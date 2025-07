Nezaměstnanost v EU zůstala pod šesti procenty, nejnižší je na Maltě

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii zůstala v červnu podle sezonně přepočtených údajů na 5,9 procenta, což je stejná hodnota jako v květnu. V eurozóně činila nezaměstnanost 6,2 procenta, rovněž beze změny oproti předchozímu měsíci. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.



V Česku byla bez práce tři procenta lidí. To představuje meziměsíční nárůst o 0,1 procentního bodu, i tak jde o druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé sedmadvacítce. Eurostat používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR. Zdaleka nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí Malta, a to 2,5 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně než o měsíc dříve.



V absolutních číslech bylo v červnu v celé EU bez práce 12,97 milionu lidí, z toho 10,7 milionu v eurozóně. Ve srovnání s květnem počet nezaměstnaných klesl o 23.000 v celé unii a o 62.000 v zemích používajících euro. Meziročně se počet nezaměstnaných v EU snížil o 125.000 a v eurozóně o 293.000.



Míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let činila v EU 14,7 procenta a v eurozóně 14,1 procenta. Zatímco v celé EU zůstala beze změny oproti květnu, v eurozóně mírně klesla. V červnu bylo podle údajů Eurostatu v EU 2,86 milionu nezaměstnaných mladých lidí, v eurozóně jich bylo 2,24 milionu.



Mezi ženami činila nezaměstnanost v celé EU šest procent, zatímco u mužů to bylo 5,7 procenta. V eurozóně dosahovala míra nezaměstnanosti žen 6,4 procenta, u mužů pak šest procent. V obou případech se situace oproti předchozímu měsíci téměř nezměnila.



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), který vychází z vlastního šetření prováděného v domácnostech. Výsledek ČSÚ se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.



Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci nehledají, neboť nevěří, že by se jim to mohlo podařit. Liší se od postupu úřadů práce, které jako nezaměstnané počítají jen lidi, kteří se zaregistrovali v jejich evidenci. Ve věkové kategorii 15 až 64 let činila červnová míra nezaměstnanosti podle ČSÚ tři procenta, zatímco podle metodiky českého Úřadu práce dosahovala 4,2 procenta.