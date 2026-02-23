Další hořká pilulka pro Novo Nordisk. Nový lék si vede hůře než konkurent od Eli Lilly

Aktualizováno
Akcie Novo Nordisku dnes výrazně oslabují. Dopoledne ztrácely kolem 11 procent, později pokles zrychlil až na 15 procent. Děje se tak poté, co klinická studie nového injekčního léku na hubnutí CagriSema odhalila nižší úbytek váhy než u konkurenčního Zepboundu od , jejíž akcie v premarketu naopak rostou až o čtyři procenta.
Pacienti léčení standardní dávkou CagriSemy zhubli po 84 týdnech v průměru 20,2 procenta, zatímco u tirzepatidu (Zepbound) společnosti to bylo 23,6 procenta. CagriSema tak nenaplnila cíl být v úbytku váhy lepší, přiznal Novo Nordisk ve své zprávě. Firma dodala, že zkoumá možnosti dalších studií k testování CagriSemy, včetně kombinace s vyššími dávkami.
CagriSema je přitom považována za klíčovou součást strategie Novo Nordisku udržet si na trhu s léky na hubnutí konkurenceschopnost. Na trhu se totiž objevují účinnější léky, a navíc se blíží vypršení patentů u hlavních léků společnosti – Wegovy a Ozempic.
Injekce CagriSemy kombinuje hlavní složku Wegovy a Ozempicu — semaglutid — s látkou, která napodobuje další střevní hormon zvaný amylin.
Přímé srovnání s tirzepatidem (prodávaným jako Zepbound) začalo ještě před dnešním zklamáním, a to v době kdy Novo očekávalo, že CagriSema dokáže Zepbound překonat, napsal analytik Colin White. Základní předpoklad podle něj byl, že tento nový lék nebude horší než Zepbound.
Akcie Novo se letos hluboce propadly už začátkem února. To společnost snížila svůj výhled tržeb, které mají letos klesnout o pět a 13 %, a to zejména kvůli nižším cenám léků v USA a ztrátě exkluzivity pro Wegovy a Ozempic na některých trzích. Od začátku roku jsou tak akcie, včetně dnešního propadu, v minusu zhruba o 20 procent.