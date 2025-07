Rozbřesk: Slabší tuzemský růst HDP a eurodolar kolabuje zpět pod hranici 1,15

Fed ponechal úrokové sazby beze změny, což se všeobecně čekalo. Co se však nečekalo byl rozsah disentu proti tomuto rozhodnutí, kdy dva členové výboru, jež rozhodují o měnové politice, (Ch. Waller a M. Bowmanová) hlasovali pro redukci o 25 bazických bodů. Takto široký odpor proti hlavnímu proudu uvnitř vedení Fedu nebyl vidět od roku 1993, což o něčem svědčí.



Rozložení hlasů zveřejněné na konci komentáře k rozhodnutí Fedu logicky nažhavilo novináře na tiskové konferenci k tomu, aby zatlačili šéfa Fedu Powella do kouta, kde jim měl prozradit, jak to vidí s rozhodnutím centrální banky v září. Powell se však nenechal a stále se držel oblíbené mantry, že je třeba počkat na data, kterých bude během následujících dvou měsíců dost. Kromě toho však šéf Fedu opakoval, že centrální banka má duální mandát - tj. musí hlídat, aby se inflace a úroveň (ne)zaměstnanosti neodchylovaly od cílených, resp. rovnovážných stavů. Powell na toto konto dokonce dodal, že je to (stále) inflace a nikoliv zaměstnanost, která se více odchyluje od svého cíle. To lze považovat za jednoznačně jestřábí signál, stejně jako Powellovu argumentaci, že je třeba stále vyčkat na to, zdali a jak moc se vyšší celní sazby projeví v inflaci.



Výstupy z červencového zasedání Fedu lze tedy chápat jako mírně jestřábí, a to dokonce v kontextu viditelného disentu, který s touto pozicí zjevně nesouhlasí. V případě guvernéra Ch. Wallera je navíc nesouhlas s restrikcí Fedu průběžně komunikován, čehož si samozřejmě nemohou nevšimnout v Bílém domě. Prezident Trump tak bude dále zesilovat své volání po tom, aby Fed rychle a razantně snížil sazby. Tato snaha se však jeví jako zcela kontraproduktivní, neboť američtí centrální bankéři budou při svém rozhodování zvažovat i kredibilitu Fedu, a tak laťku pro redukci sazeb nastaví dost možná výše než za jinak stejných okolností.



Na závěr dodejme, že z pohledu zářijového zasedání zůstává vše otevřené (což si takto vyložil i trh), přičemž o výsledku rozhodnou dvoje inflační data, resp. srpnový report z trhu práce.



TRHY



Koruna

Koruna okupuje úroveň 24,60 EUR/CZK, když ji posilující dolar vystavil stopku pro další zisky. Povzbudivý nebyl pro korunu ani bleskový odhad českého HDP za druhé čtvrtletí - zvolnění růstu na mezikvartálních 0,2 % zaostalo za tržním koncensem. Zatímco spotřeba domácností dle komentáře statistického úřadu dále rostla, brzdou byla zejména zahraniční poptávka, pravděpodobně jako důsledek celního chaosu.



Eurodolar

Série relativně dobrých zpráv z americké ekonomiky (růst HDP 3 %, ADP report +100 tisíc) společně s jestřábím vyzněním tiskové konference po zasedání Fedu (viz úvod) zatlačily eurodolar až k hranici 1,14. Pod ní se zatím měnovému páru nechce s tím, že dnešní ranní výstupy ze zasedání Bank of Japan na tom nic nezměnily.



Dnes může proběhnout další zajímavá seance, neboť v kalendáři se nachází řada důležitých dat. K nim patří jak inflační data z eurozóny za červenec, tak údaje o spotřebitelských výdajích v červnu v USA.



Akcie

Americké akcie včera oslabily poté, co předseda Fedu Powell zchladil očekávání ohledně brzkého snížení sazeb. Index S&P 500 v průběhu tiskové konference ztratil 0,3 %, přestože během dne atakoval nová maxima. V samotném závěru obchodování ale akcie začaly postupně otáčet. Technologický sektor zůstává v centru pozornosti díky pokračujícím investicím do AI. Investoři sledují, kolik plánují utratit giganti jako Microsoft, Meta, Alphabet a Amazon na rozvoj infrastruktury a softwaru pro umělou inteligenci. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,07 %, Nasdaq 100 +0,13 % a Dow Jones -0,35 %.