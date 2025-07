Reuters: Evropa byla donucena přijmout nejméně špatnou obchodní dohodu

Obchodní dohoda Evropské unie se Spojenými státy je výhodná pro Washington, Brusel neměl páku na vyjednání lepších podmínek. Vyplývá to z analýzy obchodní dohody o plošném 15procentním clu na zboží dovážené z EU do USA, která byla oznámena v neděli. Podmínky dohody analyzuje agentura Reuters.



Výsledek jednání za měsíce trvající patové situace představuje prověrku reality, pokud jde o aspirace 27 členských států EU stát se ekonomickou mocností schopnou čelit zemím, jako jsou Spojené státy nebo Čína. EU se dlouhodobě prezentuje jako exportní supervelmoc a zastánkyně obchodu založeného na pravidlech ve prospěch jak své vlastní měkké síly, tak i globální ekonomiky jako celku. Studená sprcha je tak o to větší, píše agentura.



Nově dohodnuté clo je jistě mnohem stravitelnější než 30procentní tzv. reciproční clo, jehož zavedením americký prezident Donald Trump hrozil ještě před pár dny. I když by mělo zajistit, že se Evropa vyhne recesi, pravděpodobně udrží její ekonomiku v útlumu.



Dohodnutá sazba se nachází někde mezi dvěma scénáři cel, které podle prognózy Evropské centrální banky (ECB) znamenají letos hospodářský růst 0,5 až 0,9 procenta. V prostředí bez obchodního napětí ECB počítala s růstem přes jedno procento.



Je to však výsledek, který by byl ještě před měsíci, v éře před Trumpem 2.0, sotva představitelný, píše Reuters. Tehdy se ještě EU spolu s velkou částí světa mohla spolehnout na to, že americká cla budou v průměru činit kolem 1,5 procenta.



Ještě když se Británie v květnu se Spojenými státy dohodla na základním desetiprocentním clu, představitelé EU byli neochvějně přesvědčeni, že oni by to zvládli lépe. Mysleli si, že unijní blok má ekonomickou sílu, aby se Trumpovi postavil, a prosazovali vzájemnou nulovou celní sazbu.



Bylo zapotřebí několika týdnů neúspěšných rozhovorů s americkými protějšky, než Evropané akceptovali, že deset procent je to nejlepší, co mohou získat, a ještě několik dalších týdnů, než přijali stejné základní clo ve výši 15 procent, na kterém se minulý týden Spojené státy dohodly s Japonskem.



Úředníci a lidé blízcí jednání, se kterým novináři agentury Reuters mluvili, poukazovali na tlak evropských exportně orientovaných podniků na uzavření dohody a zmírnění nejistoty. Ta už totiž začíná poškozovat některé podniky - od finské až po švédskou ocelářskou společnost SSAB.



Evropští vyjednavači tak nakonec souhlasili s nerovnováhou v obchodní dohodě. Nejenže se očekává, že EU odvolá odvetná opatření a zůstane široce otevřená americkému zboží za výhodnějších podmínek. Ale také se zavázala k investicím ve Spojených státech v objemu 600 miliard dolarů (12,7 bilionu Kč) za Trumpova funkčního období.



Německá asociace velkoobchodu a exportu BGA označila dohodu za bolestivý kompromis. Je podle ní načase, aby Evropa omezila závislost na svém největším obchodním partnerovi.



"Dívejme se na uplynulé měsíce jako na budíček," řekl prezident BGA Dirk Jandura. "Evropa se teď musí strategicky připravit na budoucnost – potřebujeme nové obchodní dohody s největšími průmyslovými mocnostmi světa," dodal.

Eurokomisař Šefčovič: Dohoda s USA je nejlepší možná

Obchodní dohoda dojednaná se Spojenými státy je podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče nejlepší možnou dohodou, jaké mohla Evropská unie dosáhnout v nynější nesmírně složité situaci. Je to podle něj lepší výsledek než obchodní válka, dodal Šefčovič na dnešní tiskové konferenci v Bruselu.



"Třicetiprocentní cla by znamenala, že by se obchod zastavil. Celá řada malých a středních podniků by se dostala pod dramatický tlak, přišli bychom o miliony pracovních míst," uvedl Šefčovič. "Naše firmy nám vyslaly jednomyslný signál, že se chtějí vyhnout eskalaci a pracovat na řešení, které přinese okamžitou úlevu," dodal a ocenil nynější pozitivní reakci některých společností na rámcovou dohodu.



Vyjednaná dohoda podle něj přináší opět stabilitu, otevírá dveře strategické spolupráci a je výsledkem intenzivních jednání na politické a technické úrovni. On sám byl podle svých slov ve Washingtonu letos desetkrát.



"Někteří si pořád myslí, že se můžeme vrátit k situaci, která panovala před 2. dubnem. Ale tato situace se změnila, musíme se vypořádat s náročnými podmínkami, které nastaly," prohlásil Šefčovič. "Věřím, že s našimi americkými protějšky nyní otevíráme novou kapitolu, známe se lépe než předtím, chápeme se, kde kdo má citlivé body, o co nám jde," dodal slovenský eurokomisař.



Šefčovič v této souvislosti zdůraznil, že dohoda obsahuje rozsáhlý seznam zboží, na které obě strany uplatní nulovou celní sazbu. Tento seznam přitom může být dál doplňován. Jde například o letadla a jejich součástky, některé chemikálie, některé zemědělské produkty, přírodní zdroje a kritické suroviny. "Celkově vzato jde o dohodu, která by měla přinést smysluplné a vzájemné výhody, a já doufám, že bude odrazovým můstkem k širší obchodní a investiční dohodě mezi EU a USA v budoucnu a zároveň podpoří naše společné úsilí o řešení naléhavých globálních výzev, jako je tolik potřebná reforma Světové obchodní organizace (WTO)," uzavřel eurokomisař. Dnes dopoledne o výsledcích dohody rovněž informoval velvyslance členských zemí při EU, takzvaný Coreper.



Na nedělní schůzce s Trumpem, která se uskutečnila na jeho golfovém hřišti v Turnberry, se podle Šefčoviče neřešil jen obchod, ale i bezpečnost a rovněž situace na Ukrajině.