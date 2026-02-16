Hledat v komentářích

Detail - články
Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky

Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky

16.02.2026 5:58
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Navzdory dalšímu zvyšování investic do AI infrastruktury ze strany velkých technologických firem zůstává cena akcií Nvidie v posledních měsících prakticky beze změny. Investoři po prudkém růstu v předchozích letech zůstávají opatrní kvůli obavám, zda budoucí příjmy z AI dokážou držet krok s rekordními kapitálovými výdaji hyperscalerů. Slábnoucí dynamika tržeb, cykličnost polovodičového sektoru a vyčkávání na výsledkovou zprávu koncem února drží titul v konsolidaci, přestože výhled poptávky po AI čipech zůstává klíčovým tématem technologických trhů.

Velké technologické společnosti nadále zvyšují své plány výdajů na infrastrukturu umělé inteligence, ale akcie společnosti Nvidia, jednoho z největších příjemců této záplavy hotovosti, již měsíce stagnují. Akcie od začátku čtvrtého čtvrtletí vzrostly o méně než 1 %, přestože koncem října dosáhly rekordního maxima. A za celý rok 2025 akcie vyskočila o 40 %, a to po dvou po sobě jdoucích letech s dokonce trojciferným procentuálním růstem zisků.

nvidia

Ani rostoucí kapitálové výdaje společností Meta Platforms, Alphabet, Microsoft a Amazon.com, jejichž výše se v roce 2026 odhaduje na více než 600 miliard dolarů, nestačily ke smysluplnému posílení akcií v době, kdy se investoři obávají o návratnost těchto investic, uvádí Bloomberg.

„Možná rostou obavy, že příjmy z umělé inteligence nakonec jednoduše nebudou držet krok s oznámenými kapitálovými výdaji,“ řekla JoAnne Feeneyová ze společnosti Advisors Capital Management a dodala, že vyšší výdaje nyní zvyšují pravděpodobnost, že se trh dosáhne rychleji nasytí a bude stagnovat.

Cyklická povaha čipového průmyslu je zakotvena v ocenění Nvidie, které se snížilo, protože se očekává zpomalení růstu tržeb v nadcházejících letech. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg se očekává, že tržby v aktuálním kalendářním roce vzrostou o 58 % a v roce 2027 o 28 %. Akcie Nvidie se obchodují za zhruba 24násobek odhadovaného zisku, což je zhruba v souladu s indexem Nasdaq 100 a mírně nad rámec indexu S&P 500. Přestože je tento poměr ceny k zisku (P/E) hluboko pod pětiletým průměrem akcií, který činí 38násobek, investoři jej nepovažují za diskont.

Ocenění poskytovatelů infrastruktury, jako je Nvidia, pravděpodobně klesne s tím, jak se zpomaluje růst kapitálových výdajů, uvádějí stratégové UBS v čele s Ulrike Hoffmann-Burchardi. „Růst kapitálových výdajů se pravděpodobně z těchto úrovní zmírní, což by mohlo zlepšit obrázek těch firem, které investují ve velkém, ale pro některé společnosti dodávající pro AI je to potenciálně negativní faktor,“ napsali v komentáři z 10. února.

Dalším katalyzátorem pro akcie Nvidie je její nadcházející zpráva o hospodaření, která má být zveřejněna 25. února po uzavření trhů. Investoři se zaměří na výhled Nvidie a poptávku po čipech, které v posledních letech tvořily velkou část výdajů na hyperscalery.

„V podstatě jde jen o ocenění a o to, jak bohatá společnost už je,“ řekla Shelby McFaddin, investiční analytička společnosti Motley Fool Asset Management. Investoři chtějí „chvilku počkat a zjistit, co k tomu řekne Nvidia, než ji odměníme.“

Odhady analytiků z Wall Street ohledně tržeb a zisků společnosti Nvidia v roce 2026 se od doby, kdy technologičtí giganti odhalili své gigantické výdajové plány, téměř nezměnily. I analytici tak pravděpodobně čekají na vyjádření Nvidie, než provedou změny ve svých modelech.

Po velkém nárůstu akcií, jaký zažila Nvidia, je přirozené, že nastane období konsolidace, ale sentiment se může rychle změnit, podotkl Jim Thorne, hlavní tržní stratég společnosti Wellington-Altus. „Je to psychologie,“ řekl Thorne. „Najednou tomu příběhu všichni uvěří a akcie šíleně stoupnou.“


