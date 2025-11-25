Hledat v komentářích

Detail - články
Alibaba překonala odhady tržeb, růst cloudové divize zrychluje

Alibaba překonala odhady tržeb, růst cloudové divize zrychluje

25.11.2025 12:05, aktualizováno: 25.11. 13:12
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Čínský technologický gigant Alibaba překonal ve druhém fiskálním čtvrtletí odhady díky zrychlenému růstu příjmů z cloud computingu. Tržby meziročně vzrostly o pět procent a dosáhly 247,8 miliardy čínských jüanů (34,8 mld. USD) oproti 242,65 miliardám juanů, zatímco odhad analytiků činil 245,2 mld. juanů.

Zisk na akcii byl sice horší, když činil 0,61 dolaru, zatímco trh čekal 0,81 dolaru, investory ale potěšil růst divize cloud computingu, jež souvisí s umělou inteligencí. Tržby zde meziročně vzrostly o 34 procent na 39,8 miliardy juanů oproti očekáváným 37,9 mld. juanů. Jedná se o výrazné zrychlení, neboť v předchozím čtvrtletí byl meziroční růst 26 procent, což zdůrazňuje obrovskou poptávku po výpočetní kapacitě během čínského boomu umělé inteligence.

Zisk před úroky, zdaněním a amortizací (EBITA) vzrostl v cloudové divizi o 35 procent na 3,6 miliardy juanů. Společnost vykázala ve třetím čtvrtletí 16% nárůst tržeb z čínského e-commerce, což naznačuje, že si vede dobře v trojstranném konkurenčním souboji s JD.com a Meituan. To však bylo za cenu nižší ziskovosti Alibaby. Projevují se tak nejen slevy, které musela poskytnout, ale také rostoucí náklady na vývoj AI. A rovněž náklady na prodej a marketing se ve čtvrtletí zdvojnásobily. Čistý zisk během období klesl na 20,99 miliardy jüanů.

Taobao, hlavní online tržiště Alibaby pro čínské uživatele, letos přilákalo více uživatelů díky integraci funkcí okamžitého doručení do své aplikace. Ale tvrdá konkurence v tomto segmentu podnikání jí snížila marže v celém odvětví.
 
„Pokles zisku z čínského e-commerce u Alibaby pravděpodobně vykompenzoval přínos z menších ztrát v mezinárodním e-commerce a vyšších příjmů z cloudu. Spolu s dalšími vyššími ztrátami, včetně logistické divize Cainiao, to pravděpodobně způsobí, že provozní zisk bude pod tlakem už druhé čtvrtletí po sobě,“ uvedla analytička Bloomberg Intelligence Catherine Lim.

Společnost také urychlila zavádění AI modelů, což vyvrcholilo v aktualizaci její vlajkové mobilní aplikace a změně brandu na Qwen, čímž usiluje o napodobení úspěchu ChatGPT od OpenAI, který je v Číně zakázaný. Během prvního týdne od svého znovuuvedení překročila 10 milionů stažení. Plánem firmy je vybudovat z Qwenu plnohodnotného AI agenta, který zvládne úkoly jako nakupování na Taobao.

„Alibaba plánuje hluboce integrovat klíčové služby životního stylu a produktivity — včetně digitálních map, rozvozu jídla, rezervace cest, kancelářských nástrojů, e-commerce, vzdělávání a zdravotního poradenství — přímo do aplikace Qwen,“ uvedla společnost v prohlášení.

Generální ředitel Alibaby Eddie Wu v září představil plány vybudovat kompletní technologický ekosystém pro vývoj umělé inteligence od pokročilých modelů až po infrastrukturu, včetně polovodičů, které jsou nutné pro jejich provoz. Čipová divize Alibaby T-Head mezitím zaznamenala pokrok v úsilí konkurovat Huawei.

Čínské AI firmy snášejí aktuální globální výprodej technologických akcií lépe, částečně proto, že jejich investiční plány jsou stále relativně skromné vůči jejich americkým protějškům. Přesto závazek Alibaby investovat 380 miliard jüanů během tří let ji odlišuje od většiny domácí konkurence. Tencent Holdings, který má odlišnou strategii, se v posledním čtvrtletí zavázal k přibližně 1,8 miliardám USD na kapitálové výdaje.

Akcie společnosti kótované na americké burze už výrazně posílily (+5,1 %) v pondělí právě po informaci o počtu stažení Qwen. Nyní po zveřejnění výsledků vykazují růst o 3 procenta v pre-marketu na newyorské burze. Od začátku roku jsou pak akcie v plusu už téměř o 90 procent.

akcie

 
 


