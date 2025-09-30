Hledat v komentářích

Detail - články
Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy

Skupina OPEC+ podle zdrojů zvažuje od listopadu výrazné zvýšení těžby ropy

30.09.2025 16:37
Autor: ČTK

Skupina OPEC+ na svém nedělním zasedání zřejmě zváží výrazně vyšší zvýšení těžby ropy od listopadu. Podle dvou informovaných zdrojů posoudí zvýšení těžby až o 411.000 barelů denně, což by byl trojnásobek růstu, na kterém se skupina dohodla pro říjen. Uvedla to dnes agentura Reuters. Podle třetího zdroje by se těžba mohla zvýšit až o 500.000 barelů denně, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. OPEC+ zahrnuje Organizaci Zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

Ceny ropy se zvyšují, což povzbuzuje skupinu k tomu, aby se dále snažila posílit svůj podíl na trhu. Skupina OPEC+ se teď na celosvětové produkci ropy podílí zhruba polovinou. Zástupci osmi členských zemí OPEC+ se 5. října sejdou k on-line jednání, aby rozhodli o výši těžby počínaje listopadem.

OPEC+ od dubna změnil strategii a už zvýšil těžební kvóty o více než 2,5 milionu barelů denně. To představuje asi 2,4 procenta světové poptávky.

Barel severomořské ropy Brent se na začátku letošního roku prodával za více než 80 dolarů, nyní se jeho cena pohybuje kolem 67 USD. V květnu ale klesla až k 60 dolarům. Od dubna, kdy začal OPEC zvyšovat produkci, se cena většinou pohybovala v úzkém rozpětí 60 až 70 USD za barel.

Celkové snížení těžby ve skupině OPEC+ dosáhlo v době vrcholu 5,85 milionu barelů denně. Snížení se skládalo ze tří částí - dobrovolných škrtů o 2,2 milionu barelů, dalších 1,65 milionu barelů u osmi členů a snížení o dva miliony barelů u celé skupiny. Osm producentů nyní plánuje do konce září zcela zrušit první část omezení, tedy 2,2 milionu barelů denně. Od října začne uvolňovat i druhou část, tedy 1,65 milionu barelů denně.

Od října se má těžba v rámci OPEC+ zvýšit o 137.000 barelů denně. Třetí vlna snížení produkce, o dva miliony barelů denně, by měla trvat do konce roku 2026.


