Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací

Web Services (AWS), světový lídr na trhu cloudových služeb, postihl v pondělí ráno na několik hodin velký výpadek, který vyřadil z provozu řadu velkých webových stránek a aplikací. Mezi nimi byly weby aerolinek, kryptoměnové burzy či online hry běžící na cloudu.
Služba v noci z neděle na pondělí amerického času (kolem 2:00 ET) uvedla, že se jedná o "provozní problém" související s regionální bránou na východním pobřeží USA, jenž ovlivňuje "více služeb", a že "pracuje na několika paralelních cestách k urychlení obnovy".
Později AWS naznačila, že se situace lepší a kolem 6:00 amerického východního času (ET) pak informovala, že "nadále sledujeme obnovu ve většině dotčených služeb AWS. Můžeme potvrdit, že globální služby a funkce, které se spoléhají na US-EAST-1, se také zotavily. Pokračujeme v práci na úplném vyřešení a budeme poskytovat aktualizace".
Webová stránka Downdetector uvedla, že na základě zpráv uživatelů problémy evidovaly weby jako , Canva, Disney+, Lyft, aplikace , , Reddit, Ring, Robinhood, Snapchat, T-Mobile, United Airlines, Venmo a .
Uživatelé na sociálních sítích si pak stěžovali na narušení u cloudových her, včetně Robloxu a Fortnite. A problémy hlásily také kryptoměnové burzy Coinbase a Robinhood, na jejichž platformách řada uživatelů nemá kvůli výpadku přístup ke službě, napsal server CNBC.
Provozovatel nástrojů pro grafický design Canva uvedl, že "zaznamenává výrazně zvýšenou chybovost, která má dopad na funkčnost Canvy. S naším základním poskytovatelem cloudu je velký problém".
AWS je celosvětově nejoblíbenějším poskytovatelem cloudu a tvoří základ velké části internetu. Představuje asi třetinu cloudového trhu, což znamená, že jakýkoliv výpadek má velký dominový efekt, informovala agentura Bloomberg.
K poslednímu masivnímu datovému výpadku došlo v červenci 2024 kvůli nevydařené aktualizaci softwaru, která vyřadila tisíce systémů Windows a ochromila leteckou dopravu a další průmyslová odvětví po celém světě.