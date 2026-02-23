Hledat v komentářích

Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů

23.02.2026 10:07
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nově oznámená globální cla ve výši 15 procent, která prezident Donald Trump po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA představil, znovu rozvířila nejistotu kolem americké obchodní politiky.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
20.02.2026 16:11
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
Rozsáhlá globální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou nezáko...
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
23.02.2026 9:01
Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
Podstatný nárůst nejistoty v obchodní politice je zpět. Nejvyšší soud ...


Aktuální komentáře
23.02.2026
16:10Jižní Korea byla nejvýkonnějším trhem loňska. Je silný růst indexu Kospi začátkem dlouhodobého trendu?
15:57Ceny všech typů nemovitostí loni zrychlily růst a vytvořily nová maxima
14:08Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie  
12:30Magnificent Seven letos pod tlakem: růst capexu na AI nahlodává free cash flow a víru investorů
11:24Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly
11:03PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
10:07Globální 15% clo zvyšuje nejistotu. Dolar oslabuje, americké futures míří dolů  
9:01Rozbřesk: Obchodní chaos nekončí. Nejvyšší soud zrušil Trumpova reciproční cla
8:47Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo  
6:07Průzkum: Evropské akcie už svého vrcholu dosáhly, valuace jsou nejvyšší za 5 let  
22.02.2026
10:01Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
21.02.2026
10:02Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
20.02.2026
22:02Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném  
18:17MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
17:22Investice do AI, klesající odkupy a kolik by to vlastně mělo vynášet?
16:11Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
15:57Pětice evropských velmocí vyvine levné protivzdušné systémy inspirované Ukrajinou
15:30Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů  
15:07Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
13:02Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru

