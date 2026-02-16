Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky

Navzdory dalšímu zvyšování investic do AI infrastruktury ze strany velkých technologických firem zůstává cena akcií Nvidie v posledních měsících prakticky beze změny. Investoři po prudkém růstu v předchozích letech zůstávají opatrní kvůli obavám, zda budoucí příjmy z AI dokážou držet krok s rekordními kapitálovými výdaji hyperscalerů. Slábnoucí dynamika tržeb, cykličnost polovodičového sektoru a vyčkávání na výsledkovou zprávu koncem února drží titul v konsolidaci, přestože výhled poptávky po AI čipech zůstává klíčovým tématem technologických trhů.
Velké technologické společnosti nadále zvyšují své plány výdajů na infrastrukturu umělé inteligence, ale akcie společnosti , jednoho z největších příjemců této záplavy hotovosti, již měsíce stagnují. Akcie od začátku čtvrtého čtvrtletí vzrostly o méně než 1 %, přestože koncem října dosáhly rekordního maxima. A za celý rok 2025 akcie vyskočila o 40 %, a to po dvou po sobě jdoucích letech s dokonce trojciferným procentuálním růstem zisků.
Ani rostoucí kapitálové výdaje společností Meta Platforms, Alphabet, a .com, jejichž výše se v roce 2026 odhaduje na více než 600 miliard dolarů, nestačily ke smysluplnému posílení akcií v době, kdy se investoři obávají o návratnost těchto investic, uvádí Bloomberg.
„Možná rostou obavy, že příjmy z umělé inteligence nakonec jednoduše nebudou držet krok s oznámenými kapitálovými výdaji,“ řekla JoAnne Feeneyová ze společnosti Advisors Capital Management a dodala, že vyšší výdaje nyní zvyšují pravděpodobnost, že se trh dosáhne rychleji nasytí a bude stagnovat.
Cyklická povaha čipového průmyslu je zakotvena v ocenění Nvidie, které se snížilo, protože se očekává zpomalení růstu tržeb v nadcházejících letech. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg se očekává, že tržby v aktuálním kalendářním roce vzrostou o 58 % a v roce 2027 o 28 %. Akcie Nvidie se obchodují za zhruba 24násobek odhadovaného zisku, což je zhruba v souladu s indexem Nasdaq 100 a mírně nad rámec indexu S&P 500. Přestože je tento poměr ceny k zisku (P/E) hluboko pod pětiletým průměrem akcií, který činí 38násobek, investoři jej nepovažují za diskont.
Ocenění poskytovatelů infrastruktury, jako je , pravděpodobně klesne s tím, jak se zpomaluje růst kapitálových výdajů, uvádějí stratégové v čele s Ulrike Hoffmann-Burchardi. „Růst kapitálových výdajů se pravděpodobně z těchto úrovní zmírní, což by mohlo zlepšit obrázek těch firem, které investují ve velkém, ale pro některé společnosti dodávající pro AI je to potenciálně negativní faktor,“ napsali v komentáři z 10. února.
Dalším katalyzátorem pro akcie Nvidie je její nadcházející zpráva o hospodaření, která má být zveřejněna 25. února po uzavření trhů. Investoři se zaměří na výhled Nvidie a poptávku po čipech, které v posledních letech tvořily velkou část výdajů na hyperscalery.
„V podstatě jde jen o ocenění a o to, jak bohatá společnost už je,“ řekla Shelby McFaddin, investiční analytička společnosti Motley Fool Asset Management. Investoři chtějí „chvilku počkat a zjistit, co k tomu řekne , než ji odměníme.“
Odhady analytiků z Wall Street ohledně tržeb a zisků společnosti v roce 2026 se od doby, kdy technologičtí giganti odhalili své gigantické výdajové plány, téměř nezměnily. I analytici tak pravděpodobně čekají na vyjádření Nvidie, než provedou změny ve svých modelech.
Po velkém nárůstu akcií, jaký zažila , je přirozené, že nastane období konsolidace, ale sentiment se může rychle změnit, podotkl Jim Thorne, hlavní tržní stratég společnosti Wellington-Altus. „Je to psychologie,“ řekl Thorne. „Najednou tomu příběhu všichni uvěří a akcie šíleně stoupnou.“