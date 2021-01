Wall Street zaplavují akcie firem založených jen pro akvizice

Americký akciový trh v posledních měsících zaplavují akcie firem, které vznikly jen proto, aby vyhledávaly akviziční příležitosti. Investoři jim loni svěřili rekordních 82 miliard dolarů (asi 1,8 bilionu Kč), přestože ani nevědí, do čeho budou investovat. Část expertů se proto domnívá, že tyto podniky by nakonec mohly být novým zdrojem spekulativní bubliny. Uvedl to server listu The Wall Street Journal (WSJ).



Řeč je o firmách, které se označují zkratkou SPAC, podle anglických slov special-purpose acquisition companies. Tedy o firmách, jejichž cílem je zaměřovat se na akvizice. V poslední době tyto podniky vyhledávají zejména start-upy v odvětví vyspělých technologií. Angažují se v nich i známá jména, nejen proslulý investor William Ackman, ale také například bývalý hráč basketbalové NBA Shaquille O’Neal či bývalý předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.



SPAC jsou čím dál častějším nástrojem financování pro soukromé firmy, které mají zájem dát své akcie na veřejný trh. Takto se v roce 2019 například dostala na burzu společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Vhodný akviziční cíl tak nyní hledá už skoro 300 firem označovaných jako SPAC. K dispozici mají celkem zhruba 90 miliard dolarů (kolem 1,9 bilionu Kč) a v posledních týdnech vzniká v průměru pět takových firem každý pracovní den.



"Kdo nemá svůj vlastní SPAC, jako by nebyl," řekl zakladatel výzkumné společnosti Financial Insyghts Peter Atwater.



Firmy označované jako SPAC mají akcie na burze a k dispozici peníze investorů. Kromě toho, že hledají vhodnou soukromou firmu, kterou by koupily, nic jiného nedělají. Až ji najdou, sloučí se s ní, čímž ji dostanou na burzu. Je to rychlejší a zpravidla i levnější, než kdyby taková firma usilovala o vstup na burzu sama. Po sloučení SPAC často převezme název podniku, který koupila.



Investoři, kteří si koupili akcie SPAC, předem nevědí, kterou firmu SPAC nakonec koupí. Musejí spoléhat na to, že manažeři, kteří SPAC řídí, vyberou vhodný objekt. Pokud nebudou spokojeni, mohou ale chtít vložené peníze zpět, což dříve možné nebylo. Tyto transakce vzbuzují zájem, neboť přinášejí značné zisky pro zakladatele SPAC. Umožňují také vstoupit na burzu mladým firmám, pro které by to jinak mohlo být obtížné. Ovšem i ti, kteří mají z transakcí tohoto druhu zisky, upozorňují na riziko spekulativní bubliny. Naposledy před tím varovala investiční banka .



Na firmy SPAC připadá více než 70 procent peněz, které jiné podniky tento měsíc získaly z primární veřejné nabídky (IPO) akcií. Loni to byla méně než polovina a ještě rok předtím 20 procent, ukazují data společnosti Dealogic. Od začátku letošního roku vzniklo už 67 SPAC, které od investorů získaly téměř 20 miliard dolarů. To je výrazně nad částkou za celý rok 2019, která byla rekordní, než se fenomén SPAC loni prudce rozšířil. SPAC za loňský rok získaly do té doby nevídaných 82 miliard USD.



"Když slyšíte, že o SPAC už mluví všichni, vyvstává otázka, zda už z toho není spekulativní mánie," řekl člen vedení společnosti Westchester Capital Management Roy Behren, který sám do firem SPAC investuje. Jako problém by se mohl ukázat i málo průhledný proces oceňování firem, který může vést k tomu, že SPAC nakoupí předražené firmy. Opakovat by se proto mohla situace z přelomu tisíciletí, kdy splaskla bublina internetových akcií a nastal propad na burzách, upozorňuje Atwater z Financial Insyghts.