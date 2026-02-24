Hledat v komentářích

Detail - články
Meta podepsala miliardový kontrakt s AMD. Získá technologie, vliv i možnost stát se velkým akcionářem

Meta podepsala miliardový kontrakt s AMD. Získá technologie, vliv i možnost stát se velkým akcionářem

24.02.2026 14:06
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices uzavřel s Meta Platforms dohodu, která během pěti let zajistí odběr AI čipů a datacentrových technologií až za 60 miliard dolarů. Součástí je i možnost, aby Meta získala až desetiprocentní podíl v AMD prostřednictvím warrantů vázaných na výkon projektu a cenu akcií.

Meta Platforms nasadí zařízení pro datová centra o výkonu 6 gigawattů založená na procesorech od společnosti Advanced Micro Devices, informuje Bloomberg. V rámci této dohody bude v průběhu pěti let nakupovat čipy a počítače od AMD určené pro provozování modelů umělé inteligence počínaje druhou polovinou roku 2026. Série transakcí bude mít hodnotu „dvouciferných miliard“ dolarů za gigawatt, uvedla generální ředitelka AMD Lisa Su. V rámci dohody obdrží Meta warranty na nákup 160 milionů akcií AMD v několika etapách, uvedly obě společnosti. Akcie budou nabyty, jakmile projekt a cena akcií AMD dosáhnou předem stanovených milníků, čímž se Meta stane významným akcionářem tohoto výrobce čipů.

Akcie společnosti AMD vzrostly v raném obchodování před otevřením trhů v New Yorku až o 15 %. Akcie společnosti Meta vzrostly o 0,6 %.

„Meta uzavřela s AMD zásadní víceletou spolupráci na dodávky až šesti gigawattů výpočetních čipů pro umělou inteligenci – přesně ten typ strategické spolupráce, na kterou jsme u AMD dlouhodobě čekali jako na potvrzení celé investiční teze,“ komentuje analytik Patria Finance Jakub Blaha.“ Podobná dohoda totiž byla již ohlášena na podzim loňského roku s OpenAI, avšak působí daleko nejistěji, jelikož OpenAI je stále ještě neprofitabilní AI startup pálicí nepředstavitelné množství hotovosti. Meta už ale vypadá na daleko spolehlivějšího odběratele,“ dodává.

Dohoda je nejnovějším krokem v rámci gigantických výdajů společnosti Meta, vlastníka Facebooku a Instagramu. Generální ředitel Mark Zuckerberg přidělil umělé inteligenci nejvyšší prioritu a zavázal se vynaložit stovky miliard dolarů na výpočetní kapacitu. Minulý měsíc oznámil novou iniciativu s názvem Meta Compute, která se zaměřuje na budování „desítek gigawattů v tomto desetiletí a stovek gigawattů nebo více v průběhu času“, aby si zajistil strategickou výhodu oproti konkurenci. Pro představu jeden gigawatt představuje výkon přibližně jednoho jaderného reaktoru, což je dost elektřiny k napájení zhruba 700 000 domácností.

Metě přinese dohoda s AMD komponenty, které budou přizpůsobeny přímo jejím potřebám. Bude také moci ovlivnit, jak budou tyto polovodiče v budoucnu navrhovány. „Naše ambice jsou poměrně vysoké,“ řekl Santosh Janardhan, vedoucí globální infrastruktury společnosti Meta, který dohlíží na datová centra společnosti a jejich technickou architekturu.

„První nasazení, plánované na druhou polovinu roku 2026, bude stavět na speciálně upravených grafických čipech řady MI450 a nové generaci procesorů EPYC,“ uvádí Blaha. „Společný vývoj architektury i softwaru ukazuje, že AMD už není pouze alternativou na trhu, ale stává se stabilním technologickým pilířem jednoho z největších provozovatelů datových center na světě.“

Meta plánuje pokračovat i ve vlastních interních snahách o zakázkové čipy pro AI a také bude nadále nakupovat čipy od společnosti Nvidia, které budou použity k podpoře různých pracovních zátěží. „V rozsahu, o kterém mluvíme, je tu místo pro všechny tři,“ řekl Janardhan v rozhovoru s novináři.

Janardhan, který nyní přímo podléhá Zuckerbergovi, dodal, že společnost se zatím nerozhodla, které z jejích datových center bude používat nové čipy dodané prostřednictvím tohoto rozšířeného partnerství s AMD. Očekává se, že tyto procesory pomohou s fází, kdy jsou trénované modely uváděny do provozu.

Su z AMD uvedla, že Meta, která již pomohla ovlivnit design čipů AMD, dostane vlastní verze svého nadcházejícího akcelerátoru MI450 a následných produktů. Tato schopnost přesněji definovat, co potřebuje, byla jedním z důvodů pro dohodu s AMD, řekl Janardhan.

„Chceme jít ve velkém a zrychlovat,“ řekla Su z AMD. „S Metou jsme byli na velmi dobré cestě, ale toto ve skutečnosti posouvá náš vztah na další úroveň.“ Meta je již druhým největším zákazníkem AMD a nyní bude pro růst tohoto výrobce čipů čím dál důležitější.

AMD loni vykázala tržby ve výši 34,6 miliardy dolarů a podle odhadů Wall Street je na cestě k letošnímu růstu o 34 %. Navýšení i o 10 miliard dolarů dodatečných tržeb by urychlilo její úsilí o získání lepší pozice oproti Nvidii.

I přes růst jsou ale investoři do AMD v posledních týdnech skeptičtější k jejím vyhlídkám. Obávají se, že společnosti v oblasti umělé inteligence nebudou schopny expandovat tak rychle, aby ospravedlnily svá ocenění. Poté, co akcie AMD vzrostly v roce 2025 o 77 %, letos klesly o 8,2 %.

Spojení s Metou předpokládá, že akcie AMD jsou teprve na začátku delšího růstu. „Finanční struktura dohody navíc potvrzuje dlouhodobý závazek obou stran,“ dodává Blaha. „Součástí je i opční program navázaný na postupné plnění dodávek až do celkového objemu šesti gigawattů, což podtrhuje důvěru v budoucí růst a výkon celého projektu. Uplatnění výkonové opce je dále navázáno i na dosažení určitých cen akcií AMD, tudíž v zájmu CEO Mety, Marka Zuckerberga, bude, aby akcie AMD výrazně rostly.“ Některé z warrantů společnosti Meta by byly nabyty, pouze za předpokladu, že cena akcií dosáhne 600 dolarů. Akcie přitom v pondělí uzavřely na ceně 196,60 dolarů.

Společnost AMD již v loňském roce uzavřela podobnou dohodu s firmou OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci.

 

