Youngki Lim.

„Společnost rovněž spustila strategické aktivity, jejichž cílem je optimalizace a zefektivnění výroby stávajících produktů. V neposlední řadě také byla zahájena příprava na rozšíření výrobních schopností pro možnost využití synergie při realizaci projektů s dalšími společnostmi v rámci skupiny Doosan,“ doplnil k výsledkům Youngki Lim.

 
Tržby - teritoriální pohled (tis. CZK) YTD 09/2024  YTD 09/2025  YoY 
Afrika 99 228 566 461 471%
Asie 1 040 781 624 098 -40%
ČR 736 696 385 219 -48%
Evropa (mimo ČR) 1 411 112 1 569 857 11%
Severní Amerika 196 332 276 776 41%
Ostatní teritoria 6 536 14 682 125%
Jižní a centrální Amerika 430 189 147 223 -66%
Ostatní tržby 11 274 18 332 63%
Celkem  3 932 148 3 602 648 -8%
                   

Celkové tržby skupiny za první tři měsíce roku 2025 dosáhly 3,6 miliardy , tj. byly o 8 % nižší než za stejné období roku 2024. Tento výsledek je důsledkem časového posunu v rozhodování o projektech, na které Doosan cílí. Meziroční srovnání z teritoriálního pohledu není podle firmy zcela vypovídající s ohledem na dlouhodobý charakter projektů s různou intenzitou generování výnosů v jednotlivých fázích. Nicméně je viditelný významný nárůst zejména v Africe a Severní Americe, díky projektům kontrahovaným v roce 2024. Naopak snížení objemu tržeb v ČR, Asii a Jižní Americe souvisí s dokončovanými projekty v těchto teritoriích.

Doosan Škoda Power je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW.

Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení, podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma v Indii. Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií.  Firma zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců v České republice (převážně v Plzni) a přibližně 40 zaměstnanců v Indii. Doosan na začátku tohoto roku úspěšně vstoupila na Burzu cenných papírů Praha.

 
 
 
 
 

