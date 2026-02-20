Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla

Rozsáhlá globální cla amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou nezákonná, rozhodl v pátek odpoledne Nejvyšší soud USA. Tarify zrušil s odůvodněním, že prezident překročil svou pravomoc, když se odvolal na federální zákon o mimořádných pravomocích k zavedení „recipročních“ cel namířených na většinu světa a také cílených dovozních daní, které podle administrativy řeší problém obchodování s fentanylem.
Soud tímto rozhodnutím uštědřil Trumpovi největší právní porážku od jeho návratu do Bílého domu, píše agentura Bloomberg. Rozhodnutí padlo v poměru 6 ku 3 – tedy i část konzervativních soudců hlasovala proti Trumpovi.
Soudci se nezabývali rozsahem, v jakém mají dovozci nárok na refundace neoprávněně vybraných cel, přičemž vyřešení těchto otázek ponechali na nižším soudu. Potenciální vrácení daně by mohlo dosáhnout až 170 miliard dolarů, což je více než polovina příjmů, které Trumpova cla přinesla.
Jeden ze soudců Brett Kavanaugh, který s verdiktem nesouhlasil, uvedl, že proces vrácení daně bude „pravděpodobně chaos“. Dalšími dvěma soudci, kteří byli na straně nesouhlasu, jsou Clarence Thomas a Samuel Alito, informuje Bloomberg.
Bílý dům už dříve uvedl, že pokud u soudu neuspěje, tak cla rychle nahradí jinými právními nástroji, ačkoliv záložní možnosti bývají buď těžkopádnější, nebo omezenější než široké pravomoci, které Trump uplatnil v rámci zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích.
Překvapivý verdikt
"Finanční trhy s možností nelegálnosti klíčové části Trumpových cel velmi reálně kalkulovaly a v průběhu posledních měsíců mu přisuzovaly i nadpoloviční pravděpodobnost. Přesto rozhodnutí Nejvyššího soudu samozřejmě překvapilo. Čekalo se jen zčásti a načasování zprávy bylo velkou neznámou," říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk s tím, že hlavními důsledky budou posílení nejistoty pro byznys a vyšší tlak na rozpočet.
Cla sice podle Vlka může Trumpova administrativa velmi rychle (možná i během víkendu) zavést podle jiného zákona, otázkou ovšem zůstává, zda podoba cel zůstane stejná, nebo dojde k nějaké proměně, což je hlavní zdroj nejistoty.
"Zároveň se dá čekat, že firmy spustí novou vlnu žalob na vrácení nelegálně vybraných cel, což zvedá rizika pro už tak silně deficitní rozpočet. Zprávu proto hodnotím jako negativní pro americké dluhopisy, zatímco u akcií materiální přínos tak jasný není. Jejich prvotní pozitivní reakce však dává smysl v tom, že soud dal americkému prezidentovi určité omezení, které mu do budoucna může svazovat ruce v nátlaku na obchodní partnery a narušování mezinárodního obchodu," dodává.