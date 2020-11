120 kritických dní pro trh s ropou a ohrožené ropné dividendy

Současný pokles cen ropy je ze 100 % dán slabostí poptávky a pandemickým vývojem. Ropný trh se bude muset dostat přes kritické období, následujících 100 – 120 dní pro něj bude velmi náročných. Pro CNBC to uvedl Pavel Molchanov ze společnosti . Jak se na sektor dívají další odborníci?



Stewart Glickman ze společnosti CFRA Research v rozhovoru na CNBC řekl, že pod tlakem je celé odvětví včetně vertikálně integrovaných firem, které jindy mohou sloužit jako určité zajištění proti negativnímu vývoji na trhu s ropou. Ukazuje to například společnost , která čelí problémům v každém podnikatelském segmentu, ve kterém je aktivní.



Molchanov v souvislosti s americkými prezidentskými volbami uvedl, že na trh s ropou nemá prezident výraznější vliv, dominuje naopak cyklus, kterým toto odvětví prochází. Počet vrtů v USA se tak nyní nalézá na rekordně nízkém počtu „od dob Rockefellera“. Nic na tom nezměnila politika Donalda Trumpa, která byla vstřícná k fosilním palivům. Rozhodující je pandemie, která „ničí poptávku“. A k tomu se přidává strategie ropných společností, které se již před pandemií snažily o omezení investic a „není u nich taková chuť budovat vrty“.



Molchanov dodal, že Biden podle jeho názoru nechce prosadit celostátní zákaz těžby z břidlic a kdyby se o to pokusil, pravděpodobně by neuspěl. Glickman míní, že pokud by prezidentské volby vyhrál Joe Biden, může se snažit nepřímo ztížit těžbu na federální půdě.



Paul Sankey hovořil na CNBC o tom, že je negativnímu vlivu nízkých cen ropy vystaven více než společnosti jako . Ropné společnosti se nyní přitom jako celek obchodují s vysokou korelací k cenám ropy a podle analytika to jen tak neskončí. Pokud pak bude výsledkem amerických prezidentských voleb „modrá vlna“, může kvůli přísnější regulaci dojít v USA k poklesu na nabídkové straně trhu s ropou. Ve výsledku by ale takový stav mohl přinést růst cen ropy.



U Exxonu hovořil analytik o tom, že jeho 11% dividendový výnos není moc dobrým znamením a investoři se obávají o udržitelnost dividendy této společnosti. nyní tvrdí, že již nebude zvyšovat své hrubé zadlužení a to podle Sankeyho znamená, že bude vyplácet dividendu z hotovosti, kterou firma drží ve své rozvaze. Její zásoba ale během roku klesne a tudíž je pravděpodobné, že skutečně dojde k poklesu dividendy.



Sankey na závěr rozhovoru hovořil o tržním „megatématu“, kterým jsou obnovitelné zdroje energie a s tím spojené oblasti, jako například snaha o energetickou nezávislost jednotlivých domácností. Podle analytika jde o jev, který bude dominovat bez ohledu na vítěze prezidentských voleb a k tomu se na akciovém trhu přidává velký objem kapitálu, který se investoři snaží někam umístit.



Zdroj: CNBC