Walmart překonal odhady a zlepšil celoroční výhled

Americký maloobchodní gigant Walmart navýšil ve třetím fiskálním čtvrtletí tržby meziročně o 5,8 procenta na 179,5 miliardy dolarů, čímž zhruba o dvě miliardy překonal odhady analytiků. Největší síť supermarketů na světě vykázala také nepatrně lepší upravený zisk na akcii, který činil 0,62 dolaru, zatímco trh čekal číslo o dva centy nižší. Společnost navíc zlepšila celoroční výhled.
Za zlepšením hospodářských výsledků stojí podle Walmartu zejména růst internetových nákupů.
Společnost letos už podruhé zvýšila celoroční výhled. Růst tržeb očekává v rozmezí 4,8 až 5,1 procenta oproti předchozímu odhadu 3,75 až 4,75 procenta. Celoroční upravený EPS by se pak mohl pohybovat od 2,58 do 2,63 USD, což je rovněž mírné zvýšení oproti předchozímu rozmezí 2,52 až 2,62 USD.
Walmart zároveň oznámil, že plánuje přesunout své akcie z newyorské burzy NYSE, kde je firma kótovaná 55 let, na akciový trh Nasdaq , kde se obchodují zejména akcie technologických společností. Walmart to odůvodňuje růstem významu internetového prodeje a "silnou shodou mezi hodnotami Walmartu a Nasdaq", mezi které řadí mimo jiné technologicky pokrokový přístup a zaměření na inovace.
Společnost v říjnu oznámila partnerství s firmou OpenAI. Té má nabídnout nákupy prostřednictvím chatbota s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT.
