Walmart díky online prodeji zvýšil tržby, zveřejnil ale opatrný výhled

Americký maloobchodní řetězec Walmart zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí tržby meziročně o 5,6 procenta na 190,66 miliardy dolarů (3,9 bilionu Kč). Přispěl k tomu zejména online prodej, který se zvýšil o 27 procent. Firemní výhled celoročního zisku ale kvůli nepředvídatelnému stavu obchodu a podmínek na trhu práce zklamal očekávání.
Walmart je známý svými nízkými cenami. Teď se mu ale daří oslovovat i bohatší domácnosti nabídkou rychlejších doručovacích služeb a rostoucím výběrem zboží na internetu, které zahrnuje vše od použitých tašek až po kytary Fender, píše agentura Bloomberg.
Společnost očekává, že upravený zisk na akcii v tomto fiskálním roce dosáhne 2,75 až 2,85 USD. Analytici v průměru odhadovali, že zisk vzroste na 2,97 USD na akcii.
Příznivé hospodářské výsledky nedávno zvýšily tržní kapitalizaci firmy nad bilion dolarů. Společnost, která je největším maloobchodním řetězcem na světě, se ale potýká s tvrdou konkurencí, nerovnoměrnou spotřebitelskou náladou a se slabým trhem práce.
Walmart je kvůli své velikosti a širokému dosahu často vnímán jako barometr širší spotřebitelské poptávky a celkového stavu ekonomiky. Podle Bloombergu obvykle na začátku roku zveřejní konzervativní výhled a pak ve čtvrtletích čísla zvyšuje.