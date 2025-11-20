Blackwell na vrcholu, Rubin na obzoru. Nvidia táhne AI revoluci, varovný prst ale zvedají rostoucí zásoby

Jako by nestačilo, že celá AI doslova stojí na čipech od Nvidie. Její čísla za F3Q26 v této chvíli prakticky zachraňují v posledních dnech skomírající investiční narativ. Nejsme si jisti, jestli to bude stačit na rozptýlení obav z gigantických finančních závazků OpenAI, kolem kterých oprávněně panují jisté pochyby, neboť prozatím nejsou finančně podloženy, ale byznys Nvidie každopádně šlape nadmíru dobře.
F3Q26, stejně jako výhled pro F4Q26, stále neobsahují žádné tržby z Číny, přesto v obou případech překonaly tržní odhady. Po (očekávaném) zpomalení ve F2Q26 tržby tentokrát překvapivě zrychlily na +62 % yoy, +22 % qoq a až 57 mld. USD (kons. 55 mld. USD). Driverem je Blackwell, přičemž CEO Jensen Huang opět perlil, když se nechal slyšet, že cloudové GPU jednotky jsou aktuálně vyprodány, a jak trénink, tak inference rostou exponenciálně.
Pozitivní trend bude pokračovat i v závěru fiskálního roku, kdy společnost počítá s tržbami ve výši 65 mld. USD (kons. 63 mld. USD) a hrubou marží (non-GAAP) na úrovni 75 % (kons. 74,5 %). Ve F3Q26 dosáhla hrubá marže na 73,6 % (po 72,7 % ve F2Q26), tedy v souladu s výhledem i tržním konsenzem. Za postupným návratem hrubé marže směrem ke kýženým 75 % stojí především rostoucí efektivita při výrobě Blackwellu.
Konferenční hovor se dotkl i stěžejních témat, která jsme zmiňovali v úterý v Týdenním výhledu. K říjnové předpovědi o 500 mld. USD tržbách (FY26+FY27) údajně existuje další upside, přičemž připravovaný Rubin jede podle plánu a měl by se světu předvést v pololetí 2026 s následným náběhem masové výroby.
Je ovšem namístě trochu přibrzdit nadšení, neboť ani Nvidii úplně neobcházejí účetní hrátky, které zvedají varovný prst zejména nad skutečnou profitabilitou Big Techu. Několikrát jsme už upozorňovali, že největší investoři do AI budou čelit rostoucí amortizaci skrze prodlužování užitečného života hardwaru. Argument podpořila i , přičemž se opírá o fakt, že většina generace Ampere, jejíž dodávky začaly už před šesti lety, je prozatím stále takřka v plném provozu.
V této souvislosti ovšem vyvstávají určité pochyby plynoucí z prudkého mezikvartálního nárůstu zásob i pohledávek (v obou případech +5 mld. USD), navíc v prostředí rychle rostoucích tržeb. Z minulých polovodičových cyklů totiž víme, že zrovna zásoby (aktuálně za 20 mld. USD) jsou náchylné k nemalému přecenění směrem dolů (stačí vzpomenout na léto 2022). Rostoucí zásoby a pohledávky jsou navíc důvodem, proč dynamika provozního cash flow zaostává za tržbami a ziskem.
Byznys se samozřejmě opírá o Blackwell (2/3 prodejů představuje výkonnější verze GB300, zbylou 1/3 GB200) a od příštího roku o Rubin. Předchozí generace Hopper představuje už jenom cca 2 mld. USD tržeb. Výsledky tedy logicky táhne největší divize Data Center. Její tržby narostly meziročně o 66 % na 51 mld. USD (+25 % qoq). Gaming divize drží mety dobyté po cyklickém odrazu ode dna, nejspíš jí pomáhá i úspěch nové generace herní konzole Nintendo Switch 2. Tržby sice dále nezrychlují, ale meziročně jsou o 30 % výše.
Zbylé divize také rostou, ale na celkovém výsledku se podílejí jen malou měrou. V rámci Data Center divize rostou nejrychleji síťové prvky (NVLink, SpectrumX, Infiniband), jež zaknihovaly ve F3Q26 až +162% yoy nárůst na 8,2 mld. USD. Poptávku po síťových řešeních táhnou Meta, , a xAI. Za zmínku určitě stojí i fakt, že nadále vidí velikost cílového trhu do konce této dekády na 3-4 bil. USD. Pokud se vedení nemýlí, nejsme ještě ani za polovinou cyklu.