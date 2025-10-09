Hledat v komentářích

Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky

Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky

09.10.2025 5:53
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zelené akcie zažívají tichý comeback. Index S&P Global Clean Energy Transition od dubna vzrostl téměř o 50 % a překonává nejen hlavní akciové trhy, ale i zlato.

