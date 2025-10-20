Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací

Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací

20.10.2025 11:44, aktualizováno: 20.10. 13:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Amazon Web Services (AWS), světový lídr na trhu cloudových služeb, postihl v pondělí ráno na několik hodin velký výpadek, který vyřadil z provozu řadu velkých webových stránek a aplikací. Mezi nimi byly weby aerolinek, kryptoměnové burzy či online hry běžící na cloudu.

Služba v noci z neděle na pondělí amerického času (kolem 2:00 ET) uvedla, že se jedná o "provozní problém" související s regionální bránou na východním pobřeží USA, jenž ovlivňuje "více služeb", a že "pracuje na několika paralelních cestách k urychlení obnovy".

Později AWS naznačila, že se situace lepší a kolem 6:00 amerického východního času (ET) pak informovala, že "nadále sledujeme obnovu ve většině dotčených služeb AWS. Můžeme potvrdit, že globální služby a funkce, které se spoléhají na US-EAST-1, se také zotavily. Pokračujeme v práci na úplném vyřešení a budeme poskytovat aktualizace".

Webová stránka Downdetector uvedla, že na základě zpráv uživatelů problémy evidovaly weby jako Amazon, Canva, Disney+, Lyft, aplikace McDonald's, New York Times, Reddit, Ring, Robinhood, Snapchat, T-Mobile, United Airlines, Venmo a Verizon.

Uživatelé na sociálních sítích si pak stěžovali na narušení u cloudových her, včetně Robloxu a Fortnite. A problémy hlásily také kryptoměnové burzy Coinbase a Robinhood, na jejichž platformách řada uživatelů nemá kvůli výpadku přístup ke službě, napsal server CNBC.

Provozovatel nástrojů pro grafický design Canva uvedl, že "zaznamenává výrazně zvýšenou chybovost, která má dopad na funkčnost Canvy. S naším základním poskytovatelem cloudu je velký problém".

AWS je celosvětově nejoblíbenějším poskytovatelem cloudu a tvoří základ velké části internetu. Představuje asi třetinu cloudového trhu, což znamená, že jakýkoliv výpadek má velký dominový efekt, informovala agentura Bloomberg.

K poslednímu masivnímu datovému výpadku došlo v červenci 2024 kvůli nevydařené aktualizaci softwaru, která vyřadila tisíce systémů Windows a ochromila leteckou dopravu a další průmyslová odvětví po celém světě.


Čtěte více:

Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
20.10.2025 6:09
Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
OpenAI je podle Yahoo Finance nyní největší neobchodovanou společností...
Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
20.10.2025 10:05
Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,8 procenta...
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
20.10.2025 10:13
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
Investice do firem vyvíjejících umělou inteligenci dosáhly bilionu do...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.10.2025
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur
10:13Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
10:05Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
8:48Výkup ČEZ jako strategická priorita, snížený rating Francie a prodej kosmetiky Keringu do L'Orealu  
8:44Rozbřesk: O zalezlých švábech, výpadcích amerických dat a nižším ratingu Francie
6:09Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
19.10.2025
15:36Růst poptávky po energiích v čele s datacentry zajistí, že fosilní paliva budou ještě dlouho dominovat, předpovídá McKinsey
8:57Víkendář: AI, technofeudalismus a už ne tak dobrá rada pro studium
18.10.2025
14:51Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy
8:52Víkendář: Pokaždé si lidé říkali, že pracovní místa budou zničena novými technologiemi…
17.10.2025
22:02Wall Street rostla poté, co Trump mírnil svůj postoj vůči Číně  
17:36Ztráta zodpovědnosti je na dluhopisech vidět. Jak je na tom Čína?
16:33Státní dluh na novém rekordu, vzrostl na 3,518 bilionu Kč
16:00VIG kupuje německou pojišťovnu Nürnberger za 1,38 miliardy eur
15:20Ozempic za 150 dolarů místo tisíce? Trumpova slova rozkolísala farmaceutický trh

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět