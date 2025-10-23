Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta

Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta

23.10.2025 10:25
Autor: ČTK

Ceny ropy se od rána prudce zvyšují, a navazují tak na růst z předchozího dne. Podle obchodníků reagují na středeční oznámení amerického ministerstva financí, že Spojené státy kvůli válce na Ukrajině zavádějí sankce na ruské ropné koncerny Lukoil a Rosněfť, včetně jejich dceřiných společností. To přimělo odběratele v Indii, aby začali přehodnocovat nákupy ruské ropy, uvedla agentura Reuters.

Krátce po 10:00 SELČ se termínový kontrakt na severomořskou ropu Brent s dodáním v prosinci prodával zhruba za 64,75 USD, a vykazoval tak nárůst skoro o 3,5 procenta. Kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate (WTI) stál kolem 60,60 USD a proti středě byla jeho cena vyšší o 3,6 procenta.

Lukoil a Rosněfť hrají v ruském energetickém sektoru naprosto zásadní roli. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvedla, že je připravena podniknout i další kroky namířené proti Rusku, a zároveň vyzvala Moskvu, aby ve válce s Ukrajinou okamžitě přistoupila na příměří. Británie zavedla sankce proti Lukoilu a Rosněfti minulý týden a země EU nyní samostatně schválily 19. balík protiruských sankcí, který zahrnuje i zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.

"Nové sankce prezidenta Trumpa, které zasáhly největší ruské ropné společnosti, mají za cíl Kremlu zablokovat příjmy z války – tento krok by mohl zúžit fyzický tok ruských barelů a donutit odběratele, aby tyto objemy přesměrovali na volný trh,“ uvedla hlavní analytička energetického trhu Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.

Moskva peníze z prodeje energetických surovin využívá k financování války na Ukrajině. Zemi vojensky napadla v únoru 2022 a nyní má pod kontrolou asi 20 procent území Ukrajiny. Ruské suroviny kupuje mnoho zemí, především odběratelé v Indii a Číně. Trump na tyto dvě země naléhá, aby s nákupy přestaly, a pomohly tak zastavit financování ruského válečného tažení.

1


Čtěte více:

USA uvalují sankce na ruské ropné giganty, výsledky Monety a Tesly, evropské futures jsou smíšené
23.10.2025 8:47
USA uvalují sankce na ruské ropné giganty, výsledky Monety a Tesly, evropské futures jsou smíšené
Působivé výsledky Monety předčily odhady, Tesla zaznamenala nižší zisk...
Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu
23.10.2025 9:22
Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu
Moneta Money Bank ve třetím čtvrtletí roku 2025 opět překonala očekává...
Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
23.10.2025 10:08
Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
Belgická skupina KBC, jejíž součástí je ČSOB, koupila českou a slovens...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.10.2025
12:55Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu
11:33Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
11:15Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně  
11:10Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent
10:25Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta
10:12Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají  
10:08Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
9:22Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu  
8:47USA uvalují sankce na ruské ropné giganty, výsledky Monety a Tesly, evropské futures jsou smíšené  
8:43Rozbřesk: Sankce na Rosneft a Lukoil posílají ropu zpět vzhůru
8:23Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii
7:12MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za první tři čtvrtletí 2025 vzrostl na 4,9 mld. Kč
22.10.2025
22:40Tesla hlásí po dvou čtvrtletích poklesu v řadě růst tržeb o 12 procent
22:02Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny  
17:32Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
17:31K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
17:03Export z Japonska se vrátil k růstu navzdory pokračujícímu poklesu vývozu do USA
16:52Stovky světových osobností v prohlášení volají po zákazu vývoje superinteligence
15:32Propast mezi množstvím energie a AI se za našeho života neuzavře, soudí šéf strategie udržitelnosti v Apollo
14:06Preciznost, AI a růst. Intuitive Surgical po silném kvartálu zvyšuje výhled i marže  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět