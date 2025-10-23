Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta

Ceny ropy se od rána prudce zvyšují, a navazují tak na růst z předchozího dne. Podle obchodníků reagují na středeční oznámení amerického ministerstva financí, že Spojené státy kvůli válce na Ukrajině zavádějí sankce na ruské ropné koncerny Lukoil a Rosněfť, včetně jejich dceřiných společností. To přimělo odběratele v Indii, aby začali přehodnocovat nákupy ruské ropy, uvedla agentura Reuters.
Krátce po 10:00 SELČ se termínový kontrakt na severomořskou ropu Brent s dodáním v prosinci prodával zhruba za 64,75 USD, a vykazoval tak nárůst skoro o 3,5 procenta. Kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Intermediate (WTI) stál kolem 60,60 USD a proti středě byla jeho cena vyšší o 3,6 procenta.
Lukoil a Rosněfť hrají v ruském energetickém sektoru naprosto zásadní roli. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvedla, že je připravena podniknout i další kroky namířené proti Rusku, a zároveň vyzvala Moskvu, aby ve válce s Ukrajinou okamžitě přistoupila na příměří. Británie zavedla sankce proti Lukoilu a Rosněfti minulý týden a země EU nyní samostatně schválily 19. balík protiruských sankcí, který zahrnuje i zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
"Nové sankce prezidenta Trumpa, které zasáhly největší ruské ropné společnosti, mají za cíl Kremlu zablokovat příjmy z války – tento krok by mohl zúžit fyzický tok ruských barelů a donutit odběratele, aby tyto objemy přesměrovali na volný trh,“ uvedla hlavní analytička energetického trhu Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.
Moskva peníze z prodeje energetických surovin využívá k financování války na Ukrajině. Zemi vojensky napadla v únoru 2022 a nyní má pod kontrolou asi 20 procent území Ukrajiny. Ruské suroviny kupuje mnoho zemí, především odběratelé v Indii a Číně. Trump na tyto dvě země naléhá, aby s nákupy přestaly, a pomohly tak zastavit financování ruského válečného tažení.