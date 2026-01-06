Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?

Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?

06.01.2026 6:06
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

České měně se loni mimořádně dařilo. Vůči euru přidala téměř čtyři procenta a proti dolaru dokonce kolem 15 %. Navzdory volatilním globálním trhům a politickým otřesům tak hrála roli nečekaně stabilního aktiva.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Stabilní sazby a silná koruna dokončí proces dezinflace, myslí si Seidler
30.10.2025 14:41
Stabilní sazby a silná koruna dokončí proces dezinflace, myslí si Seidler
Čeští centrální bankéři mohou po delší dobu upustit od změn úrokových...
Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
30.12.2025 13:08
Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
Česká ekonomika letos překvapila růstem přes 2,5 % taženým spotřebou d...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.01.2026
6:06Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?  
05.01.2026
22:01Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují  
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  
14:25Americké ropné společnosti rostou po plánu USA převzít kontrolu nad Venezuelou
14:22Foxconn díky umělé inteligenci zvýšil ve čtvrtletí výnosy na rekord
12:17Americké energetické firmy táhne vzhůru Venezuela, evropské akcie jsou zatím opatrné  
12:01Trhy sledují vývoj kolem Venezuely: Dolar i zlato posiluje, ropa pod tlakem  
11:41RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:30Investiční fórum: Kam v roce 2026 úspěšně investovat? Experti nabídnou své tipy 7. ledna
10:29Akcie evropských zbrojařů letí vzhůru
9:27Rozbřesk: Česká koruna i z počátku roku 2026 bude sledovat primárně náladu na globálních trzích
9:03Investiční výhled 2026: Shrnutí  
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:49Venezuela vyzývá USA ke spolupráci. Zlato roste, ropa kolísá a futures jsou v zeleném  
6:06Wedbush: Enormní budoucí poptávka po datových centrech, u akcií selektivnější výběr
04.01.2026
16:03Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu
6:18Víkendář: Pokud se elektromobily budou vyrábět v Číně a dovážet do Evropy, veškeré inovace budou probíhat v Číně
03.01.2026
16:14Skutečně odolný systém se ubrání i tomu, co nedokážeme předvídat

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět