Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Blackwell na vrcholu, Rubin na obzoru. Nvidia táhne AI revoluci, varovný prst ale zvedají rostoucí zásoby

Blackwell na vrcholu, Rubin na obzoru. Nvidia táhne AI revoluci, varovný prst ale zvedají rostoucí zásoby

20.11.2025 14:23
Autor: Branislav Soták, Patria Finance

Jako by nestačilo, že celá AI doslova stojí na čipech od Nvidie. Její čísla za F3Q26 v této chvíli prakticky zachraňují v posledních dnech skomírající investiční narativ. Nejsme si jisti, jestli to bude stačit na rozptýlení obav z gigantických finančních závazků OpenAI, kolem kterých oprávněně panují jisté pochyby, neboť prozatím nejsou finančně podloženy, ale byznys Nvidie každopádně šlape nadmíru dobře.

F3Q26, stejně jako výhled pro F4Q26, stále neobsahují žádné tržby z Číny, přesto v obou případech překonaly tržní odhady. Po (očekávaném) zpomalení ve F2Q26 tržby tentokrát překvapivě zrychlily na +62 % yoy, +22 % qoq a až 57 mld. USD (kons. 55 mld. USD). Driverem je Blackwell, přičemž CEO Jensen Huang opět perlil, když se nechal slyšet, že cloudové GPU jednotky jsou aktuálně vyprodány, a jak trénink, tak inference rostou exponenciálně.

Pozitivní trend bude pokračovat i v závěru fiskálního roku, kdy společnost počítá s tržbami ve výši 65 mld. USD (kons. 63 mld. USD) a hrubou marží (non-GAAP) na úrovni 75 % (kons. 74,5 %). Ve F3Q26 dosáhla hrubá marže na 73,6 % (po 72,7 % ve F2Q26), tedy v souladu s výhledem i tržním konsenzem. Za postupným návratem hrubé marže směrem ke kýženým 75 % stojí především rostoucí efektivita při výrobě Blackwellu.

Konferenční hovor se dotkl i stěžejních témat, která jsme zmiňovali v úterý v Týdenním výhledu. K říjnové předpovědi o 500 mld. USD tržbách (FY26+FY27) údajně existuje další upside, přičemž připravovaný Rubin jede podle plánu a měl by se světu předvést v pololetí 2026 s následným náběhem masové výroby.

Je ovšem namístě trochu přibrzdit nadšení, neboť ani Nvidii úplně neobcházejí účetní hrátky, které zvedají varovný prst zejména nad skutečnou profitabilitou Big Techu. Několikrát jsme už upozorňovali, že největší investoři do AI budou čelit rostoucí amortizaci skrze prodlužování užitečného života hardwaru. Argument podpořila i Nvidia, přičemž se opírá o fakt, že většina generace Ampere, jejíž dodávky začaly už před šesti lety, je prozatím stále takřka v plném provozu.

V této souvislosti ovšem vyvstávají určité pochyby plynoucí z prudkého mezikvartálního nárůstu zásob i pohledávek (v obou případech +5 mld. USD), navíc v prostředí rychle rostoucích tržeb. Z minulých polovodičových cyklů totiž víme, že zrovna zásoby (aktuálně za 20 mld. USD) jsou náchylné k nemalému přecenění směrem dolů (stačí vzpomenout na léto 2022). Rostoucí zásoby a pohledávky jsou navíc důvodem, proč dynamika provozního cash flow zaostává za tržbami a ziskem.

Byznys se samozřejmě opírá o Blackwell (2/3 prodejů představuje výkonnější verze GB300, zbylou 1/3 GB200) a od příštího roku o Rubin. Předchozí generace Hopper představuje už jenom cca 2 mld. USD tržeb. Výsledky tedy logicky táhne největší divize Data Center. Její tržby narostly meziročně o 66 % na 51 mld. USD (+25 % qoq). Gaming divize drží mety dobyté po cyklickém odrazu ode dna, nejspíš jí pomáhá i úspěch nové generace herní konzole Nintendo Switch 2. Tržby sice dále nezrychlují, ale meziročně jsou o 30 % výše.

Zbylé divize také rostou, ale na celkovém výsledku se podílejí jen malou měrou. V rámci Data Center divize rostou nejrychleji síťové prvky (NVLink, SpectrumX, Infiniband), jež zaknihovaly ve F3Q26 až +162% yoy nárůst na 8,2 mld. USD. Poptávku po síťových řešeních táhnou Meta, Microsoft, Oracle a xAI. Za zmínku určitě stojí i fakt, že Nvidia nadále vidí velikost cílového trhu do konce této dekády na 3-4 bil. USD. Pokud se vedení nemýlí, nejsme ještě ani za polovinou cyklu.

 

Čtěte více:

Může financování mohutných investic do AI přinést problémy?
19.11.2025 15:02
Může financování mohutných investic do AI přinést problémy?
Může financování investic do umělé inteligence vést k finančním problé...
Uklidnění pro trhy? Nvidia doručila a hlásí, že cloudové grafické procesory jsou vyprodané
19.11.2025 22:40
Uklidnění pro trhy? Nvidia doručila a hlásí, že cloudové grafické procesory jsou vyprodané
Nvidia, jak už bývá jejím zvykem, opět nezklamala a svými hospodářským...
Šéf Nvidie Huang spekulace o AI bublině odmítá. Vytasil tři argumenty
20.11.2025 10:39
Šéf Nvidie Huang spekulace o AI bublině odmítá. Vytasil tři argumenty
Před velmi očekávanými výsledky Nvidie investoři už delší dobu bloumal...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět