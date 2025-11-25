Doosan Škoda Power poklesly tržby i zisk, podepsala ale nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu

Společnost Doosan Škoda Power dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za období 3 čtvrtletí končící 24. zářím 2025. Tržby firmy dosáhly 3 602,6 mil. Kč, meziročně o 8,6 % méně. Zisk EBITDA dosáhl výše 271,4 mil. Kč, což je o 32,4 % méně než za stejné období roku 2024. Společnost také podepsala nejvýznamnější zakázku za poslední dekádu a navýšila tak backlog k 24.9.2025 na hodnotu 13 mld. Kč. Akcie firmy na výsledky bezprostředně reagovaly poklesem až o 8 %, v průběhu dopoledního obchodování ale velkou část ztrát umazávají.
Čistý zisk po zdanění dosáhl k třetímu čtvrtletí roku 2025 celkem 156,6 mil. Kč, což je o 55,9 % méně než za srovnatelné období v roce 2024. Nižší čistý zisk byl vedle snížení provozního zisku způsoben zejména snížením finančních výnosů, které ovlivnilo ukončení poskytovaných půjček a snížené tržní úrokové sazby oproti minulému období.
Skupina byla podle svých slov úspěšná v oblasti získávání nových zakázek, když za první 3 čtvrtletí roku 2025 získala nové zakázky v hodnotě přesahující 7,5 miliardy CZK, čímž došlo k navýšení backlogu ke konci 3. čtvrtletí na hodnotu 13 miliard CZK. Klíčové bylo vítězství ve výběrovém řízení na výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín.
„Společnost se v dosavadním průběhu roku 2025 musela vypořádat s řadou výzev v souvislosti se vstupem na Burzu cenných papírů Praha. Bohužel musela také čelit zpoždění v rozhodování některých projektů, což negativně ovlivnilo objem realizovaných tržeb v aktuálním období. Zároveň věnovala velké úsilí pro získání klíčových zakázek v České republice, kde si chce udržet pozici nejvýznamnějšího partnera pro energetický sektor. Doosan byla za toto úsilí odměněna vítězstvím v tendru na výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín,“ uvedl předseda představenstva Doosan Škoda Power Youngki Lim.
„Společnost rovněž spustila strategické aktivity, jejichž cílem je optimalizace a zefektivnění výroby stávajících produktů. V neposlední řadě také byla zahájena příprava na rozšíření výrobních schopností pro možnost využití synergie při realizaci projektů s dalšími společnostmi v rámci skupiny Doosan,“ doplnil k výsledkům Youngki Lim.
|Afrika
|99 228
|566 461
|471%
|Asie
|1 040 781
|624 098
|-40%
|ČR
|736 696
|385 219
|-48%
|Evropa (mimo ČR)
|1 411 112
|1 569 857
|11%
|Severní Amerika
|196 332
|276 776
|41%
|Ostatní teritoria
|6 536
|14 682
|125%
|Jižní a centrální Amerika
|430 189
|147 223
|-66%
|Ostatní tržby
|11 274
|18 332
|63%
|Celkem
|3 932 148
|3 602 648
|-8%
Celkové tržby skupiny za první tři měsíce roku 2025 dosáhly 3,6 miliardy Kč, tj. byly o 8 % nižší než za stejné období roku 2024. Tento výsledek je důsledkem časového posunu v rozhodování o projektech, na které Doosan cílí. Meziroční srovnání z teritoriálního pohledu není podle firmy zcela vypovídající s ohledem na dlouhodobý charakter projektů s různou intenzitou generování výnosů v jednotlivých fázích. Nicméně je viditelný významný nárůst zejména v Africe a Severní Americe, díky projektům kontrahovaným v roce 2024. Naopak snížení objemu tržeb v ČR, Asii a Jižní Americe souvisí s dokončovanými projekty v těchto teritoriích.
Doosan Škoda Power je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW.
Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení, podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma v Indii. Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií. Firma zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců v České republice (převážně v Plzni) a přibližně 40 zaměstnanců v Indii. Doosan na začátku tohoto roku úspěšně vstoupila na Burzu cenných papírů Praha.